Milei llega a Nueva York para la Asamblea General de la ONU: la agenda completa

El presidente Javier Milei inició este lunes por la noche su viaje hacia Estados Unidos para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York. El mandatario partió a las 23:00 y tenía previsto arribar durante la mañana de este martes a la terminal John F. Kennedy.

La agenda presidencial se extenderá hasta el jueves y combinará actividades académicas, reuniones de trabajo, encuentros con referentes económicos y su intervención ante el principal foro internacional de las Naciones Unidas. El Debate General de la 81° Asamblea comenzó este martes 22 de septiembre y continuará hasta el 28, de acuerdo con el calendario oficial de la ONU.

El eje de mayor relevancia dentro del itinerario será la exposición de Milei ante la Asamblea General, programada para el miércoles a las 12:00, aunque el Presidente también tendrá una serie de compromisos durante las jornadas del martes y jueves.

Entre las actividades previstas figura además un posible encuentro junto al canciller Pablo Quirno con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, principal funcionario de la administración de Donald Trump en materia de política exterior. Al momento de la partida, todavía no se había confirmado el día ni el horario de esa reunión.

Martes: actividades académicas y con economistas

La actividad oficial de Milei comenzará este martes a las 16:00, hora argentina, con una disertación en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. Durante esa actividad, además, el Presidente recibirá el premio "Ohev Yisrael", en el marco de su visita a la institución.

El itinerario continuará a las 19:00, cuando mantendrá un encuentro de trabajo con Roberto Salinas, economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal.

Salinas es además:

Director de Atlas Network para América Latina , una red global de ONG que promueve políticas de libre mercado.

, una red global de ONG que promueve políticas de libre mercado. Presidente del foro económico internacional Alamos Alliance .

. Director de Asuntos Internacionales en la Universidad de la Libertad en México.

La agenda del martes tendrá una tercera actividad destacada a las 20:30, cuando Milei mantendrá un encuentro con el reconocido economista estadounidense Xavier Sala-i-Martín.

De esta manera, la primera jornada de actividades en Nueva York estará marcada por una combinación de participación académica, reconocimiento institucional y reuniones con referentes vinculados al pensamiento económico liberal.

Miércoles: el discurso ante las Naciones Unidas

El punto central de la visita internacional llegará el miércoles a las 12:00, cuando Javier Milei brindará su discurso ante el Debate General de las Naciones Unidas. La intervención se producirá en el marco de la 81° Asamblea General, cuyo debate general reúne a jefes de Estado y de Gobierno y a otros representantes de alto nivel en la sede de la ONU en Nueva York. El eje oficial de esta edición es "Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all".

En el caso argentino, la exposición presidencial se desarrollará además en medio de la expectativa generada alrededor de la causa Malvinas, un tema que, de acuerdo con la información suministrada, volvió a adquirir relevancia semanas atrás.

El discurso ante la Asamblea General constituirá así el momento principal de la agenda de Milei durante su estadía en Nueva York, dentro de una jornada que continuará durante la tarde con otras actividades.

Valores occidentales, libertad económica y seguridad

A las 16:00 del miércoles, el Presidente participará como expositor de la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security".

La actividad es organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto con el International Republican Institute (IRI). El título del encuentro vincula tres ejes que forman parte de la agenda de la actividad: los valores occidentales, la libertad económica y la seguridad estratégica. La participación de Milei se producirá pocas horas después de su discurso ante la Asamblea General.

El itinerario presidencial continuará a las 18:00, con una mesa de trabajo junto a Susan Segal, titular de Americas Society/Consejo de las Américas, y entre 12 y 15 empresarios internacionales.

El objetivo del encuentro será analizar oportunidades de inversión en Argentina, incorporando así un componente empresarial a la agenda internacional del mandatario. La jornada del miércoles finalizará a las 19:30, cuando Milei mantendrá un encuentro con el rabino Simón Jacobson.

Jueves: exposición ante The Economic Club of New York

La última jornada de actividades en Nueva York tendrá como principal compromiso una exposición ante los miembros de The Economic Club of New York, prevista para las 13:00 del jueves.

Se trata de uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino, según la información proporcionada. La presencia de Milei ante ese espacio completará una agenda que, a lo largo de tres días, combinará la participación institucional en Naciones Unidas con encuentros de carácter académico, económico, empresarial y financiero.

El regreso a la Argentina

Luego de completar sus actividades del jueves, el Presidente tiene prevista la partida del vuelo de regreso hacia la Argentina a las 21:00.

El arribo está estimado para las 8:30 del viernes 25 de septiembre, en la Aeroestación Militar Aeroparque. De esta manera, el itinerario completo de la visita presidencial contempla tres jornadas de actividad en Nueva York, con una agenda que tendrá como eje la participación de Argentina en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas y que estará acompañada por reuniones con referentes económicos, empresarios y representantes de distintos ámbitos.