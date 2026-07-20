Los senadores de LLA donarán el aumento de sus dietas tras la actualización salarial

El bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) anunció formalmente que donará la totalidad del aumento de las dietas que comenzarán a percibir los integrantes del Senado a partir de agosto. La actualización salarial elevará los ingresos de los legisladores a casi $12 millones mensuales en bruto, en una decisión que el oficialismo buscó diferenciar mediante un pronunciamiento público.

El anuncio se produjo luego de que impactara de manera automática el último acuerdo paritario alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios del sector. La aplicación de esa recomposición salarial derivó en una nueva actualización de las dietas de los senadores y coincidió con la repercusión negativa que el incremento generó en parte de la sociedad.

Frente a ese escenario, la bancada oficialista decidió comunicar su postura y confirmar que los incrementos salariales no serán incorporados al patrimonio personal de sus integrantes, sino que serán destinados a distintos fines establecidos en el propio anuncio.

La reacción oficialista frente al aumento

Tras conocerse la liquidación de las nuevas planillas salariales, el bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza emitió un pronunciamiento para marcar distancia de la medida que calibró Victoria Villarruel, presidenta del Senado.

Según señalaron los legisladores oficialistas, la decisión también busca ratificar la línea de austeridad que impulsa el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, explicaron que la determinación no constituye un hecho aislado. De acuerdo con el comunicado difundido por la bancada, la misma modalidad ya había sido aplicada con anterioridad frente a otras actualizaciones salariales.

Los senadores informaron que, tal como ocurrió en oportunidades previas, "optarán por donar el aumento de sus sueldos".

Asimismo, detallaron el destino que tendrán esos recursos, indicando que los fondos serán derivados hacia:

Entidades benéficas.

Instituciones públicas de carácter provincial.

Organizaciones que ya hubieran sido establecidas de forma preexistente por la reglamentación interna del propio Senado.

De esta manera, el bloque oficialista dejó asentada su posición respecto del incremento salarial que comenzará a reflejarse en las dietas desde el mes de agosto.

Cómo se originó la actualización salarial

La suba de las dietas surge de un convenio de recomposición salarial del 6,7% acumulativo firmado entre las máximas autoridades del Congreso y los representantes sindicales del sector legislativo.

El acuerdo fue rubricado conjuntamente por:

Victoria Villarruel , presidenta del Senado.

, presidenta del Senado. Martín Menem , titular de la Cámara de Diputados.

, titular de la Cámara de Diputados. Los sindicatos legislativos.

La recomposición será liquidada de forma escalonada mediante tres tramos sucesivos:

2,4% retroactivo a junio.

2,2% correspondiente a julio.

1,9% adicional aplicable en agosto.

La implementación gradual de estos porcentajes constituye el mecanismo mediante el cual se concretará el incremento acumulativo acordado en la negociación paritaria.

La "ley de enganche" y el impacto sobre las dietas

El aumento que recibirán los senadores no responde a una decisión individual sobre sus haberes, sino al mecanismo de actualización conocido como "ley de enganche".

Este sistema, ratificado por la propia Cámara Alta en abril de 2024, establece que las dietas de los senadores se modifican automáticamente cada vez que se actualizan los salarios de los empleados del Congreso mediante acuerdos paritarios.

Como consecuencia de ese esquema de actualización directa, el reciente convenio salarial firmado entre las autoridades parlamentarias y los gremios produjo un nuevo incremento sobre las remuneraciones de los legisladores nacionales.

Los nuevos ingresos de los senadores

Con la aplicación de esta actualización salarial, el ingreso bruto mensual de cada senador alcanzará los $11,9 millones.

Sobre ese monto, posteriormente se realizan las deducciones previstas por la legislación vigente, entre ellas:

Impuesto a las Ganancias.

Aportes previsionales.

Obra social.

De esta manera, la cifra anunciada corresponde al ingreso bruto antes de la aplicación de las retenciones legales correspondientes.

La evolución de las dietas durante el año

El nuevo incremento también modifica la evolución acumulada de las dietas del Senado durante el año.

Con esta actualización, los haberes de los senadores registran un aumento acumulado del 19% en lo que va del año.

Ese porcentaje supera la inflación correspondiente al primer semestre medida por el INDEC, que fue del 16,8%.

La actualización salarial que comenzará a regir desde agosto vuelve a colocar el debate sobre las dietas de los legisladores en el centro de la discusión pública. En ese contexto, el bloque de senadores de La Libertad Avanza resolvió comunicar oficialmente que donará la totalidad del incremento derivado de la aplicación automática de las paritarias legislativas, reafirmando una decisión que, según expresó la propia bancada, ya había adoptado en anteriores actualizaciones salariales.