El Gobierno inicia una licitación de $200.000 millones para ampliar el crédito hipotecario

El Gobierno pondrá en marcha este lunes la primera licitación de plazos fijos con fondos de la Anses destinada a financiar créditos hipotecarios. La convocatoria realizada por el Banco Central establece que la subasta inicial será por $200.000 millones.

La operación representa el comienzo del programa anunciado a fines de agosto por el ministro de Economía, Luis Caputo, que busca que las entidades financieras puedan acceder a fondeo de largo plazo y, de esa manera, ampliar la oferta de créditos para las familias que buscan acceder a su primera vivienda.

Una vez adjudicados los depósitos, los bancos participantes deberán ofrecer créditos hipotecarios bajo las condiciones fijadas por el Ministerio de Economía.

Cómo funcionará el programa de la Anses

El esquema contempla movilizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses mediante sucesivas licitaciones de $200.000 millones.

Los fondos serán distribuidos entre las entidades participantes y cada banco podrá ofertar hasta el 20% del monto total de cada subasta.

El mecanismo contempla dos alternativas de colocación:

Depósitos a un año: rendimiento mínimo de UVA+2,5%.

rendimiento mínimo de UVA+2,5%. Depósitos a cinco años: rendimiento mínimo de UVA+4,5%.

Como se trata de una licitación competitiva, las entidades podrán ofrecer tasas superiores a esos pisos para intentar quedarse con una mayor proporción de los fondos disponibles.

Qué condiciones tendrán los nuevos créditos hipotecarios

Los bancos que resulten adjudicatarios deberán ofrecer préstamos hipotecarios con un plazo mínimo de 15 años.

La tasa de interés no podrá superar el 7,5% anual más UVA.

El monto máximo será de 150.000 UVA por persona, que actualmente equivalen a unos $315 millones, aproximadamente US$206.000.

Los créditos podrán utilizarse para diferentes destinos vinculados con la primera vivienda:

Compra.

Construcción.

Ampliación.

Refacción.

Según las estimaciones del Gobierno, el programa podría generar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones de crédito hipotecario.

Caputo había explicado que el FGS tendrá como función aportar liquidez al sistema financiero, mientras que la evaluación y el riesgo de cada préstamo quedarán en manos de los bancos.

"No es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos", había señalado el ministro. Y agregó: "El FGS simplemente provee de liquidez a los bancos y son los bancos encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio".

Los bancos ya comenzaron a mover sus tasas

Las principales entidades que actualmente ofrecen créditos hipotecarios mostraron interés en participar de la licitación para conseguir financiamiento a mayor plazo.

En el sistema financiero reconocen que continuará existiendo cierto descalce entre el plazo de los depósitos y el de los créditos, ya que algunos préstamos hipotecarios pueden extenderse hasta 20 años. Sin embargo, consideran que el esquema puede contribuir a dinamizar el mercado.

Uno de los primeros movimientos se produjo en Banco Macro, que redujo la tasa de sus créditos hipotecarios hasta UVA+7,5%, el máximo establecido para los préstamos que se otorguen bajo este programa.

La modificación es interpretada en el mercado como una señal de que otras entidades podrían acercar sus condiciones a ese nivel para competir por los nuevos clientes.

Una apuesta para ampliar el crédito

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para intentar profundizar el crédito en la economía.

En las últimas semanas, el Ejecutivo también flexibilizó las condiciones para los préstamos en dólares destinados a empresas, dentro de un paquete de medidas orientado a ampliar el financiamiento y estimular la actividad económica.

Con la licitación de fondos de la Anses, el Gobierno busca ahora trasladar ese impulso al mercado hipotecario y aumentar la cantidad de familias que puedan acceder a financiamiento de largo plazo para su primera vivienda.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.