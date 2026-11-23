La investigación judicial sobre una presunta organización narcocriminal que operaba en Santa Cruz sumó un nuevo elemento de relevancia tras el hallazgo de cajas con documentación vinculada a Lázaro Báez en un galpón de Río Gallegos. El procedimiento se realizó este lunes por orden de la Justicia Federal de Santa Cruz, en un inmueble que habría sido utilizado por una banda investigada por transportar cocaína dentro de la provincia.

Durante el operativo, los investigadores encontraron documentación correspondiente a Austral Construcciones y Kank y Costilla, empresas vinculadas al empresario, además de títulos de automotores, carpetas relacionadas con licitaciones viales y archivos que fueron identificados como pertenecientes al grupo familiar de Báez.

El procedimiento también permitió localizar una importante cantidad de camionetas. Muchas de ellas estaban registradas a nombre de una de las constructoras del empresario, un dato que se incorporó al conjunto de elementos reunidos durante la inspección.

Según pudo saber TN, el material secuestrado podría aportar información para reconstruir el funcionamiento de la organización y determinar de qué manera se relacionaban sus integrantes con los bienes y las propiedades vinculadas a Báez. Para los investigadores, el hallazgo adquiere especial relevancia porque se produjo en un espacio que presuntamente era utilizado por el grupo criminal.

Hasta ahora, una de las principales pruebas que sostenían la hipótesis judicial sobre el vínculo entre el empresario y la organización eran las escuchas telefónicas ordenadas durante la investigación. En esas comunicaciones, según la reconstrucción del expediente, Báez mantenía conversaciones desde la cárcel con integrantes de la banda y hablaba sobre el alquiler de sus inmuebles.

La aparición de documentación empresarial, títulos de vehículos y otros registros en el galpón constituye un nuevo capítulo de esa investigación, que busca establecer cómo se administraban los bienes y qué participación tenía cada una de las personas involucradas.

La presunta estructura de la organización

De acuerdo con la investigación, la banda utilizaba como fachada un lavadero que funcionaba en un inmueble perteneciente a Kank y Costilla, una de las empresas vinculadas a Báez. Ese espacio habría sido parte de la estructura utilizada por la organización, cuya actividad principal bajo investigación estaba relacionada con el transporte de cocaína en camiones por Santa Cruz.

Para el fiscal federal Julio Zárate, Báez era el jefe de la organización. La hipótesis fiscal identifica además a dos personas de máxima confianza del empresario, a quienes les atribuye funciones centrales en el manejo de los bienes y las actividades investigadas.

Una de ellas es Claudia Noemí Insaurralde, pareja de Báez. La otra es Cristian Sebastián Ibáñez, conocido por el alias de "Budín", señalado como presunto narcotraficante. Según la hipótesis de los investigadores, Ibáñez se ocupaba de administrar los bienes y cobrar los alquileres.

Por debajo de ese nivel de conducción, otras personas habrían estado a cargo de las tareas operativas. Entre las actividades mencionadas en la investigación se encuentra el manejo de camiones utilizados para trasladar chatarra y ovejas.

La reconstrucción judicial busca establecer cómo se distribuían las responsabilidades dentro de esa estructura y de qué manera se conectaban las actividades comerciales y rurales con los movimientos investigados por narcotráfico y lavado de dinero. En ese contexto, la documentación encontrada en el galpón podría resultar determinante para identificar operaciones, vínculos empresariales y circuitos de administración de propiedades.

Las escuchas telefónicas y las instrucciones desde la cárcel

La causa se originó a partir de una investigación sobre una banda que transportaba cocaína en camiones por la provincia de Santa Cruz. Según los datos del expediente, la organización desarrollaba esa actividad al menos desde diciembre de 2025.

Durante las intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente surgieron comunicaciones en las que, del otro lado de algunas llamadas, aparecía Báez. A partir de esos registros se desprendió una investigación específica por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Entre las conversaciones incorporadas al análisis judicial figura una del 5 de octubre, en la que Báez le habría dado instrucciones a Ibáñez sobre quiénes debían administrar las estancias La Entrerriana y Alquinta. En esa comunicación, el empresario expresó: "Yo voy a supervisar los dos lados".

En otra conversación, también mencionada en la investigación, Báez afirmó: "El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados". La frase forma parte de los audios que, según la hipótesis judicial, reflejarían el grado de intervención que el empresario mantenía en la administración de sus bienes pese a encontrarse detenido.

Las comunicaciones son consideradas por los investigadores como una pieza central para reconstruir la relación entre Báez y las personas señaladas por su presunta participación en la organización. También permiten orientar el análisis sobre quiénes recibían instrucciones y qué responsabilidades tenían en la administración de los inmuebles.

Los contratos rurales y los movimientos financieros bajo análisis

Entre la documentación examinada por la Justicia aparece un contrato de alquiler de la estancia La Entrerriana a nombre de Ibáñez, por un monto mensual de 2 millones de pesos. El acuerdo registraba, según los datos incorporados a la causa, una deuda acumulada de 12 millones de pesos.

Otro documento relevante es un contrato de capitalización ganadera firmado en marzo de 2025 por Austral Agro, empresa vinculada con Báez. El acuerdo estaba destinado a la cría, el engorde y la esquila de 7.000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba.

La actividad ganadera aparece así dentro del conjunto de operaciones que la fiscalía analiza para reconstruir el funcionamiento económico de la estructura investigada. Los contratos y los registros vinculados con las estancias permiten seguir una línea de investigación que incluye tanto el alquiler de propiedades como la explotación de actividades rurales.

En paralelo, la fiscalía vincula a la organización con movimientos financieros por aproximadamente 390,9 millones de pesos. Ese monto forma parte de las operaciones bajo análisis en la causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

La documentación encontrada en Río Gallegos se incorpora a ese trabajo de reconstrucción. Los investigadores buscan determinar cómo se administraban los bienes, quiénes intervenían en los contratos y de qué manera se desarrollaban las actividades comerciales y rurales relacionadas con los inmuebles investigados.

Los allanamientos, las detenciones y las medidas judiciales

A comienzos de noviembre, la investigación avanzó con 27 allanamientos realizados en Santa Cruz y Buenos Aires. Durante esos procedimientos fueron secuestrados cerca de 30 vehículos, además de cocaína, marihuana, armas y documentación. En el marco de esos operativos, Claudia Noemí Insaurralde, Cristian Sebastián Ibáñez y Valentina Devetac fueron detenidos en Aeroparque, luego de arribar desde Río Gallegos.

Insaurralde fue trasladada a la cárcel de Ezeiza para cumplir prisión preventiva. Su defensa, por su parte, solicitó que se le conceda el arresto domiciliario. La situación procesal de la pareja de Báez forma parte de las medidas adoptadas dentro de la investigación sobre los presuntos vínculos entre el empresario y la organización.

En cuanto a Báez, los investigadores allanaron su celda y dispusieron que quedara incomunicado. El empresario cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad. Pese a encontrarse detenido, las comunicaciones incorporadas al expediente describen presuntas instrucciones relacionadas con la administración de propiedades y actividades económicas.

A esas medidas se sumó una decisión adoptada la semana pasada por el juez Claudio Vázquez, quien ordenó clausurar la estancia La Entrerriana y disponer una custodia policial permanente en el lugar.