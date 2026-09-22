La UIA lleva sus reclamos al Gobierno por la preocupación por la recuperación

La cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunirá este martes a las 10 de la mañana con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, con el objetivo de avanzar en una agenda orientada a mejorar la actividad.

El encuentro tendrá lugar en un contexto de preocupación entre los industriales por distintos factores que impactan sobre el desempeño de las empresas. Entre ellos aparecen la caída en las ventas, la situación del empleo y el incremento de los costos, elementos que afectan especialmente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Frente a este escenario, los representantes de la industria plantearán una serie de reclamos vinculados con el acceso al financiamiento, el impulso de la construcción y la necesidad de revertir situaciones de competencia desleal.

La reunión será, de este modo, una nueva instancia de diálogo entre la central fabril y el Gobierno, con una agenda que incluye tanto medidas de carácter financiero y tributario como cuestiones relacionadas con los costos que enfrentan las empresas para sostener su actividad.

El documento presentado por la UIA

Los reclamos que serán llevados al encuentro forman parte de una agenda que la UIA viene trabajando. El 15 de septiembre, la Junta Directiva de la entidad analizó la realidad de los distintos sectores productivos y presentó ante la Subsecretaría PyME un documento que reúne propuestas destinadas a aliviar la situación de las empresas.

Entre las medidas planteadas aparecen alternativas relacionadas con las obligaciones fiscales y los mecanismos de financiamiento. La entidad propone:

Suspender los embargos fiscales durante 180 días.

Permitir la migración entre planes de pago .

. Reducir la tasa de financiación de ARCA para las pymes .

. Diferir durante 180 días los vencimientos de IVA para las actividades estacionales.

para las actividades estacionales. Eliminar las cargas sociales .

. Postergar las contribuciones patronales para las economías regionales .

. Acelerar la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.

El conjunto de pedidos apunta a reducir las dificultades que enfrentan las empresas frente a sus obligaciones y a generar condiciones que permitan sostener la actividad productiva. Dentro de esta agenda, las pymes ocupan un lugar particular, ya que son señaladas como uno de los sectores más afectados por la combinación de caída de ventas, costos crecientes y dificultades vinculadas con el financiamiento.

El impacto de las tarifas de energía

Otro de los principales puntos de preocupación de los industriales está relacionado con el incremento de las tarifas de energía. Según la UIA, los usuarios categorizados como GUDI, Grandes Usuarios de la Distribuidora, recibieron facturas con aumentos de entre el 90% y el 100% en el costo básico.

De acuerdo con el planteo de la entidad, esos incrementos llevaron a que el valor de las facturas se duplicara respecto del mes anterior y llegara a casi triplicarse en comparación con dos meses atrás.

La evolución de estos costos aparece así vinculada directamente con la discusión sobre competitividad que los industriales pretenden llevar al encuentro con el Gobierno. Para las empresas, especialmente aquellas que tienen una importante demanda energética, el aumento de las tarifas constituye uno de los componentes que inciden sobre sus costos de producción.

Ante esta situación, la UIA propone avanzar con un esquema de cuotas para afrontar las facturas y prorratear los vencimientos. En paralelo, la entidad destacó la iniciativa impulsada por Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para financiar los cargos estabilizados correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista.

El costo financiero también forma parte del reclamo

La agenda empresarial incorpora además una discusión sobre la carga tributaria asociada al crédito. La UIA considera necesario reducir la carga tributaria que pesa sobre el financiamiento y eliminar los impuestos aplicados a las operaciones de refinanciación de pasivos.

El planteo está acompañado por un cálculo elaborado por la entidad sobre el impacto que tiene la presión tributaria vinculada con la intermediación financiera. Según sus estimaciones, los distintos componentes tributarios agregan un costo significativo al crédito destinado a la producción.

En particular, la presión tributaria sobre la intermediación financiera incluye:

IVA.

Ingresos Brutos.

Impuesto de Sellos.

Tasas municipales.

De acuerdo con los cálculos de la UIA, estos conceptos agregan en promedio más de 18% al costo financiero del crédito productivo. La cuestión del financiamiento se suma así a los reclamos vinculados con impuestos, energía y obligaciones patronales, conformando una agenda que busca reducir los costos que enfrentan las empresas en un escenario de actividad industrial bajo presión.

El reclamo por competitividad

Hace unos días, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, participó de la 22° Jornada de la Industria de la Unión Industrial de Entre Ríos, realizada en Paraná.

Durante ese encuentro, el titular de la entidad volvió a plantear la necesidad de recuperar la actividad industrial y mejorar las condiciones de competitividad. "Tenemos que crecer para consolidar la estabilización, pero para crecer tenemos que trabajar fuertemente sobre la competitividad", sostuvo Rappallini.

La definición sintetizó uno de los ejes centrales de la posición que la entidad viene planteando: la necesidad de que la recuperación de la actividad esté acompañada por condiciones que permitan a las empresas mejorar su competitividad.

En ese marco, los pedidos que la UIA trasladó a la Subsecretaría PyME y los planteos que llevará a la reunión con Lavigne abarcan distintos componentes de la estructura de costos empresariales.

El foco puesto en las pymes

Dentro de la agenda, las pequeñas y medianas empresas aparecen como uno de los principales focos de preocupación. La UIA sostiene que la combinación de menores ventas, dificultades en el empleo y mayores costos afecta la competitividad de las empresas y plantea distintas herramientas para aliviar esa situación.

Las propuestas presentadas ante la Subsecretaría PyME incluyen medidas de corto plazo sobre obligaciones fiscales, planes de pago, financiamiento y vencimientos, junto con planteos de carácter estructural vinculados con la carga tributaria y los costos financieros.

La discusión sobre las tarifas de energía incorpora, además, una dimensión adicional, debido al fuerte incremento señalado por la entidad para los usuarios GUDI y a la propuesta de distribuir los vencimientos mediante un esquema de cuotas.