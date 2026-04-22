Nóblega cuestionó al Gobierno por la Reforma electoral: "Es un contrasentido"

El diputado nacional Sebastián Nóblega realizó un análisis del escenario político nacional y cuestionó la estrategia del Gobierno en su vínculo con el Congreso. Según planteó, en los últimos dos años el oficialismo recurrió de manera reiterada al envío de proyectos legislativos en contextos de dificultades, lo que, a su entender, configura una lógica de utilización del ámbito parlamentario como herramienta de contención política.

"El Congreso termina siendo un fusible político y de negociación para el Gobierno", afirmó el legislador, al describir un esquema en el que, frente a problemas en la gestión o en la opinión pública, se impulsan paquetes de leyes como mecanismo de respuesta. En esa línea, sostuvo que cada vez que el Ejecutivo enfrenta complicaciones, "se metió con un paquete de leyes", estableciendo un patrón de comportamiento que, según su mirada, se repite.

Nóblega reconoció que los debates parlamentarios son necesarios dentro del sistema democrático, pero advirtió que su uso como herramienta para desviar la atención de los problemas de fondo puede distorsionar el rol institucional del Congreso. "Pareciera que el Gobierno busca una salida parlamentaria a sus verdaderos problemas de gobierno", expresó.

Preocupación por la situación social y el PAMI

Dentro de los ejes que el diputado identificó como problemáticos, mencionó el contexto social y económico. "La gente cada día está peor", indicó, vinculando esa situación con el deterioro en el funcionamiento de organismos clave como el PAMI (Programa de Atención Médica Integral).

En ese sentido, alertó por dificultades concretas en la atención a jubilados, haciendo foco en la prestación de servicios. "Lo más preocupante es la falta de prestaciones", sostuvo, señalando un aspecto central en el acceso a la salud de los afiliados.

Como parte de la respuesta institucional, Nóblega explicó que se presentaron pedidos de informe para relevar el funcionamiento del organismo tanto a nivel nacional como en Catamarca. El objetivo de estas iniciativas es conocer en detalle el impacto de la situación sobre los afiliados, especialmente aquellos que requieren tratamientos complejos.

Entre los puntos críticos, el legislador destacó:

Dificultades en la continuidad de tratamientos médicos

Problemas con médicos de cabecera

Impacto en pacientes con enfermedades oncológicas o de larga duración

"Muchos de los abuelos tienen tratamientos que son oncológicos o de larga duración", remarcó, al tiempo que advirtió que los inconvenientes en la atención afectan directamente la continuidad de esos procesos

Reforma electoral y debate sobre las PASO

En relación con la agenda institucional, Nóblega se refirió a la reforma electoral anunciada por el Gobierno. Señaló que aún se espera el ingreso formal del proyecto para su análisis en el Congreso, lo que impide por el momento un debate en profundidad sobre su contenido.

Sin embargo, cuestionó el impulso de la iniciativa conocida como "Ficha Limpia" en paralelo con causas judiciales que involucran a funcionarios nacionales. "Es un contrasentido", sostuvo, marcando una inconsistencia entre el discurso institucional y el contexto político.

Por otro lado, defendió la continuidad de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) como herramienta democrática. "Son un mecanismo que democratiza la política", expresó, al considerar que permiten ampliar la oferta electoral en un escenario caracterizado por la fragmentación.

Discapacidad y universidades

Otro de los temas abordados por el diputado fue la situación de la discapacidad. En este punto, reclamó la implementación efectiva de la ley de emergencia aprobada por el Congreso, subrayando la urgencia de su aplicación.

"Lo urgente es que inmediatamente se aplique esta ley", afirmó, al considerar que se trata de un sector especialmente vulnerable que requiere respuestas concretas y rápidas por parte del Estado. El planteo se enmarca en una preocupación más amplia por las condiciones de acceso a derechos y servicios para poblaciones que, según indicó, se encuentran en una situación crítica dentro del contexto actual.