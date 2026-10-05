El Gobierno inicia la semana con una nueva reunión de Gabinete

El Gobierno Nacional comenzará la semana con una nueva reunión de Gabinete, prevista para este lunes a las 10 horas en la Casa Rosada. El encuentro tendrá como objetivo retomar la agenda de trabajo y analizar los objetivos legislativos correspondientes al último trimestre del año.

La reunión reunirá nuevamente al equipo de Gobierno en la sede de la administración nacional y tendrá como eje la continuidad de las tareas previstas para esta etapa del año. El análisis de los objetivos legislativos ocupará un lugar central en el encuentro, en un momento en el que la gestión nacional concentra su agenda en las iniciativas que busca impulsar durante el tramo final del año.

La actividad en la Casa Rosada marcará así el comienzo de una semana con una agenda oficial que combinará reuniones de coordinación política, actividades diplomáticas y la participación de distintos integrantes del Gabinete en actos y encuentros institucionales.

Credenciales de cuatro embajadores

La agenda presidencial continuará el mismo lunes a las 13 horas, cuando el presidente Javier Milei participe de la presentación de cartas credenciales de los representantes diplomáticos de cuatro países.

La ceremonia se desarrollará en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y contará con la presentación de los embajadores de:

Reino de Bélgica .

. Irlanda .

. República de Finlandia .

. Estado de Israel.

La actividad formará parte de la agenda oficial del Presidente durante la primera jornada de la semana y se desarrollará luego de la reunión de Gabinete prevista para la mañana.

De esta manera, la agenda presidencial del lunes tendrá dos actividades principales: primero, la reunión de Gabinete en la Casa Rosada y, posteriormente, la ceremonia vinculada con la representación diplomática de Bélgica, Irlanda, Finlandia e Israel.

El martes volverá la conferencia del vocero

La agenda oficial continuará el martes con el regreso de la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, prevista para las 11 horas.

La conferencia será una de las actividades centrales de la segunda jornada de la semana y estará seguida, a las 13 horas, por una nueva reunión de la Mesa Política. En ese encuentro, posiblemente continúe el debate sobre la Reforma electoral y la eliminación de las PASO, uno de los temas que forman parte de la agenda política del Gobierno.

La continuidad de esta discusión dentro de la Mesa Política permitirá retomar el análisis de una reforma que contempla entre sus principales cuestiones la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Salud participará del AmCham Health Forum 2026

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, tendrá una actividad prevista para después del mediodía.

El funcionario disertará en el AmCham Health Forum 2026, que se llevará a cabo en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero. La participación de Lugones forma parte de la agenda oficial del martes y se suma a las distintas actividades que desarrollarán integrantes del Gobierno Nacional durante esa jornada.

Justicia estará en la apertura de los Premios Revista Quórum

La agenda del martes también incluirá la participación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la apertura de los Premios Revista Quórum. La actividad está prevista para las 16 horas y tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Con esta actividad se completará una jornada que tendrá diferentes compromisos para integrantes del Gobierno, desde la inauguración de un pabellón en Ezeiza hasta una actividad vinculada con el sector de la salud y la apertura de los premios en la Facultad de Derecho.