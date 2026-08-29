El Gobierno detecta señales electorales en el Congreso y apuesta a que la economía repunte antes de 2027

En la Casa Rosada ya comenzaron a mirar con mayor atención el impacto de la economía en el escenario electoral de 2027. Aunque el Gobierno confía en que la actividad mostrará una mejora hacia fin de año, admite que la recuperación todavía resulta poco perceptible para buena parte de la población.

"Todos queremos que la micro active más rápido, pero a fin de año vamos a vivir otro clima", reconoció una fuente oficial, que proyectó un crecimiento del nivel de actividad del 4% mensual hacia diciembre.

La administración de Javier Milei apuesta a que esa mejora termine trasladándose a los ingresos de los hogares. En el oficialismo saben que la continuidad del proyecto libertario dependerá, en buena medida, de que los resultados del programa económico comiencen a sentirse en los bolsillos.

En esa dirección, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa destinado a estimular el mercado de créditos hipotecarios. A su vez, la Secretaría de Trabajo analiza impulsar un salario mínimo garantizado superior al millón de pesos durante las negociaciones paritarias.

Pero existe una tensión dentro del propio oficialismo. El Presidente insiste en que no está dispuesto a modificar sus principios en función del calendario electoral.

"Si nos va bien, reelegimos. Si nos va mal, listo. Si logramos generar expectativas, la economía mejora y los proyectos dan sus frutos, vamos a andar bien", resumió un integrante del Gabinete.

El oficialismo empieza a mirar el Congreso en clave electoral

A pocos días de la reunión de Milei con sus diputados y senadores, en el Gobierno admiten que la dinámica electoral ya comenzó a influir en el Congreso.

En la Casa Rosada detectan un "adelantamiento de los tiempos electorales" y observan que los intereses de las provincias comenzaron a ganar espacio dentro de las negociaciones legislativas.

Uno de los ejemplos que mencionan ocurrió durante la sesión en la que Diputados aprobó los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II. Allí, distintos sectores provinciales lograron incorporar sus propios intereses a la agenda parlamentaria.

La oposición también consiguió mostrar capacidad para imponer temas. La sesión prevista para el 9 de septiembre, que incluye la prórroga de la emergencia en discapacidad y el debate sobre el endeudamiento familiar, reúne a distintos bloques provinciales y expone una coordinación que preocupa parcialmente al oficialismo.

"Es una alerta. No preocupa, pero sí nos levanta una leve alarma. Es parte del comienzo del proceso preelectoral", explicó un dirigente libertario.

Sin embargo, dentro de La Libertad Avanza también relativizan el resultado. Consideran que la votación vinculada con la morosidad tenía un costo político bajo y que haber acompañado la habilitación del debate no significa necesariamente que esos mismos legisladores estén dispuestos a garantizar el quórum para otras iniciativas.

Las dudas sobre los aliados en el Senado

La reconfiguración del escenario provincial también genera interrogantes en el Senado. En el oficialismo reconocen un posible "cuello de botella" y siguen con atención los movimientos dentro del bloque oficialista y de sus aliados.

La salida de los representantes santacruceños alimentó las dudas sobre la permanencia de un bloque de 44 senadores, mientras que José María Carambia comenzó a tomar distancia en medio de sus aspiraciones para disputar la gobernación de Santa Cruz.

De todos modos, cerca de Patricia Bullrich aseguran que, por el momento, la dinámica electoral no alteró el funcionamiento de la Cámara alta. El oficialismo cuenta con sus 21 senadores y proyecta sumar como base a los 10 radicales y los tres representantes del PRO, además del respaldo de fuerzas provinciales aliadas.

"Por lo menos, hasta fin de año hay una mayoría. Parecen ser una oposición responsable", evaluó una fuente del oficialismo.

La reforma electoral será la prueba más exigente

El principal desafío llegará con la reforma electoral, cuyo tratamiento podría comenzar en octubre. Allí, las negociaciones con los gobernadores serán determinantes, especialmente por la discusión sobre la eliminación o suspensión de las PASO.

Bullrich anticipó que el Gobierno retomará el debate durante las próximas semanas y dejó abierta la posibilidad de avanzar con alguna de las dos alternativas.

"Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido", argumentó la jefa de la bancada oficialista.

En paralelo, Diego Santilli mantiene conversaciones con gobernadores como Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio, con quienes abordó las demandas de sus provincias, el escenario electoral en cada distrito y la reforma que impulsa el Ejecutivo.

La estrategia de La Libertad Avanza también contempla avanzar en acuerdos electorales con el PRO. Esta semana, representantes de ambos espacios revisaron la situación de 17 distritos donde buscan cerrar entendimientos.

La negociación, sin embargo, generó malestar dentro de un sector de la militancia digital cercano a Santiago Caputo, que cuestionó la ausencia de dirigentes vinculados con los orígenes del espacio libertario.

Mientras el oficialismo intenta ordenar sus alianzas legislativas y electorales, el factor económico aparece como la variable decisiva. La expectativa es que la recuperación de la actividad llegue a los ingresos de los hogares antes de que la disputa electoral termine de modificar el mapa del Congreso.

El Gobierno ya comenzó a medir ambos relojes: el económico y el electoral. Y en la Casa Rosada saben que la evolución de uno tendrá impacto directo sobre el otro.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.