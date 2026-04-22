ADEPA volvió a rechazar los ataques verbales de Milei contra periodistas

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó nuevamente su rechazo a las agresiones verbales dirigidas contra periodistas y medios de comunicación desde cuentas en redes sociales del presidente de la Nación, Javier Milei. A través de un comunicado difundido este miércoles, la organización manifestó su preocupación por la reiteración de este tipo de expresiones y por el clima que generan en el ámbito del ejercicio periodístico.

"ADEPA lamenta tener que volver a rechazar agresiones verbales contra periodistas desde cuentas en redes sociales del presidente de la Nación", indicó la entidad, en un mensaje que se inscribe en una serie de pronunciamientos previos sobre la misma problemática.

El límite entre crítica y agravio

En su posicionamiento, ADEPA estableció una distinción clara entre los mecanismos legítimos del debate público y las expresiones que, según su visión, lo deterioran. "Como hemos reiterado, la réplica, la crítica o la aclaración son parte del debate democrático, mientras el insulto y el agravio lo intoxican y enrarecen el clima para la labor periodística", sostuvo la organización.

Este planteo apunta a delimitar el rol que cumplen las distintas formas de intervención en el espacio público, especialmente cuando provienen de figuras con responsabilidades institucionales. La entidad remarcó que el intercambio de ideas y las respuestas críticas forman parte del funcionamiento democrático, pero advirtió que el uso del insulto introduce un elemento que altera ese equilibrio.

Periodistas y medios señalados

El comunicado también hizo referencia a situaciones recientes en las que se registraron agresiones dirigidas a profesionales del periodismo y a medios de comunicación. Según detalló ADEPA, en los últimos días fueron objeto de estos ataques los periodistas Carlos Pagni, Jorge Liotti, Joaquín Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove.

Además, la organización indicó que las expresiones no se limitaron a personas individuales, sino que también alcanzaron a distintos medios de comunicación, ampliando el alcance de las críticas y los cuestionamientos.

Impacto en el ejercicio del periodismo

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento de ADEPA es el efecto que este tipo de discursos puede tener sobre la práctica periodística. La entidad señaló que, si bien el debate público sobre la labor de los periodistas es legítimo y bienvenido, existen formas de intervención que pueden derivar en consecuencias negativas.

"ADEPA recuerda que el debate público sobre la labor periodística es legítimo y bienvenido. Sin embargo, el insulto y la estigmatización personal, máxime cuando provienen de altas autoridades, pueden generar intimidación y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo", expresó el comunicado.

En ese sentido, la organización advirtió que este clima de intimidación y hostilidad no solo afecta a los profesionales directamente involucrados, sino que también puede tener un impacto más amplio en el sistema informativo.

Consecuencias para la ciudadanía

El pronunciamiento concluye con una advertencia sobre las implicancias que este tipo de situaciones puede tener para la sociedad en su conjunto. Según ADEPA, el deterioro del clima en el que se desarrolla la actividad periodística puede afectar el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

La entidad subrayó que cuando el ejercicio del periodismo se ve condicionado por contextos de agresión o estigmatización, se generan obstáculos para el cumplimiento de su función esencial, que es informar.