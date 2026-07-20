El Gobierno reactivó los ATN y Catamarca volvió a quedar entre las beneficiadas

Luego de dos meses sin realizar transferencias por este concepto, el Gobierno nacional reactivó durante julio los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los mecanismos más discrecionales de asistencia financiera a las provincias. La decisión se produjo en un escenario político marcado por el tratamiento de proyectos considerados prioritarios para la administración del presidente Javier Milei, entre ellos la reforma de la carta orgánica del Banco Central y otras iniciativas que requieren respaldo legislativo.

De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora Politikon Chaco, durante las dos primeras semanas de julio el Ministerio de Economía volvió a utilizar esta herramienta de financiamiento luego de mantener suspendidos los envíos desde mayo. En esta nueva etapa fueron alcanzadas cinco provincias, cada una de las cuales recibió un aporte de $5.000 millones.

Entre las jurisdicciones beneficiadas aparece Catamarca, que de esta manera recibió ATN por tercera vez en lo que va del año, consolidándose entre las provincias que más veces accedieron a este tipo de asistencia durante 2026.

Las provincias alcanzadas por la distribución

Según el informe de Politikon Chaco, las provincias que recibieron los nuevos envíos fueron:

Catamarca , tercera vez que recibe ATN durante el año.

, tercera vez que recibe ATN durante el año. Córdoba , primera vez que recibe estos fondos en 2026 y también la primera durante la gestión de Javier Milei.

, primera vez que recibe estos fondos en 2026 y también la primera durante la gestión de Javier Milei. Entre Ríos , tercera asistencia en el año.

, tercera asistencia en el año. Misiones , cuarta asistencia durante 2026.

, cuarta asistencia durante 2026. Santa Fe, segunda transferencia recibida en el año.

La consultora también precisó que Jujuy registra ATN devengados, aunque al momento del relevamiento esos recursos todavía no habían sido pagados. En ese caso, el monto comprometido también asciende a $5.000 millones.

La reactivación de estos envíos marcó un cambio respecto de los dos meses anteriores, período durante el cual el Gobierno había suspendido completamente esta vía de financiamiento para las provincias.

El contexto político de la decisión

La distribución de los ATN se produjo en medio de un escenario legislativo en el que el Gobierno nacional busca avanzar con distintos proyectos considerados estratégicos.

Entre ellos figura el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que contempla una fuerte flexibilización de los límites para la venta de tierras a extranjeros.

Sin embargo, el oficialismo no logró reunir los votos necesarios para aprobar esa propuesta y debió postergar su tratamiento hasta agosto. Al mismo tiempo, continúa pendiente la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, destinada a otorgar un marco legal más seguro para quienes decidan exteriorizar dólares no declarados.

La demora en el tratamiento de esa iniciativa tuvo consecuencias administrativas. Como consecuencia de esa situación, ARCA dispuso este lunes postergar por un mes la presentación de la declaración jurada de las personas, medida instrumentada mediante una resolución general publicada en el Boletín Oficial.

Cuánto dinero reciben las provincias

El informe elaborado por Politikon Chaco también analizó la evolución de las transferencias que reciben los gobiernos provinciales. Durante las dos primeras semanas de julio, los envíos automáticos destinados a las provincias alcanzaron aproximadamente $3 billones, un volumen que presenta escasas modificaciones respecto del mismo período de 2025.

En cambio, las transferencias no automáticas ya acumulan $32.693 millones, de los cuales el 76% corresponde precisamente a los Aportes del Tesoro Nacional.

Estos datos reflejan el peso que adquirieron nuevamente los ATN dentro del conjunto de recursos extraordinarios distribuidos por la Nación durante el inicio del mes.

La recaudación provincial

El contexto financiero de las provincias también está condicionado por la evolución de la actividad económica y de la recaudación propia. De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la desaceleración económica continúa impactando sobre los ingresos tributarios provinciales.

El estudio señala que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, principal fuente de financiamiento de los estados subnacionales, registró una caída real del 3,4% entre enero y mayo de este año en comparación con el acumulado correspondiente a 2025.

No obstante, el comportamiento no fue uniforme entre los distintos tributos provinciales. Los principales indicadores relevados por el IARAF muestran:

Impuesto sobre los Ingresos Brutos: caída real del 3,4% entre enero y mayo respecto del acumulado de 2025.

caída real del entre enero y mayo respecto del acumulado de 2025. Impuesto Inmobiliario: incremento real del 9% durante el mismo período.

incremento real del durante el mismo período. Patentes de automotores: disminución del 1,9%.

En este escenario, la reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional vuelve a representar una fuente adicional de recursos para las provincias alcanzadas por la medida. Entre ellas se encuentra Catamarca, que recibió $5.000 millones en esta nueva distribución y suma así su tercer desembolso del año, en un contexto marcado por la búsqueda del Gobierno nacional de avanzar con proyectos legislativos y por las dificultades que enfrentan las administraciones provinciales debido al comportamiento de su recaudación propia.