Se reúne la mesa política en medio de la tensión por el Presupuesto 2027 y Discapacidad

El Gobierno reunirá este martes a las 13 a la mesa política del oficialismo, en un encuentro que tendrá como principales ejes las negociaciones por el Presupuesto 2027 y las distintas iniciativas que forman parte de la agenda legislativa que el Ejecutivo impulsa en el Congreso.

La reunión se producirá en un escenario marcado por las recientes diferencias entre Patricia Bullrich y otros integrantes de la cúpula del Gobierno, a partir de los cambios incorporados en materia de Discapacidad dentro del proyecto presupuestario que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados.

Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, confirmó su presencia en el encuentro, luego de haber expuesto públicamente su malestar por no haber sido informada sobre esas modificaciones. El episodio generó tensión dentro del oficialismo y abrió una discusión sobre los mecanismos de coordinación utilizados durante el proceso de elaboración y negociación del proyecto.

El conflicto comenzó a tomar mayor dimensión la semana pasada, cuando Bullrich señaló que no había sido informada de los cambios introducidos en el capítulo de Discapacidad, pese a haber participado un día antes de una reunión de la mesa política.

En ese contexto, la senadora apuntó contra el Ministerio de Economía, reclamó que "no la tomen por tonta" y sostuvo que la falta de información había afectado las negociaciones que el oficialismo mantiene con sus aliados parlamentarios.

El video que profundizó las diferencias

El episodio sumó otro capítulo el viernes, cuando Bullrich publicó un video musicalizado con la canción "No me importa", de Lali Espósito, una artista que mantiene un conocido enfrentamiento público con el Gobierno.

En uno de los pasajes de la canción utilizada en el video se escucha: "No voy a parar por miedo a correr; sé que quisieran poder controlarme".

La publicación fue interpretada dentro del oficialismo como una nueva señal de las diferencias que la senadora venía expresando públicamente. Para desescalar la situación, Javier Milei le restó gravedad al video, aunque puertas adentro distintos funcionarios admitieron su malestar por la decisión de Bullrich de hacer públicas sus discrepancias.

De esta manera, la reunión de este martes adquiere una relevancia adicional porque será el ámbito en el que volverán a encontrarse distintos protagonistas de la disputa, mientras el oficialismo necesita avanzar simultáneamente con las negociaciones parlamentarias.

El cruce entre Bullrich y Santilli

La tensión volvió a quedar expuesta durante el fin de semana, cuando Bullrich cuestionó directamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por sus explicaciones acerca de cómo se conocieron las modificaciones incorporadas al proyecto de Presupuesto.

Santilli había sostenido que Bullrich no se había enterado de los cambios porque se había retirado antes de que el tema fuera tratado durante la reunión de la mesa política. La senadora rechazó esa versión de manera contundente. "Eso es mentira, cuando se habló del Presupuesto yo estaba", afirmó Bullrich.

Además, agregó que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, tampoco conocía las modificaciones y señaló que permaneció tres minutos más que ella en aquella reunión.

"Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es", remarcó la jefa del bloque oficialista en el Senado. La controversia, de este modo, no quedó limitada a la discusión sobre el contenido de las modificaciones en Discapacidad. También abrió una disputa respecto de qué información fue compartida dentro de la propia mesa política, cuándo se conocieron los cambios y cuál fue el grado de participación de los principales referentes del oficialismo en esas decisiones.

La preocupación por las negociaciones parlamentarias

Uno de los puntos centrales planteados por Bullrich está vinculado con las consecuencias políticas que las modificaciones en Discapacidad podrían generar en el Congreso.

La senadora sostuvo que tiene una responsabilidad concreta dentro del oficialismo: generar consensos para que las leyes que impulsa el Gobierno puedan ser aprobadas y no terminen perdiéndose durante el proceso legislativo. En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de evitar decisiones que puedan complicar acuerdos que ya fueron trabajados con distintos sectores políticos.

"Si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles", planteó Bullrich. Su planteo ubica la discusión sobre Discapacidad dentro de un escenario más amplio: el de las negociaciones que el oficialismo deberá sostener para conseguir respaldo parlamentario para el Presupuesto 2027 y para las demás iniciativas que pretende avanzar en el Congreso.

La controversia, por lo tanto, no se limita al contenido de un capítulo del proyecto presupuestario. También involucra la estrategia utilizada para construir acuerdos y el modo en que las distintas figuras del oficialismo participan de esas negociaciones.

El Presupuesto 2027, en el centro de la agenda

El Presupuesto 2027 será uno de los principales temas de la reunión de este martes. Durante el último encuentro de la mesa política, el ministro de Economía, Luis Caputo, había presentado las principales variables económicas previstas para el próximo año. En aquella oportunidad, además, el oficialismo repasó el estado de las negociaciones parlamentarias.

Ahora, la discusión vuelve a ocupar el centro de la escena, pero en un contexto diferente, atravesado por el conflicto generado en torno a los cambios en Discapacidad y por las diferencias públicas entre Bullrich y Santilli.

El oficialismo deberá abordar, en consecuencia, tanto el contenido del proyecto como las condiciones políticas necesarias para sostener su tratamiento legislativo.

La reforma electoral también estará sobre la mesa

Otro de los asuntos que volverá a formar parte de la agenda será la reforma electoral. Entre sus principales puntos aparece la eliminación de las PASO, aunque el oficialismo todavía no cuenta con los votos necesarios para avanzar con esa modificación.

Frente a esa situación, se analizan distintas alternativas, entre ellas una nueva suspensión de las elecciones primarias o la posibilidad de convertirlas en optativas. El tema suma otro frente de negociación para el Gobierno, que deberá articular posiciones dentro del Congreso mientras busca avanzar con el Presupuesto y con el resto de su agenda legislativa.

Un encuentro condicionado por la ausencia de Milei

La reunión de la mesa política se realizará además un día después de que Javier Milei suspendiera el encuentro de Gabinete previsto para este lunes. La decisión estuvo vinculada con la necesidad del Presidente de concentrarse en la preparación de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La suspensión del encuentro de Gabinete postergó también el reencuentro entre Milei y Bullrich después de la escalada de tensión de los últimos días. Por eso, la mesa política de este martes se convierte en el escenario inmediato en el que volverán a confluir los protagonistas de la controversia.

El encuentro tendrá así una doble dimensión. Por un lado, deberá atender las cuestiones concretas de la agenda legislativa, especialmente el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. Por otro, estará atravesado por la necesidad de encauzar las diferencias que quedaron expuestas públicamente en torno a los cambios en Discapacidad.