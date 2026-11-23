El Gobierno nacional resolvió desplazar a las máximas autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y avanzar con una renovación de su estructura ejecutiva en medio de una prolongada crisis financiera y prestacional. La nueva conducción estará encabezada por Verónica Gabriela Pérez, quien asumirá como directora ejecutiva, mientras que Elizabeth Ana Osterberg ocupará el cargo de subdirectora ejecutiva.

El anuncio fue difundido oficialmente por el Ministerio de Salud, aunque fuentes gubernamentales indicaron que la determinación fue adoptada directamente por el Poder Ejecutivo nacional. La decisión implica la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, quienes estaban al frente del organismo desde el 21 de diciembre de 2023, cuando fueron designados al comienzo de la gestión del presidente Javier Milei.

Las renuncias y las nuevas designaciones serán formalizadas mediante decretos que se publicarán en el Boletín Oficial. Sin embargo, distintas fuentes señalaron que el recambio no respondió únicamente a una reorganización administrativa, sino a una decisión política promovida desde la Casa Rosada después de varios meses de tensiones internas por el control y la orientación de la obra social.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud sostuvo que la nueva etapa tendrá como objetivo profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país. También destacó la trayectoria de Pérez dentro de la institución y consideró que su experiencia permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional, con una gestión enfocada en resultados para los afiliados.

Las tensiones internas que precipitaron las salidas

El desplazamiento de las autoridades se produce después de un período de diferencias dentro de la estructura de conducción del PAMI. Uno de los principales episodios de conflicto tuvo lugar en septiembre pasado, cuando Leguízamo y Zamparolo manifestaron ante el ministro de Salud, Mario Lugones, su malestar por lo que consideraban una intervención de funcionarios vinculados políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo en decisiones estratégicas del organismo.

Las diferencias expusieron las tensiones existentes alrededor de la conducción de una de las instituciones más importantes del sistema sanitario argentino. La disputa no se limitaba a cuestiones administrativas, sino que involucraba la participación de distintos sectores políticos en decisiones clave para el funcionamiento de la obra social.

En ese escenario, Verónica Pérez había comenzado a adquirir mayor protagonismo dentro de la estructura institucional. Su relevancia creció después de reemplazar a Juan Cruz Montero, un funcionario identificado con el sector político vinculado a Santiago Caputo, cuya gestión había generado fricciones con las autoridades que ahora dejan sus cargos.

Por ese motivo, su designación como directora ejecutiva es interpretada por distintas fuentes como una consolidación de ese esquema de conducción dentro del PAMI. El cambio representa, en ese sentido, una modificación en el equilibrio interno de poder que atravesaba al organismo y que había quedado expuesto durante los meses anteriores.

Leguízamo había llegado a la dirección ejecutiva después de desempeñarse en distintas áreas técnicas de la institución, mientras que Zamparolo provenía de la conducción de DOSUBA, la obra social de la Universidad de Buenos Aires. Ambos habían asumido formalmente el 21 de diciembre de 2023 y permanecieron en sus funciones hasta este nuevo recambio.

La crisis financiera y las dificultades en la atención

La renovación de autoridades encuentra al PAMI en un escenario particularmente complejo. Durante gran parte de 2026, el organismo atravesó dificultades vinculadas con las demoras en las transferencias de fondos provenientes del Tesoro, una situación que derivó en acumulación de deudas con clínicas, sanatorios y otros prestadores de servicios médicos.

A los problemas financieros se sumaron los reclamos de profesionales de la salud por honorarios atrasados y aranceles que consideran insuficientes. Estas dificultades repercutieron directamente en el funcionamiento de las prestaciones y provocaron interrupciones y complicaciones en la atención de afiliados en distintas regiones del país.

El cuadro expone los desafíos que deberá afrontar la nueva conducción, especialmente en lo relacionado con la capacidad de sostener los servicios médicos, normalizar los compromisos económicos con los prestadores y mejorar el funcionamiento administrativo de una estructura que brinda cobertura a casi seis millones de personas.

La agenda que tendrá por delante la nueva gestión

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la nueva administración tendrá entre sus prioridades mejorar la eficiencia administrativa, simplificar los procesos internos, fortalecer los controles y optimizar los servicios que reciben los afiliados. La cartera sanitaria también expresó su agradecimiento a Leguízamo y Zamparolo por el desempeño durante el período en que estuvieron al frente del organismo.

El objetivo oficial es iniciar una nueva etapa de gestión que permita avanzar con la modernización institucional y una utilización más eficiente de los recursos disponibles. Sin embargo, esos lineamientos deberán desarrollarse en un contexto atravesado por compromisos financieros pendientes, reclamos de prestadores y dificultades asistenciales que afectan el acceso a las prestaciones.