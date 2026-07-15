Fenómeno de El Niño: Gobierno enviará a Karina Milei, Santilli y Monteoliva a reforzar la prevención

Ante el inminente riesgo de inundaciones y otros eventos climáticos vinculados al fenómeno El Niño, el Gobierno nacional resolvió reforzar las tareas de prevención mediante una serie de acciones coordinadas entre organismos nacionales y provincias.

En ese marco, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viajarán a la provincia del Chaco durante la primera semana de agosto para participar de una reunión destinada a coordinar los preparativos frente al escenario climático previsto para los próximos meses.

La actividad será organizada por la Agencia Federal de Emergencias y tendrá como eje central la planificación de medidas preventivas para reducir el impacto de los fenómenos asociados a El Niño, cuya mayor intensidad se proyecta para la primavera.

La decisión forma parte de una estrategia que el Gobierno comenzó a delinear durante las últimas semanas, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre la Nación y las provincias frente a posibles emergencias.

La definición se tomó en la mesa política de Casa Rosada

El viaje de los funcionarios fue analizado este martes durante una nueva reunión de la mesa política de Casa Rosada.

Según la información difundida, el encuentro permitió avanzar sobre distintas acciones vinculadas a la preparación frente al fenómeno climático, un tema que ya había sido abordado durante la semana anterior en el mismo ámbito.

Como resultado de esas reuniones, se resolvió la participación de Karina Milei, Diego Santilli y Alejandra Monteoliva en un encuentro que reunirá a representantes nacionales y provinciales para coordinar respuestas preventivas. La iniciativa apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones antes de que el fenómeno alcance el período previsto de mayor intensidad.

La Agencia Federal de Emergencias

La reunión será organizada por la Agencia Federal de Emergencias, organismo creado en marzo del año pasado con el objetivo de planificar, coordinar y ejecutar la respuesta del Estado ante desastres naturales o emergencias provocadas por el hombre.

En ese ámbito también participarán el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de las provincias del Noreste argentino, con quienes se elaborarán posibles respuestas frente a la evolución del fenómeno climático.

El trabajo conjunto buscará establecer mecanismos de prevención y coordinación antes de que comiencen a registrarse los efectos más intensos asociados a El Niño.

De acuerdo con la planificación prevista, el intercambio permitirá evaluar distintos escenarios y organizar la respuesta institucional de manera anticipada.

El Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 ya fue aprobado

La convocatoria se desarrolla en paralelo con la reciente aprobación del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, estrategia impulsada por el Gobierno nacional a comienzos de julio.

El objetivo del plan es reforzar la articulación entre la Nación y las provincias frente al riesgo de inundaciones y otros eventos derivados del fenómeno El Niño. El documento establece que, en una primera etapa, el operativo comprenderá las siguientes jurisdicciones:

Provincia de Buenos Aires.

Entre Ríos.

Santa Fe.

Corrientes.

Chaco.

Formosa.

Misiones.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante, el propio plan contempla la posibilidad de ampliar el operativo hacia otras provincias si la evolución del fenómeno climático así lo requiere.

Las acciones previstas para la prevención

Dentro de la estrategia nacional se definieron diversas medidas destinadas al monitoreo permanente y a la preparación de los organismos responsables de actuar ante posibles emergencias. Entre las principales acciones previstas figuran:

Relevamiento permanente de las condiciones meteorológicas.

Elaboración de informes científicos y georreferenciados.

Activación de sistemas de alerta temprana.

Coordinación de encuentros con las provincias para planificar la respuesta.

Estas tareas estarán orientadas a mejorar la capacidad de anticipación y permitir una respuesta organizada frente a la eventual ocurrencia de inundaciones u otros fenómenos asociados al comportamiento climático.

Un sistema de comando unificado para las zonas afectadas

El plan también establece que, una vez confirmadas las zonas afectadas, se pondrá en marcha un sistema de comando unificado destinado a coordinar las intervenciones de los distintos organismos nacionales.

A partir de ese esquema se desplegarán recursos federales ya instalados en las jurisdicciones, los cuales podrán complementarse con refuerzos logísticos y operativos cuando las circunstancias lo hagan necesario. El objetivo de este mecanismo es concentrar la coordinación de las acciones y facilitar la utilización de los recursos disponibles durante las emergencias.

Los organismos que participarán del operativo

El dispositivo previsto por el Gobierno contempla la intervención de múltiples áreas del Estado nacional. Entre los organismos que participarán en las tareas de prevención y respuesta se encuentran:

Agencia Federal de Emergencias.

Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Vialidad Nacional.

Ministerio de Defensa.

Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias.

Instituto Nacional del Agua.

Servicio Meteorológico Nacional.

La participación conjunta de estas instituciones forma parte del esquema de coordinación diseñado para afrontar los posibles efectos derivados del fenómeno climático.