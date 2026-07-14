Revés judicial para Insaurralde: la Justicia confirmó la continuidad del fiscal Mola en la causa

Martín Insaurralde recibió un nuevo revés judicial luego de que la Justicia Federal de Lomas de Zamora rechazara el pedido de recusación presentado por su defensa para apartar al fiscal Sergio Mola de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, quien concluyó que no se acreditó ninguna de las causales previstas por la ley para disponer el apartamiento del representante del Ministerio Público Fiscal. De esta manera, Mola continuará al frente de una investigación que tiene como principal investigado al exfuncionario y exmano derecha del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En su resolución, Armella sostuvo que los argumentos expuestos por los abogados defensores de Insaurralde responden a una "valoración subjetiva" y que no alcanzan a configurar "una duda objetiva, seria y razonable" respecto de la imparcialidad que debe regir la actuación del fiscal.

Los argumentos de la defensa de Insaurralde

El pedido de recusación fue presentado luego de una serie de cruces entre el juez y el fiscal vinculados al rumbo que debía tomar la investigación. Sobre esa base, la defensa del exintendente argumentó que Mola había perdido la objetividad necesaria para intervenir en el expediente.

Los abogados cuestionaron especialmente el impulso de distintas medidas de prueba y de coerción promovidas por la Fiscalía, al considerar que evidenciaban una falta de imparcialidad durante el proceso.

Entre las actuaciones señaladas por la defensa se encuentran:

Allanamientos.

Requisas.

Tasaciones.

Secuestros.

El pedido de detención de Martín Insaurralde.

El pedido de detención de Jesica Cirio.

Además, sostuvieron que existía una presunta "sobreactuación" procesal y un supuesto "ensañamiento" en el desarrollo de la investigación, cuestionando el alcance de las medidas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal.

La respuesta del fiscal Sergio Mola

Frente al planteo de la defensa, Sergio Mola rechazó los fundamentos de la recusación y sostuvo que la presentación no describía de manera concreta ninguna de las causales contempladas en el artículo 55 del Código Procesal Penal.

El fiscal afirmó que todas las medidas adoptadas respondieron exclusivamente al avance de la investigación y a la necesidad de impedir que los imputados pudieran entorpecer el expediente o dificultar el accionar de la Justicia.

En ese sentido, fue categórico al sostener:

"Todo ello configura un intento de condicionar la labor del Ministerio Público Fiscal".

Asimismo, recordó que esa era la tercera oportunidad en la que se intentaba apartarlo del expediente.

Otro de los aspectos abordados por Mola fue el referido a las presuntas filtraciones de información vinculadas con la causa. El fiscal negó cualquier responsabilidad y calificó como "un verdadero dislate" la posibilidad de que hubiera sido la propia Fiscalía la encargada de difundir el pedido de detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

Incluso argumentó que una filtración de esas características habría perjudicado directamente el éxito de las medidas judiciales solicitadas dentro de la investigación.

El análisis del juez Luis Armella

Al resolver el planteo, Armella reconoció que durante la investigación existieron diferencias de criterio con el fiscal Sergio Mola respecto de la conducción del expediente. Sin embargo, aclaró que esas discrepancias forman parte de las funciones propias que desempeñan tanto el juez como el Ministerio Público Fiscal y que, por sí mismas, no constituyen un motivo válido para apartar al fiscal.

El magistrado recordó además que, en una resolución anterior, había advertido sobre el riesgo que implicaba la difusión anticipada de determinadas medidas de investigación. No obstante, enfatizó que esas observaciones "no deben ser interpretadas como una descalificación de la labor investigativa que realiza el Fiscal".

Por el contrario, destacó "el compromiso y la dedicación con que la Fiscalía intervino desde los inicios de la pesquisa, impulsando numerosas medidas de prueba que a su entender resultaban pertinentes".

Armella también sostuvo que las medidas promovidas por Mola fueron adoptadas conforme a la interpretación que el fiscal realizó de la legislación vigente. En consecuencia, explicó que las diferencias jurídicas sobre ese criterio no pueden resolverse mediante un pedido de recusación.

Del mismo modo, afirmó que durante el análisis del planteo no se encontraron pruebas que permitieran concluir que la actuación del representante del Ministerio Público hubiera respondido a intereses ajenos a los fines propios del proceso penal.

En otro tramo de la resolución, el juez expresó tener un "alto concepto de probidad y honestidad" respecto de Sergio Mola y dejó en claro que las diferencias funcionales existentes entre magistrado y fiscal no afectan la valoración personal sobre su desempeño.

Además, recordó que la recusación constituye una herramienta de aplicación restrictiva y concluyó que la defensa de Insaurralde no aportó nuevos elementos capaces de acreditar una pérdida de objetividad por parte del fiscal.

Con todos esos fundamentos, resolvió rechazar el pedido para apartar a Mola y confirmó su continuidad al frente de la investigación.

La causa continúa y se esperan pericias clave

Mientras la recusación quedó definitivamente rechazada, la investigación continúa avanzando.

En los próximos días, la Fiscalía aguarda el resultado de pericias consideradas clave para intentar determinar dónde se encuentran los dólares que aparecen en el video de Jesica Cirio.

El resultado de esos estudios podría permitir avanzar sobre una nueva línea de investigación dentro del expediente que tiene en el centro de la escena a Martín Insaurralde y Jesica Cirio, ambos investigados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Con la decisión de Luis Armella, la estructura de la investigación permanece sin modificaciones. El fiscal Sergio Mola seguirá conduciendo las actuaciones mientras la Justicia espera el resultado de nuevas pruebas que podrían marcar el próximo paso en una causa que continúa en pleno desarrollo.