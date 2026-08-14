Acueducto Albigasta: se pone en marcha la obra hídrica clave para Catamarca

Después de años de permanecer en la agenda de la región, el Acueducto Albigasta dio un paso decisivo hacia su concreción. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, rubricó esta mañana el convenio junto al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez.

El acuerdo permitirá poner en marcha una obra de infraestructura hídrica considerada estratégica para garantizar el acceso al agua potable y, al mismo tiempo, acompañar el desarrollo productivo del Este catamarqueño y de su zona de influencia.

La obra ya fue adjudicada a la empresa que estará a cargo de su ejecución y, según las estimaciones oficiales, los trabajos comenzarían en aproximadamente un mes y medio. El acueducto y sus obras complementarias permitirán llevar agua potable y agua para riego a miles de familias de todo el Este catamarqueño.

Durante el acto, Santilli definió al proyecto como una obra de carácter histórico y lo vinculó con el objetivo de avanzar hacia una Argentina con mayor desarrollo federal. En ese marco, sostuvo que la intención del Gobierno nacional es construir un esquema en el que las decisiones relacionadas con el desarrollo no estén concentradas exclusivamente en Buenos Aires.

El funcionario reivindicó así una Argentina federal, con una mayor participación de las provincias en la definición de sus prioridades y de los proyectos considerados estratégicos para sus territorios.

Consumo humano y producción

El gobernador Raúl Jalil destacó la importancia de concretar una iniciativa que, según recordó, lleva más de un siglo en la agenda de la región. "Es una obra muy importante, esperada. Hace muchísimos años que está este proyecto y teníamos el dique, pero no la obra secundaria que lo complementará", explicó.

La referencia al dique y a la infraestructura pendiente sintetiza una de las características centrales del proyecto: la necesidad de completar el sistema para aprovechar el recurso hídrico y transformarlo en una herramienta concreta para las comunidades y la producción.

Jalil remarcó que el Acueducto Albigasta tendrá una doble finalidad. Por un lado, permitirá garantizar agua para consumo humano. Por otro, acompañará el crecimiento de la producción, particularmente de la actividad ganadera, que viene expandiéndose en el Este provincial.

De esta manera, el proyecto se plantea como una infraestructura con impacto tanto social como productivo, al vincular el abastecimiento de las poblaciones con las necesidades de una actividad económica en crecimiento.

El impacto en Santiago del Estero

El alcance del proyecto también se extiende a Santiago del Estero. El gobernador Elías Suárez destacó especialmente el impacto que tendrá la obra en su provincia, con particular incidencia en Frías y otras localidades de la región. "Esta es una obra importante para los santiagueños. Generar la posibilidad de agua a través del mejor aprovechamiento del recurso que llega desde Catamarca hace posible que una ciudad tan importante como Frías pueda disponer de agua tanto para el consumo humano como para la producción ganadera", señaló.

El planteo expone el carácter interprovincial del proyecto y su capacidad para aprovechar un recurso que llega desde Catamarca para ampliar las posibilidades de abastecimiento en localidades santiagueñas.

En ese sentido, el acueducto no se limita a responder a una necesidad puntual de una comunidad, sino que configura una infraestructura destinada a generar un impacto sobre distintas localidades de ambas provincias.

Infraestructura y calidad de vida

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, puso el foco en el destino de las inversiones en infraestructura y en la necesidad de que estas se traduzcan en beneficios concretos para la población.

"Los recursos hay que manejarlos con exigencia, pero cuán grato es ver cuando esa exigencia se traduce en una mejora para la calidad de vida de la gente", afirmó.

Caputo sostuvo además que uno de los objetivos de la actual gestión nacional es avanzar hacia un modelo de mayor federalismo, mediante el cual las provincias puedan desarrollar sus recursos y convertirlos en oportunidades de crecimiento y generación de empleo.

En ese marco, la obra del Acueducto Albigasta aparece vinculada a una concepción de infraestructura que combina el abastecimiento de servicios esenciales con las posibilidades de desarrollo económico de los territorios alcanzados.

Una obra para 78.000 habitantes

De acuerdo con los datos del proyecto, el Acueducto Albigasta beneficiará a alrededor de 78.000 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero.

El área de influencia comprende las localidades de:

Frías

Quirós

Tapso

Lavalle

Recreo

San Antonio

Icaño

Baviano-Anjulí

La Guardia

El proyecto contará con financiamiento a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tendrá un plazo de ejecución previsto de 36 meses. El trazado alcanzará aproximadamente los 50 kilómetros y estará dividido en tres tramos:

El Bolsón-Vallecitos: 8,1 kilómetros.

8,1 kilómetros. Vallecitos-Quirós: 29 kilómetros.

29 kilómetros. Vallecitos-Frías: 12,8 kilómetros.

La extensión y la división de los trabajos reflejan el alcance territorial de una obra concebida para conectar distintos puntos de la región y ampliar las posibilidades de distribución del recurso hídrico.

Plantas de tratamiento y potabilización

Entre las obras complementarias previstas se encuentra la construcción de dos plantas de tratamiento y potabilización. Las instalaciones tendrán capacidades de procesamiento de entre 40 y 800 metros cúbicos, con el objetivo de garantizar la distribución de agua de calidad tanto para las comunidades como para los sectores productivos.

La incorporación de estas plantas constituye otro de los componentes centrales del proyecto, dado que el acueducto no solo contempla el traslado del recurso, sino también las instalaciones necesarias para su tratamiento y potabilización antes de su distribución.

Así, el esquema proyectado integra infraestructura de captación y traslado con sistemas destinados a asegurar condiciones adecuadas para el abastecimiento de la población y el uso productivo.

Menor presión sobre los acuíferos

El proyecto también contempla un impacto sobre el uso de las fuentes de agua subterráneas. Además de mejorar el abastecimiento, el Acueducto Albigasta permitirá reducir la presión sobre los acuíferos, que actualmente se encuentran sometidos a una elevada demanda.

La situación adquiere particular relevancia en una región de características semidesérticas, donde la disponibilidad y el aprovechamiento del recurso hídrico constituyen un componente central para las comunidades y las actividades productivas.

En este contexto, la obra proyectada busca ampliar las posibilidades de abastecimiento mediante una infraestructura que permitirá aprovechar el recurso que llega desde Catamarca y distribuirlo hacia distintas localidades de ambas provincias.

Presencias institucionales

El acto de firma del convenio contó con una amplia participación de autoridades nacionales y provinciales.

Estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Por Catamarca participaron además el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el senador nacional Guillermo Andrada; el diputado nacional Fernando Monguillot; y los intendentes Raúl Barot, de Los Altos; Franco Carletta, de Icaño; Mario Sosa, de Tapso; y Luis Polti, de Recreo.

También estuvieron presentes la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, junto con intendentes, legisladores y otras autoridades provinciales.

La firma del convenio representa así el paso institucional que permite avanzar hacia la ejecución de una infraestructura que durante años permaneció como una expectativa para la región.

Con la obra adjudicada, un plazo de inicio estimado en aproximadamente un mes y medio y una ejecución prevista de 36 meses, el Acueducto Albigasta entra en una etapa concreta. Su alcance territorial, la cantidad de habitantes beneficiados y la combinación de objetivos vinculados con el consumo humano, el riego y la producción convierten al proyecto en una intervención hídrica de impacto para el Este de Catamarca y localidades de Santiago del Estero.