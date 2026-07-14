El Gobierno delegó el reparto de los ATN y los gobernadores tendrán una "ventanilla única"

El Gobierno nacional dispuso una modificación de relevancia dentro de su estructura administrativa al delegar la facultad de decidir y asignar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a la Vicejefatura de Gabinete del Interior, área que conduce Gustavo Coria. La medida representa una reconfiguración de peso dentro del organigrama de la gestión pública y tiene un impacto directo en la relación institucional con las provincias.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 64/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien además asumió las competencias que anteriormente correspondían al Ministerio del Interior.

Con este cambio administrativo, el manejo de una de las herramientas más relevantes para la asistencia financiera a las provincias deja de recaer de manera más directa sobre la Jefatura de Gabinete y pasa a depender de la estructura encabezada por Gustavo Coria, funcionario cercano a Santilli y responsable de la dependencia encargada de la articulación federal.

Los ATN, la herramienta de asistencia a las provincias

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) constituyen un mecanismo históricamente utilizado para asistir financieramente a las provincias, especialmente frente a situaciones de emergencia o desequilibrios económicos.

Su origen se encuentra en el inciso d) del artículo 3 de la Ley de Coparticipación Federal N.º 23.548, donde se establece que estos recursos tienen como finalidad financiar "situaciones de emergencia y desequilibrios financieros" que puedan afectar a las jurisdicciones provinciales.

El fondo se integra con el 1% de la masa de impuestos coparticipables, una característica que le otorga una particularidad relevante: su distribución no responde a coeficientes automáticos, sino que queda sujeta a una decisión discrecional del Gobierno nacional.

Esa característica convirtió históricamente a los ATN no sólo en un mecanismo de asistencia económica, sino también en una herramienta utilizada dentro de las negociaciones políticas entre la administración nacional y los gobernadores.

Una "ventanilla única" para las provincias

Con la nueva resolución, la administración de estos recursos queda concentrada en la Vicejefatura de Gabinete del Interior, configurando lo que el propio esquema administrativo presenta como una especie de "ventanilla única" para canalizar los pedidos de asistencia de las provincias.

De acuerdo con la medida, la delegación busca "garantizar mayor celeridad y eficiencia en los procedimientos administrativos", en el marco del proceso de reestructuración ministerial impulsado por el Gobierno.

Más allá de ese objetivo formal, la modificación también redefine el circuito institucional mediante el cual los gobernadores deberán gestionar solicitudes de asistencia financiera en un contexto caracterizado por fuertes restricciones presupuestarias.

Según el nuevo esquema, será esa dependencia la encargada de administrar una herramienta considerada estratégica para atender las demandas provinciales de recursos extraordinarios.

El fortalecimiento político de la Vicejefatura del Interior

La transferencia de competencias también implica un fortalecimiento político de la estructura conducida por Gustavo Coria. Al concentrar la administración de los ATN, la Vicejefatura del Interior incorpora una herramienta de alto peso dentro de la articulación federal y pasa a desempeñar un papel central en la relación cotidiana con los mandatarios provinciales.

La medida adquiere especial relevancia luego de la disolución del Ministerio del Interior y la posterior absorción de sus competencias por parte de la estructura de la Jefatura de Gabinete.

En ese contexto, el oficialismo no sólo asigna nuevas funciones administrativas a esa dependencia, sino que además le otorga una herramienta financiera considerada clave para la gestión del vínculo con las provincias.

Descentralización de la firma y reorganización de la gestión

La decisión responde, según la información difundida, a una doble lógica administrativa y política. Por un lado, permite descomprimir la agenda directa de Diego Santilli, quien asumió la coordinación general del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni.

Por otro, establece un esquema en el cual la firma de las asistencias financieras queda descentralizada, evitando que sea el propio jefe de Gabinete quien intervenga directamente en cada una de las decisiones vinculadas con la distribución de los recursos.

Este mecanismo funciona además como un amortiguador político, ya que preserva el margen de maniobra de la Jefatura de Gabinete y evita que su máxima autoridad quede expuesta de manera permanente a las negociaciones individuales con los gobernadores.