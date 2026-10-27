El Gobierno negó que Flávio Bolsonaro solicitara asilo y descartaron su ingreso al país

El Gobierno argentino afirmó que Flávio Bolsonaro no solicitó asilo político y que, hasta el momento, no existen registros oficiales que confirmen su ingreso a la Argentina. Las declaraciones se produjeron en medio de las versiones sobre una presunta salida del senador de Brasil para viajar a Estados Unidos a través del territorio argentino, una posibilidad que adquirió repercusión luego de que se conociera que tiene prohibido abandonar su país por disposición judicial.

El vocero Adrián Ravier fue consultado sobre la situación y descartó que se haya iniciado un trámite de asilo. "Respecto a Bolsonaro, no hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar", expresó, al referirse a las informaciones que circularon sobre el dirigente brasileño.

En la misma intervención, Ravier hizo referencia al resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Lula da Silva se impuso en el balotaje. Sobre ese desenlace electoral, el vocero señaló que "se tomó nota del resultado electoral de Brasil".

Las declaraciones oficiales se sumaron a la información difundida por la Dirección Nacional de Migraciones, que aseguró que no registra ningún ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina. De esta manera, tanto la posición expresada por el vocero como los datos migratorios disponibles coincidieron en señalar que no existe confirmación oficial de que el senador haya llegado al país.

Hasta el momento, tampoco se confirmó que el dirigente brasileño haya cruzado la frontera, pese a las versiones que lo ubicaban en territorio argentino y que motivaron consultas y controles en Misiones.

Los controles sobre un avión privado en Puerto Iguazú

La repercusión de las versiones sobre una posible presencia de Bolsonaro en Misiones llevó a las autoridades a realizar controles sobre una aeronave privada y su tripulación en el Aeropuerto Internacional de Iguazú.

La revisión permitió establecer que la documentación de la empresa operadora se encontraba en regla. Además, se constató que no se había presentado ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro. Estos elementos fueron parte de la información conocida durante las verificaciones realizadas ante las versiones sobre un posible traslado del senador.

La aeronave mencionada en las informaciones periodísticas es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly. El avión aterrizó en Puerto Iguazú el lunes a las 23.45, procedente del Aeroparque porteño.

Sin embargo, la llegada de la aeronave no permitió confirmar que Flávio Bolsonaro estuviera a bordo ni que tuviera previsto utilizarla para abandonar Brasil. La documentación en regla de la empresa y la ausencia de un plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia del senador fueron los datos informados tras los controles.

Fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) citadas por el diario La Nación habían señalado que el avión tenía prevista su partida para las 2 del martes, con cuatro pasajeros. No obstante, el vuelo finalmente no se concretó porque faltaba uno de ellos.

Ese dato tampoco permitió establecer la identidad del pasajero ausente ni confirmar que Bolsonaro formara parte del grupo previsto para viajar. De acuerdo con la información disponible, no se confirmó que el senador estuviera entre los pasajeros que debían abordar la aeronave.

Brasil investiga una posible salida

Mientras las autoridades argentinas informaron que no existe registro del ingreso de Bolsonaro, la Policía Federal de Brasil investiga si el senador abandonó su país pese a la prohibición judicial vigente. La investigación se produjo después de que el medio Infobae publicara que el dirigente habría cruzado por tierra hacia la Argentina con el objetivo de abordar un vuelo rumbo a Estados Unidos. Esa versión abrió interrogantes sobre un posible desplazamiento por una vía terrestre antes de una eventual salida aérea desde territorio argentino.

Sin embargo, la información difundida por otros medios presentó diferencias respecto de la supuesta salida. Según O Globo, no se detectó el paso de Bolsonaro por los controles migratorios brasileños. La ausencia de ese registro forma parte de los elementos mencionados en torno a una eventual salida del país, aunque no constituye por sí sola una confirmación de que el senador haya viajado a la Argentina.

Por otra parte, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, hermano del senador, y el abogado Fabio Wajngarten, aliado de la familia, rechazaron la versión sobre la presunta salida de Brasil, según informó UOL.

De este modo, las informaciones conocidas hasta el momento mantienen abierta la investigación sobre un posible desplazamiento del senador, sin que se haya confirmado oficialmente su ingreso a la Argentina ni su presencia en el avión inspeccionado en Puerto Iguazú.

La entrega de los pasaportes

El contexto judicial se remonta al lunes, cuando, horas después de su derrota electoral, Flávio Bolsonaro fue notificado de una resolución del juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.

La orden le prohíbe abandonar el país y le exige entregar sus pasaportes dentro de un plazo de 24 horas. La medida constituye el marco judicial en el que se desarrollaron las versiones sobre una eventual salida del senador hacia la Argentina y un posterior viaje a Estados Unidos.

Tras conocerse la decisión, Bolsonaro difundió un video en sus redes sociales en el que negó que tuviera previsto marcharse de Brasil. "Nunca pensé en salir del país", afirmó. En esa misma declaración, aseguró que entregaría los documentos requeridos y cuestionó la medida judicial, a la que consideró un intento de intimidación. Sus expresiones se conocieron en medio de las versiones sobre su posible desplazamiento y de la investigación iniciada para determinar si había abandonado el territorio brasileño pese a la restricción.

La orden judicial, la declaración pública del senador y los controles efectuados en Puerto Iguazú constituyen elementos centrales de un caso en el que, hasta el momento, no se confirmó el supuesto traslado internacional.