Escándalo en la UCR Catamarca: Enrique Sir acusó agresiones físicas

Un grave episodio de agresiones físicas y verbales sacudió a la Unión Cívica Radical en el ámbito local, luego de que el dirigente Enrique Sir denunciara haber sido atacado durante un encuentro realizado en el Comité Capital del partido. La situación, según su testimonio, se produjo en el marco de una reunión convocada con el objetivo de trabajar en la reconstrucción partidaria tras la derrota electoral.

La denuncia fue realizada durante una entrevista brindada al programa Mañana Central de Ancasti Streaming, donde Sir ofreció un relato detallado de los hechos vividos. En ese contexto, describió un clima que rápidamente se tornó hostil y violento, con cuestionamientos directos hacia su figura.

"Comienzan algunos dirigentes a pedir que me retire de la Unión Cívica Radical porque soy uno de los culpables y un traidor al partido", expresó, señalando el inicio de una escalada que derivó en agresiones concretas.

Agresión física

De acuerdo con el testimonio del dirigente, la situación no se limitó a intercambios verbales, sino que avanzó hacia la violencia física. Sir identificó a uno de los protagonistas del episodio: "Así se paró un tal Rodolfo Vergara, que inclusive me tiró unas trompadas", afirmó.

Además, mencionó la intervención de otro referente partidario, al indicar que "también se para Choni Oliva a pedir que en este partido de la ética y de los valores no podía permanecer". Estas expresiones, según el denunciante, reflejan el nivel de confrontación alcanzado durante la reunión.

El episodio, que tuvo lugar en un ámbito institucional destinado a debatir el futuro del partido, dejó expuesta una situación de fuerte tensión interna, donde los cuestionamientos políticos derivaron en acciones de violencia.

Cuestionamientos a la conducción partidaria

Más allá de las agresiones recibidas, Sir puso el foco en la actitud de las autoridades presentes, particularmente del vicepresidente del partido. En ese sentido, apuntó directamente contra Fernando Navarro.

"Lo que duele muchísimo es que el vicepresidente, Fernando Navarro, aplaudía rabioso el insulto que me propinaban estos correligionarios", sostuvo, marcando su descontento con la falta de contención institucional ante lo ocurrido.

El dirigente vinculó este comportamiento con diferencias políticas recientes, especialmente con su participación en actividades de la fuerza política "Generación". Según explicó, este hecho habría sido utilizado como argumento para cuestionar su pertenencia dentro del partido. "Debe ser el motivo, porque no se animan a fundamentar. Usted sabe que es a los gritos y a los insultos", manifestó, en referencia a la dinámica que, según su relato, predominó durante el encuentro.

Asimismo, aclaró el contexto de su حضور en ese espacio político: asistió "como cualquier político que puede ir a una invitación", desestimando que ello implique una ruptura con la UCR.