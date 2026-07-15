El Gobierno oficializó como jueza federal a la esposa del juez del caso $LIBRA

El Gobierno oficializó la designación de Ana María Cristina Juan como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, una decisión que se concretó pocas horas antes del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial de Fútbol.

La medida quedó rodeada de distintas circunstancias mencionadas en torno a la trayectoria de la funcionaria y a las características del tribunal que pasará a ocupar.

Por un lado, Ana Juan es la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la instrucción del expediente $LIBRA, definido como una causa de máxima sensibilidad para el Gobierno.

Por otro, la designación también generó observaciones debido a que el juzgado al que fue asignada todavía no se encuentra habilitado, una situación que contrasta con otros antecedentes mencionados respecto de decisiones adoptadas por el propio Poder Ejecutivo.

El contraste con otro nombramiento

La designación de Ana Juan también fue señalada por su diferencia con el caso de María Verónica Michelli, identificada como cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Según la información suministrada, el Gobierno había evitado impulsar el nombramiento de Michelli con el argumento de que el tribunal para el cual había sido propuesta aún no estaba funcionando.

En este caso, en cambio, el Poder Ejecutivo avanzó con la puesta en funciones de Ana Juan para un juzgado que todavía aguarda su constitución definitiva.

Más de tres décadas en la Justicia Federal

Más allá de las suspicacias mencionadas en torno a su designación, el recorrido profesional de Ana Juan dentro de la Justicia Federal ocupa un lugar destacado en la información difundida.

La funcionaria cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el ámbito judicial y obtuvo el primer lugar en el orden de mérito del concurso realizado en el Consejo de la Magistratura. En los tribunales federales de Comodoro Py, donde desarrolla su actividad desde hace años, es conocida simplemente como Ana Juan, desempeñándose como secretaria letrada.

Recibida como abogada en la Universidad de Buenos Aires hace 34 años, también obtuvo el título de doctora en Derecho por la Universidad de Palermo.

Actualmente integra la Cámara Federal de Comodoro Py, uno de los ámbitos donde se revisan las actuaciones correspondientes a la etapa de instrucción de las causas federales.

Una trayectoria desarrollada dentro de Comodoro Py

La carrera de Ana Juan dentro de la Justicia comenzó durante la década de 1990. A lo largo de los años desempeñó sucesivamente distintos cargos:

Auxiliar.

Escribiente.

Prosecretaria.

Secretaria letrada, función que ejerce desde hace más de una década.

Ese recorrido le permitió desempeñarse durante distintos recambios registrados en las dos salas que integran la Cámara Federal de Comodoro Py. El año pasado incorporó además una nueva responsabilidad al ser designada como titular de la Oficina Judicial de la Cámara Federal.

Ese organismo forma parte del nuevo sistema acusatorio que, si bien todavía no fue inaugurado oficialmente, ya comenzó a funcionar.

Las funciones que desempeña actualmente

De acuerdo con la información difundida, Ana Juan desarrolla tareas vinculadas con distintos aspectos del funcionamiento cotidiano de la Cámara Federal. Entre sus responsabilidades figuran:

La organización de audiencias.

Cuestiones de superintendencia.

La realización de los sorteos que determinan qué juzgado de Comodoro Py recibe las denuncias.

Esos sorteos pueden realizarse mediante sistemas electrónicos o utilizando bolillero, y constituyen una de las funciones que actualmente se encuentran bajo su responsabilidad.

Diversos funcionarios judiciales consultados para la información destacaron su desempeño con expresiones como "Es una judicial de toda la vida", "lo tiene merecido hace tiempo" y "se lo ganó", en referencia a la posibilidad de acceder a un cargo como magistrada.

El camino hacia el juzgado de Hurlingham

Distintas voces del ámbito judicial describieron a Ana Juan como una funcionaria de estilo "directo" y "eficaz", características que, según esas opiniones, la colocan en condiciones de asumir la conducción del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham.

Se trata de un tribunal creado en 2015, que todavía aguarda tanto la designación definitiva de un juez titular como el cumplimiento de un trámite formal ante la Corte para su constitución. Durante su exposición ante el Senado, en noviembre de 2023, la propia Ana Juan señaló que esa jurisdicción presenta problemáticas vinculadas con:

Las drogas.

La falsificación de datos.

Controversias medioambientales.

Según el argumento presentado por el Gobierno para impulsar su nombramiento, la funcionaria había sido convocada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para desempeñarse como subrogante en los tribunales de Morón y Moreno, donde existía la necesidad de cubrir vacantes de manera urgente.

Un pliego con varios antecedentes

El nombre de Ana Juan ya había integrado distintos procesos de designación judicial durante los últimos años. Su pliego fue:

Enviado al Senado por Mauricio Macri en 2018.

Retirado por Alberto Fernández en 2019, junto con otros 130 postulantes.

Remitido nuevamente por Alberto Fernández en mayo de 2023.

Retirado por Javier Milei en diciembre de 2023.

Enviado otra vez en abril de este año.

Finalmente, el Gobierno oficializó su designación como titular del juzgado.

La exposición ante el Senado

Durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Ana Juan también hizo referencia al rol de las mujeres dentro del Poder Judicial.

Madre de dos hijos adultos, manifestó que llegar a esa instancia de selección representa una dificultad para las mujeres y expresó: "Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas (por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia) y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos".

Con la oficialización de su nombramiento, Ana María Cristina Juan pasará a ocupar la titularidad del Juzgado Federal de Hurlingham, una designación que se produce en un contexto marcado tanto por su extensa trayectoria dentro de la Justicia Federal como por las particularidades del tribunal al que fue asignada y las circunstancias señaladas en torno al proceso de su designación.