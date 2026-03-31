El Gobierno declaró a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista

El Gobierno nacional formalizó la declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista, incorporándola al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida, anunciada por la Oficina del Presidente, se sustenta en investigaciones judiciales e informes de inteligencia que vinculan al CGRI con atentados de alto impacto ocurridos en la Argentina durante la década de 1990.

Antecedentes de los Atentados

Los ataques que motivan esta decisión son dos de los más graves en la historia reciente del país:

17 de marzo de 1992: un coche bomba destruyó la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires. El atentado dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos.

18 de julio de 1994: un segundo atentado demolió la sede de la AMIA, provocando 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Según el comunicado oficial, ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria, a través de la organización Hezbollah. La información subraya la conexión estructural y operativa de estos actores con el terrorismo internacional, reforzando la justificación legal y política de la medida adoptada por el Gobierno.

Implicados y alertas internacionales

La Justicia argentina ha emitido alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes vinculados a estos hechos. Entre ellos destaca Ahmad Vahidi, ex ministro de Defensa y actual titular del CGRI. Estas alertas refuerzan la necesidad de acciones coordinadas de carácter internacional para garantizar que los responsables no puedan operar impunemente en el país ni acceder a recursos financieros.

La inclusión del CGRI en el RePET permitirá:

La aplicación de sanciones financieras contra la organización y sus integrantes.

La restricción de operaciones para limitar su capacidad de acción en el país.

La protección del sistema financiero argentino frente a su utilización con fines ilícitos.

Estas medidas buscan cerrar vacíos legales y operativos que puedan ser aprovechados por grupos terroristas, asegurando que la Argentina tenga herramientas efectivas para enfrentar amenazas transnacionales de alto impacto.

Coordinación interinstitucional

La decisión se adoptó en coordinación entre múltiples organismos del Estado:

Cancillería

Ministerio de Seguridad Nacional

Ministerio de Justicia

Secretaría de Inteligencia de Estado

La cooperación entre estas entidades se basó en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo cometidos en territorio argentino. Esta coordinación refleja un enfoque integral, que combina inteligencia, justicia y seguridad financiera para enfrentar amenazas complejas.

Declaraciones presidenciales

El presidente Javier Milei sostuvo que la medida tiene como objetivo saldar una deuda histórica de más de 30 años con las víctimas de los atentados. Además, reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, señalando que esta acción representa un alineamiento de la Argentina con la civilización occidental frente a quienes buscan destruirla.

El anuncio subraya la importancia de no olvidar los hechos trágicos de la década de 1990 y de traducir la memoria histórica en acciones concretas de justicia y prevención. La combinación de sanciones financieras, alertas internacionales y cooperación institucional representa un mensaje claro sobre la intolerancia del Estado frente al terrorismo, reforzando su capacidad de respuesta frente a amenazas externas e internas.

La incorporación del CGRI al RePET marca un punto de inflexión en la política de seguridad argentina, vinculando directamente la memoria de los atentados con herramientas legales y financieras contemporáneas. Al mismo tiempo, busca fortalecer la protección de la ciudadanía y del sistema financiero, recordando que la lucha contra el terrorismo requiere coordinación, vigilancia y firmeza institucional sostenida a lo largo del tiempo.