Sturzenegger ratificó el rumbo económico: "Estamos contentos con el avance que hemos tenido":

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó este jueves que desde el Gobierno están "contentos con el avance" que tuvo el programa económico y de desregulación sobre la economía del país.

El funcionario indicó que los avances en desregulación y apertura comercial generan "confianza" en la economía.

"Hacer las cosas bien es cumplir los contratos y extender el ordenamiento de las cuentas fiscales, que no es algo fácil", sostuvo durante su exposición en el 16° Foro ABECEB, que reúne a funcionarios del Gobierno nacional, exmandatarios y CEOs.

De acuerdo con su visión, en los últimos seis meses el Poder Ejecutivo realizó muchos más avances en la apertura económica que en 30 años. Entre los logros consolidados, además, mencionó la baja de la inflación, la caída de la pobreza, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el aumento del volumen exportado, además del boom registrado dentro del sector minero y la expansión de la productividad.

"Argentina necesita durante muchos años hacer las cosas bien, que es cumplir los contratos y extender el ordenamiento de las cuentas fiscales, algo que no es fácil. Se necesita mucho tiempo", consign+o durante su presentación.

Sturzenegger reafirmó la premisa de "quitar del medio" al Estado y señaló que debe ocuparse de "tener sus cosas en orden".

"El resto lo van a hacer ustedes (en referencia al sector privado), que es donde se crea la riqueza. Hay que remar como los noruegos, hacer y hacer y que la ansiedad no te maree respecto de lo que es importante y relevante", concluyó el ministro desregulador.

Más temprano, junto a Sturzenegger, se sumó la palabra del viceministro de Economía, José Luis Daza, quien aseguró que el Gobierno tiene la oportunidad "por primera vez" de llevar adelante una Argentina "sin populismos", al mismo tiempo que reconoció que "hay que conseguir estabilidad" y generar las condiciones necesarias para poder "ayudar a los más pobres".