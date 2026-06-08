El Gobierno defendió su postura por el velatorio del Indio Solari: "Les ofrecimos Tecnópolis y dijeron que no"

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari continúa generando repercusiones tanto en el ámbito cultural como político. Mientras miles de fanáticos se preparan para despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el Gobierno nacional salió a responder las críticas por no haber cedido la Casa Rosada o el Congreso para realizar el velatorio.

Desde el oficialismo aseguraron que existió una propuesta concreta para colaborar con la familia del músico. "Hablamos con los allegados para ofrecerles Tecnópolis, pero nos respondieron que no querían y que preferían hacerlo en la provincia de Buenos Aires", señaló a Infobae una fuente del Gabinete nacional.

La polémica surgió luego de que sectores de la oposición impulsaran la posibilidad de realizar la despedida en la Cámara de Diputados, iniciativa que finalmente no prosperó. La decisión generó cuestionamientos de dirigentes políticos y seguidores del artista, quienes reclamaban un homenaje institucional acorde a la magnitud de su figura dentro de la cultura popular argentina.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la negativa a utilizar tanto el Palacio Legislativo como la Casa Rosada respondió exclusivamente a cuestiones operativas y de seguridad.

"La negativa del Congreso y la Rosada fue por una cuestión de seguridad", remarcaron fuentes oficiales, que además sostuvieron que desde el primer momento intentaron establecer contacto con los familiares del músico para ofrecer colaboración.

En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había confirmado públicamente que buscaba comunicarse con el entorno de Solari para coordinar eventuales medidas de asistencia.

"Quisimos ponernos a disposición, para saludar, y en segundo lugar, por supuesto respetando la decisión de la familia frente a lo que decida, para ver dónde piensan o quieren definir el lugar del velatorio. Nosotros acompañar en lo que se necesite y colaborar en lo que haya que colaborar", expresó la funcionaria durante una entrevista televisiva.

De acuerdo con la información difundida, recién durante la madrugada del sábado el abogado de la familia respondió a los contactos realizados por el Ministerio de Seguridad y agradeció la predisposición oficial.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, explicó que la posibilidad de realizar la despedida en el Congreso fue evaluada junto a las áreas técnicas y de seguridad correspondientes.

"Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", sostuvo el legislador a través de sus redes sociales.

Menem agregó que el Gobierno mantiene plena disposición para colaborar con la organización del homenaje y garantizar una despedida acorde a la relevancia artística y social del músico.

Finalmente, a través de las redes oficiales del Indio Solari se confirmó que el velatorio se llevará a cabo este domingo en el microestadio José María Gatica, ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda, donde se espera una masiva concurrencia de seguidores llegados desde distintos puntos del país para rendirle homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.