El Gobierno cuestionó a la jueza que liberó a un adolescente de 14 años: "Hace daño"

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó públicamente la decisión de la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil y, a partir de esa resolución, sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

"Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hacen daño a la justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo", aseguró Monteoliva durante una entrevista en Infobae en Vivo. La magistrada es titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires. El lunes firmó la resolución que declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo régimen penal juvenil y determinó el sobreseimiento del adolescente acusado de tentativa de robo.

La decisión generó una oleada de reacciones políticas, entre ellas pedidos de juicio político contra la jueza, en medio de la discusión sobre los alcances del nuevo régimen y la forma en que debe abordarse la participación de adolescentes en hechos delictivos.

Monteoliva defendió el nuevo régimen penal juvenil

La titular de Seguridad Nacional recordó que la nueva ley penal juvenil fue consensuada con distintos sectores políticos, en respuesta a lo que definió como una deuda histórica existente sobre esta cuestión.

En ese sentido, expresó un rechazo directo a la posición adoptada por la magistrada. "Estoy en total desacuerdo con esa posición, se le hace daño a los argentinos, no le hace bien a nadie, no le hace bien a la víctima ni tampoco al mismo perpetrador", puntualizó durante una entrevista en Infobae a las Nueve.

Para Monteoliva, la discusión no debe limitarse a la situación inmediata derivada de un hecho delictivo, sino que debe contemplar las herramientas disponibles frente a este tipo de casos. La funcionaria sostuvo que el abordaje debe considerar tanto a quienes resultan víctimas como al adolescente involucrado.

La ministra también destacó el trabajo de integrantes del Poder Judicial. Según señaló, el país cuenta con jueces y fiscales "tan valientes, tan valiosos", y remarcó el trabajo realizado en materia de seguridad. "Trabajamos y avanzamos tanto, que realmente creo que este tipo de definiciones le hacen daño a la justicia, le hace daño a las víctimas, y atentan contra lo que venimos sosteniendo y defendiendo", afirmó.

"La solución no es dejarlo suelto"

Uno de los puntos centrales de la postura expresada por Monteoliva estuvo relacionado con la respuesta frente a los adolescentes involucrados en hechos delictivos. La funcionaria sostuvo que la solución no está en dejar en libertad a quien comete un crimen, al considerar que esa alternativa no resuelve la situación planteada.

"Sabemos que la solución no es dejarlo suelto, que siga cometiendo. No es por ahí", precisó. La ministra fue consultada además sobre la posibilidad de recurrir a mecanismos legales para modificar la situación generada a partir de la decisión judicial. Frente a esa pregunta, respondió: "Habrá que ver si hay herramientas o decisiones puntuales para revertir situaciones".

En la misma línea, insistió en la necesidad de analizar las alternativas disponibles. "Hay que evaluar muy bien qué herramientas se pueden tomar para revertir este tipo de situaciones", sostuvo. El planteo de Monteoliva incorpora, de acuerdo con sus propias declaraciones, dos dimensiones al abordaje del caso: la situación de la víctima y la del adolescente involucrado. La funcionaria sostuvo que ambas deben ser consideradas al momento de definir las herramientas que puedan aplicarse.

La ministra se desmarcó de la mesa política

Durante la misma entrevista, Monteoliva fue consultada sobre las internas del Gobierno de turno y las diferencias existentes entre integrantes del oficialismo. La ministra descartó formar parte de la mesa política y sostuvo que concentra su actividad en la gestión de la seguridad. "No hago parte de la mesa política", respondió al ser consultada específicamente sobre las diferencias dentro del oficialismo.

La funcionaria explicó que está dedicada "de todo el tiempo" a la gestión de su ministerio, diferenciando así su tarea al frente de Seguridad de las discusiones propias de la mesa política.

Según planteó, los asuntos correspondientes a ese ámbito deben ser tratados y definidos dentro de la propia mesa política. En ese marco, consideró que las diferencias entre los integrantes del oficialismo forman parte de la dinámica política. "Las discusiones o las diferencias o las miradas distintas es lógico que ocurran", afirmó.

Consenso sobre los objetivos de fondo

Más allá de las diferencias internas, Monteoliva sostuvo que lo central es que exista coincidencia respecto de los objetivos fundamentales. En ese punto, señaló que comparte la postura que el presidente expresa de manera recurrente cuando se refiere a las divergencias dentro del espacio oficialista.

"Lo importante es que lo de fondo, que el objetivo, haya consenso sobre eso", planteó.

Así, mientras la ministra mantiene su foco en la gestión de Seguridad y en la defensa del nuevo régimen penal juvenil, también ubicó las diferencias políticas dentro de una dinámica que consideró lógica, siempre que exista acuerdo respecto de los objetivos centrales.

La controversia por la resolución de la jueza Laura Beatriz De Marinis, en tanto, quedó instalada en torno a la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil, el sobreseimiento del adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y las distintas posiciones respecto de las herramientas que deben utilizarse frente a este tipo de situaciones. Para Monteoliva, la respuesta debe evitar que el adolescente quede simplemente en libertad y, al mismo tiempo, contemplar tanto a las víctimas como al propio involucrado.