El Gobierno descartó que Peña esté en Argentina tras su renuncia a la presidencia de Paraguay

El Gobierno descartó de plano que el ex presidente paraguayo Santiago Peña esté en la Argentina.

La posición del oficialismo aparece luego de versiones que surgieron desde Paraguay sobre el paradero del dirigente tras su dimisión del Poder Ejecutivo en medio de un escándalo bancario.

Fuentes oficiales le expresaron que Peña no pisó suelo argentino ante noticias que circularon en medios paraguayos. Paralelamente, volvieron a señalar que no habrá comunicado ni posición sobre lo que sucedió en el país vecino. "Estamos monitoreando los acontecimientos", se limitaron a señalar desde Balcarce 50.

El presidente Javier Milei, en tanto, siguió en la tónica de su administración: solo reposteó una cuenta que mencionó que su libro "El Fin de la Inflación" se editará traducido al francés. "Fenómeno barrial", comentó. Y se dedicó a compartir con sus seguidores posteos que elogian su tarea, números positivos de la economía nacional y cuentas oficiales plasmando tareas de gestión. Pero no hubo ninguna referencia a la situación que atraviesa su aliado en el país vecino, a quien en varias ocasiones elogió.

Peña anunció su dimisión este jueves al mediodía, través de su cuenta oficial de X donde escribió: "Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia".

La presión sobre el mandatario creció cuando diputados opositores y disidentes del Partido Colorado impulsaron su enjuiciamiento por supuesto mal desempeño de funciones. La moción estaba en pleno desarrollo en el Congreso.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", aseveró el mandatario en redes sociales.

El mandatario renunciante agregó: "Quiero pedir disculpas al pueblo, si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí".

Del mismo modo, aseguró que su prioridad será "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros" al sistema financiero.