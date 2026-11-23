A pocos días de una sesión clave en el Senado de la Nación, la discusión sobre la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) atraviesa una etapa de intensas negociaciones políticas, con acuerdos todavía pendientes y un escenario parlamentario que podría resolverse mediante una votación ajustada.

En ese contexto, el senador nacional por Catamarca y referente del radicalismo, Flavio Fama, analizó el panorama legislativo de cara al próximo jueves durante una entrevista con Cadena 3. En la conversación, se refirió a las posibilidades de aprobación del proyecto impulsado por el Gobierno nacional, explicó los motivos por los cuales firmó el dictamen en disidencia y abordó otros dos asuntos que forman parte de la agenda parlamentaria: ficha limpia y ludopatía.

Al ser consultado sobre si el oficialismo cuenta con los respaldos necesarios para avanzar con la iniciativa, Fama evitó dar por cerrado el resultado y advirtió que, en caso de conseguir los votos, la diferencia no sería amplia.

"Si están los votos no van a ser muy holgados, eso está claro", sostuvo el legislador, al describir las dificultades que todavía rodean la negociación parlamentaria.

Según explicó, el escenario puede modificarse durante los días previos a la sesión, debido a que la discusión está directamente relacionada con los entendimientos políticos que consiga establecer la administración nacional con los mandatarios provinciales.

En ese sentido, remarcó que las conversaciones no involucran exclusivamente a los gobernadores radicales, sino también a representantes de otras fuerzas políticas. "De acá al jueves por qué puede variar la cosa... esto está fuertemente vinculado con los acuerdos que logre el gobierno nacional con los gobernadores, no solamente con los gobernadores del radicalismo, sino también con gobernadores de otras fuerzas políticas", señaló.

Un proyecto original con cerca de 70 artículos y modificaciones durante las negociaciones

Durante la entrevista, Fama también recordó cómo fue evolucionando la iniciativa que llegó originalmente al Senado desde el Poder Ejecutivo. Según relató, el proyecto inicial contenía una extensa cantidad de disposiciones, con cerca de 70 artículos, que proponían modificaciones sobre distintas leyes.

El legislador explicó que, después de un impasse en el tratamiento parlamentario, comenzó a tomar forma un pre dictamen que fue modificado durante sucesivas rondas de negociación.

Ese proceso derivó finalmente en un dictamen con cambios respecto del texto original enviado por el Ejecutivo. La modificación de distintos puntos de la propuesta reflejó las conversaciones desarrolladas durante el debate y la necesidad de alcanzar acuerdos para avanzar con el tratamiento legislativo.

La evolución del proyecto constituye uno de los elementos centrales para comprender la discusión actual. La iniciativa no llegó a esta instancia en su formulación original, sino que atravesó distintas modificaciones antes de alcanzar el despacho que será considerado por los senadores.

En ese marco, la firma en disidencia de Fama estuvo vinculada con sus diferencias respecto de determinados aspectos de la propuesta, que, según consideró, todavía requieren una discusión más profunda.

La suspensión de las PASO y la discusión sobre el sistema electoral

Uno de los principales fundamentos de la posición expresada por el senador catamarqueño estuvo relacionado con el futuro de las elecciones primarias. Fama señaló que la suspensión o continuidad de las PASO constituye uno de los puntos que considera necesario debatir antes de la sesión del jueves.

El legislador recordó que anteriormente defendió la continuidad de este mecanismo electoral y sostuvo que, más allá del rechazo que pueda generar en una parte de la sociedad, considera que representa una herramienta democrática.

"Yo he sido una persona que... defendí sostener las PASO, digo, este es uno de los temas que creo que hay que discutir de acá al jueves... porque entiendo que las PASO son, más allá de que la gente no la quiera... me parece que es un buen mecanismo democrático", expresó.

De esta manera, su planteo no se limita a la discusión puntual sobre la suspensión de las primarias, sino que apunta a la necesidad de revisar de manera más amplia el funcionamiento del sistema electoral argentino.

Para Fama, el debate debería contemplar una discusión integral y sostenida sobre las herramientas disponibles para organizar las elecciones y las características que debería tener el mecanismo de representación política. En ese marco, también mencionó la posibilidad de avanzar hacia la implementación de la boleta única en más provincias, como parte de una discusión que, a su entender, no debería agotarse en una modificación aislada del calendario electoral.

La postura del senador quedó así vinculada con dos cuestiones: por un lado, su defensa de las PASO como mecanismo democrático y, por otro, la necesidad de discutir modificaciones más amplias en el sistema electoral.

Ficha limpia y una deuda democrática de cuatro décadas

Otro de los puntos abordados por Fama durante la entrevista fue la incorporación de ficha limpia al dictamen. El senador destacó este aspecto como uno de los componentes centrales de la propuesta y consideró que responde a una deuda democrática que se mantiene desde hace cuatro décadas.

Al explicar los alcances del criterio establecido en el despacho de comisión, hizo especial referencia al denominado doble conforme, que contempla la existencia de una condena en primera y segunda instancia. Este mecanismo establece que el criterio se aplique a partir de esas dos instancias judiciales, sin necesidad de esperar a que el proceso llegue eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La explicación de Fama estuvo centrada en los tiempos procesales y en las consecuencias que podría generar la extensión de los procedimientos hasta el máximo tribunal.

"Con el doble conforme, en primera y segunda instancia... cuando uno queja a la Corte por alguna cuestión formal de procedimiento, eso dilata muchísimo los ya largos tiempos procesales de nuestra justicia", manifestó. De acuerdo con su planteo, tomar como referencia las condenas de primera y segunda instancia permite evitar que la aplicación del criterio quede supeditada a una eventual presentación ante la Corte Suprema, circunstancia que podría prolongar considerablemente los tiempos de resolución.

El senador también advirtió sobre la posibilidad de generar un cuello de botella en el máximo tribunal si el procedimiento dependiera de que cada caso llegara hasta esa instancia.

Por eso, destacó la importancia de la fórmula del doble conforme incorporada al despacho de comisión, que establece el alcance del mecanismo a partir de las dos primeras instancias judiciales.

Ludopatía: el proyecto vuelve a la agenda parlamentaria

La entrevista también incluyó referencias a la discusión sobre la ludopatía, otro de los temas que se encuentran dentro de la agenda legislativa y cuyo tratamiento fue planteado para el próximo jueves.

El legislador catamarqueño explicó que el proyecto había perdido estado parlamentario debido a que no fue impulsado durante los últimos dos años. Frente a esa situación, se propuso volver a ponerlo en consideración para que pueda ser tratado en la próxima sesión. El senador aclaró que no integra las comisiones correspondientes, por lo que todavía debe profundizar el análisis de la iniciativa antes de definir su posición.

En ese sentido, indicó que aprovechará la semana para estudiar el proyecto y conocer los aspectos técnicos de la propuesta. También señaló que su postura será definida después del encuentro de bloque previsto en Buenos Aires.

Sin embargo, adelantó que coincide con la necesidad de contar con un marco regulatorio frente a la problemática de la ludopatía, a la que calificó como un asunto serio, particularmente por sus consecuencias entre los jóvenes.

Su planteo dejó en claro que, aunque todavía no tiene una posición definitiva sobre todos los aspectos técnicos del proyecto, considera necesario avanzar en una regulación que permita abordar esta problemática.