Villarruel defendió a la Selección tras una ofensa en redes: "Lágrimas de ingleses piratas"

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial de Fútbol 2026 no solo dejó repercusiones deportivas, sino que también trasladó el debate a las redes sociales, donde se multiplicaron mensajes de todo tipo luego del encuentro disputado el domingo en Estados Unidos.

El conjunto argentino cayó por 1 a 0 en la prórroga, en un partido que definió al nuevo campeón del mundo por la mínima diferencia. Tras el pitazo final, las reacciones de aficionados y usuarios de distintas plataformas digitales no tardaron en aparecer, generando una intensa actividad en torno al desenlace del torneo.

En ese contexto, una publicación realizada en la red social X motivó una respuesta directa de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien decidió contestar públicamente a las expresiones dirigidas contra el seleccionado argentino y contra el país.

El mensaje que originó la respuesta

La intervención de Villarruel se produjo luego de que un usuario de la red social X realizara una publicación con fuertes críticas hacia la actuación del seleccionado nacional.

El usuario Martin Edwards (@martinedwards72) calificó al equipo argentino como un "equipo sucio y horrible", al tiempo que sostuvo que intentó "intimidar y hacer trampa con la ayuda de @FIFAWorldCup".

Su publicación también hizo referencia a los incidentes ocurridos una vez finalizado el encuentro, cuando jugadores del seleccionado argentino discutieron y se empujaron con sus rivales españoles tras el cierre del partido. En el mismo mensaje, el usuario fue más allá de la crítica deportiva y escribió: "Las escenas después del silbato final demuestran a tu repugnante nación. Las Malvinas nunca han sido de Argentina y nunca lo serán".

Las expresiones combinaron cuestionamientos al comportamiento del equipo durante el torneo con una referencia a la soberanía de las Islas Malvinas, lo que derivó en la respuesta de la vicepresidenta.

La respuesta de Victoria Villarruel

La reacción de Victoria Villarruel no se hizo esperar. Frente a la publicación del usuario británico, la vicepresidenta respondió de manera directa y con un tono provocador.

Para contestar al mensaje, compartió una fotografía en la que aparece sosteniendo una taza con la inscripción: "Lágrimas de ingleses piratas". De esa manera respondió a las acusaciones formuladas contra la Selección Argentina y al cuestionamiento realizado sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

La publicación de Villarruel se produjo luego de que el usuario calificara a la Argentina como una "repugnante nación", acusara al equipo de intentar hacer trampa durante el Mundial y afirmara que las Malvinas "nunca han sido de Argentina y nunca lo serán".

El cruce y la polémica

El cruce entre la vicepresidenta y el usuario de X se dio pocas horas después de la final de la Copa del Mundo 2026, un encuentro que dejó una amplia repercusión en las redes sociales.

La derrota de Argentina frente a España por 1 a 0 en la prórroga generó una gran cantidad de publicaciones, comentarios y debates, entre ellos el intercambio protagonizado por Victoria Villarruel.

La respuesta de la titular del Senado estuvo dirigida específicamente a una publicación que describía al seleccionado argentino como un equipo "sucio" y "horrible", cuestionaba el desarrollo del torneo y extendía las críticas hacia el país mediante referencias a la disputa por las Islas Malvinas.