El Gobierno denunciará a los estudiantes que tomaron la Secretaría de Educación

La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, anunció este miércoles que el Gobierno realizará una denuncia ante la Justicia por la toma de la Secretaría de Educación, ocurrida durante una protesta protagonizada por estudiantes universitarios que exigían el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La funcionaria se refirió a la situación a través de un mensaje contundente: "Por la fuerza, nada". La expresión acompañó la posición oficial frente a la modalidad adoptada durante la manifestación y se convirtió en uno de los principales ejes del pronunciamiento del Ministerio de Capital Humano.

La cartera que conduce Pettovello difundió además un comunicado en el que anticipó formalmente la presentación judicial por lo ocurrido en el edificio donde funciona la Secretaría de Educación, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano.

Según expresó el Ministerio, durante la jornada un grupo de manifestantes universitarios realizó una toma del Palacio Sarmiento, al que calificó como una acción "violenta", y señaló que durante el episodio se produjeron daños al patrimonio público.

La denuncia que prepara Capital Humano

En el comunicado oficial, el Ministerio sostuvo: "Durante el día de hoy, un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una toma violenta del Palacio Sarmiento, edificio donde funciona la Secretaría de Educación, dependiente de esta cartera, provocando daños al patrimonio público".

A partir de lo sucedido, la cartera anticipó que llevará el caso ante la Justicia con el objetivo de que se investigue el episodio y se determinen las eventuales responsabilidades correspondientes.

La presentación judicial tendrá, según lo informado oficialmente, tres objetivos centrales vinculados con lo ocurrido:

Investigar los hechos registrados durante la toma del edificio.

registrados durante la toma del edificio. Evaluar los daños ocasionados al patrimonio público.

al patrimonio público. Determinar las responsabilidades pertinentes por lo sucedido.

De esta manera, el Gobierno planteó que la respuesta institucional frente a la protesta no se limitará al desalojo del edificio, sino que continuará mediante una instancia judicial destinada a establecer qué ocurrió, cuáles fueron los daños y quiénes podrían resultar responsables.

El operativo para desalojar el edificio

El Ministerio de Capital Humano también destacó el operativo que permitió desalojar el edificio y recuperar las instalaciones de la Secretaría de Educación.

De acuerdo con el comunicado difundido por la cartera, la evacuación del Palacio Sarmiento fue posible a partir de un trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, y con la Policía Federal Argentina.

La dependencia nacional remarcó específicamente la intervención de las autoridades y de los efectivos que estuvieron a cargo del operativo. Según la explicación oficial, esa actuación permitió recuperar las instalaciones que habían sido tomadas durante la protesta.

En ese sentido, el Gobierno presentó el desalojo y la recuperación del edificio como una instancia previa a la decisión de avanzar con la denuncia judicial. La cartera de Capital Humano indicó que el procedimiento permitió restablecer el control de las instalaciones y posteriormente anunció que recurrirá a la Justicia para que se investiguen las circunstancias del episodio.

"Por la fuerza, nada": la postura de Pettovello

La frase "Por la fuerza, nada", difundida por Sandra Pettovello, sintetizó la posición expresada por la funcionaria frente a la protesta universitaria y a la ocupación del edificio público.

El planteo fue acompañado por el comunicado del Ministerio de Capital Humano, que cuestionó la modalidad adoptada por los manifestantes y puso el foco en la necesidad de que los reclamos sean canalizados mediante mecanismos institucionales.

Desde la cartera se sostuvo que el diálogo y el respeto por las instituciones deben constituir las vías para expresar y procesar cualquier reclamo. La definición fue formulada en un contexto de protesta estudiantil vinculada con el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El Ministerio planteó así una diferencia entre el derecho a manifestarse y las modalidades que, según su postura, exceden el marco que considera adecuado para una protesta.

El reclamo universitario

La toma del Palacio Sarmiento se produjo en el marco de una protesta de estudiantes universitarios que reclamaban el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Ese fue el motivo señalado en la información oficial para contextualizar la manifestación.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno estuvo centrada en la ocupación del edificio, los daños denunciados al patrimonio público y la necesidad de establecer responsabilidades a través de la Justicia. El comunicado de Capital Humano sostuvo que la posición oficial no busca cuestionar el derecho a manifestarse en sí mismo, sino establecer límites respecto de las formas en que pueden llevarse adelante las protestas.

En ese sentido, el organismo expresó: "Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo".

La cartera también planteó una definición más amplia sobre el tipo de prácticas que, según su postura, no deberían utilizarse como métodos de protesta. El Ministerio afirmó que no quiere regresar a una Argentina en la que "la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos" sean utilizadas con ese propósito.