El Gobierno eliminó los límites para exportar por correo y reformó el sistema de envíos internacionales

En un nuevo avance dentro del proceso de desregulación de la economía, el Gobierno nacional oficializó una reforma integral del sistema de envíos postales internacionales. La medida, establecida a través del Decreto 604/2026, introduce una modificación central: elimina por completo los límites de valor para las exportaciones comerciales realizadas mediante el sistema postal.

La decisión responde a un reclamo histórico de pequeños productores y emprendedores locales, quienes señalaban las restricciones existentes como un obstáculo para acceder a los mercados internacionales. Con la nueva normativa, cualquier emprendimiento o empresa podrá utilizar la infraestructura postal tradicional para vender sus productos al exterior sin enfrentar un techo económico en la facturación de los envíos.

Según el oficialismo, el objetivo principal de la reforma es remover las barreras burocráticas y los límites económicos que dificultaban que las pequeñas y medianas empresas (pymes) pudieran integrarse al comercio global mediante el correo.

Hasta la implementación del decreto, las exportaciones realizadas por vía postal estaban sujetas a restricciones monetarias consideradas limitantes para el desarrollo de operaciones comerciales internacionales. La nueva regulación modifica ese esquema y habilita una mayor amplitud para quienes busquen ofrecer productos argentinos en otros mercados.

La crítica del Gobierno al esquema regulatorio anterior

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó el funcionamiento del marco normativo previo y destacó la modificación impulsada por la nueva medida.

"D urante 45 años la exportación postal existió en el Código Aduanero, pero nadie la reglamentó. Mientras todos discutían las importaciones, nadie pensó en las exportaciones. Con este decreto terminamos con una prohibición absurda que impedía que miles de empresas argentinas pudieran vender sus productos al mundo utilizando el mismo sistema postal internacional", expresó el funcionario.

En esa línea, Sturzenegger defendió el enfoque general de la gestión y sostuvo que la promoción de la producción no debe centrarse en mecanismos de asistencia estatal, sino en la eliminación de obstáculos generados por regulaciones anteriores.

"La mejor política para impulsar la producción no es crear subsidios o privilegios, sino eliminar las trabas que el propio Estado había impuesto", afirmó.

La reforma, de acuerdo con esa visión oficial, apunta a modificar las condiciones de acceso al comercio exterior mediante una simplificación normativa que permita que más empresas puedan utilizar canales postales para sus operaciones internacionales.

Nuevas condiciones para las compras internacionales por correo

El alcance del Decreto 604/2026 no se limita únicamente a las exportaciones. La normativa también introduce cambios en el régimen de compras en el exterior mediante correo estatal, con una modificación destinada a unificar criterios y equiparar las condiciones de los envíos postales con las modalidades de courier, utilizadas por correos privados.

A partir del nuevo esquema, los envíos de importación que cumplan determinadas condiciones contarán con beneficios específicos:

Los envíos que no superen los US$ 400 quedarán 100% exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística .

quedarán . El régimen establece un límite anual de cinco (5) envíos por año por persona bajo esta modalidad.

bajo esta modalidad. Los beneficios aplicarán dentro del sistema de envíos postales internacionales, con criterios equiparados al formato courier.

De esta manera, la reforma modifica tanto el circuito de salida de productos argentinos hacia el exterior como las condiciones para el ingreso de bienes adquiridos fuera del país mediante el sistema postal.

Facilitación aduanera y puesta en marcha del nuevo régimen

Otro de los cambios incorporados por la normativa está relacionado con la intervención aduanera. Con el objetivo de acelerar las entregas y reducir la necesidad de realizar trámites presenciales o procedimientos digitales considerados engorrosos, el nuevo esquema habilita una representación automática del destinatario.

A partir de ahora, el operador postal quedará autorizado para representar al usuario durante el control aduanero, salvo que el destinatario manifieste expresamente su decisión de actuar de otra manera.

Esta modificación busca simplificar la operatoria y reducir pasos administrativos para quienes utilicen el sistema, tanto para recibir productos desde el exterior como para enviar mercadería hacia otros mercados.

Implementación inmediata y rol de ARCA

De acuerdo con el documento oficial, el nuevo régimen comenzará a regir de manera inmediata desde su publicación en el Boletín Oficial.

La puesta en funcionamiento quedará bajo la responsabilidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que deberá dictar e instrumentar las normativas operativas necesarias para que el sistema pueda aplicarse en las próximas horas en las distintas terminales y dependencias del país.

La reforma del sistema postal internacional establece así un nuevo marco para las operaciones comerciales por correo, con la eliminación de límites de valor para exportaciones, la simplificación de procedimientos y una modificación integral de las reglas aplicables tanto para vendedores argentinos como para usuarios que realizan compras internacionales.