El Gobierno impulsa obras clave en Andalgalá para potenciar el desarrollo local

El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión de trabajo junto al senador por Andalgalá, Horacio Gutiérrez, y el intendente de Aconquija, Cristian Gutiérrez, con el objetivo de fortalecer la planificación y ejecución de obras en la comunidad.

El encuentro se centró en la definición de acciones conjuntas para impulsar el desarrollo local, resaltando la colaboración entre la Provincia y los municipios, a fin de garantizar eficiencia en la ejecución de los proyectos y optimizar el uso de los recursos públicos.

De la reunión también participó el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, acompañado por su equipo técnico, quienes aportaron información clave sobre los avances y las etapas pendientes en las obras viales.

Avance de la pavimentación de la Ruta Provincial N°48

Uno de los temas centrales del encuentro fue el proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial N°48, específicamente en el tramo Yunka Suma-puente sobre el río Potrero, con una extensión de 4,2 kilómetros.

El plan de trabajo se estructurará en etapas:

Primera fase: ejecución de obras de infraestructura complementaria, previas al asfaltado.

ejecución de obras de infraestructura complementaria, previas al asfaltado. Roles definidos: la Provincia aportará la parte técnica y los materiales, mientras que el municipio asumirá la mano de obra, fortaleciendo la participación comunitaria y reduciendo los costos operativos.

Esta coordinación refleja un modelo de gestión colaborativo que busca asegurar la continuidad y la calidad de los proyectos, evitando interrupciones y maximizando el impacto de la inversión pública en la región.

Ruta Provincial N°1: demoras y perspectivas de finalización

En relación a la Ruta Provincial N°1, las autoridades informaron que la obra está proyectada para finalizar a fines de este año. Sin embargo, los trabajos se han visto afectados por demoras vinculadas a las condiciones climáticas, con énfasis en:

Precipitaciones frecuentes que dificultan la pavimentación.

que dificultan la pavimentación. Presencia de vertientes en la zona, que requieren intervenciones adicionales para garantizar la estabilidad de la calzada.

Actualmente, restan pavimentar aproximadamente seis kilómetros en el sector de Las Chacritas, donde las lluvias son habituales, lo que ha ralentizado el ritmo de trabajo.

Estas dificultades climáticas evidencian la necesidad de una planificación flexible, que contemple los riesgos ambientales y permita cumplir los plazos sin comprometer la seguridad ni la calidad de la obra.

Cooperación institucional como eje de desarrollo

El encuentro encabezado por el gobernador Jalil consolidó la idea de que la articulación entre Provincia y municipios es fundamental para el desarrollo de Andalgalá y Aconquija. La reunión dejó en evidencia un esquema de colaboración donde:

La Provincia aporta recursos técnicos y materiales.

Los municipios participan activamente con mano de obra local.

El seguimiento técnico se realiza con el acompañamiento de Vialidad Provincial.

Este modelo de gestión refleja un enfoque integral que busca impulsar la conectividad vial, mejorar la infraestructura y fortalecer la participación comunitaria, generando un impacto positivo en la vida cotidiana de los vecinos y en la economía local.