Georgieva definió su agenda en Argentina: se reunirá con Milei y va a Vaca Muerta

El Gobierno nacional terminó de definir la agenda que desarrollará en la Argentina la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien realizará su primera visita al país como titular del organismo. La funcionaria arribará a Buenos Aires el lunes 27 de julio, invitada por el presidente Javier Milei, y llevará adelante una serie de actividades institucionales y políticas que culminarán con una visita a Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

El cronograma previsto contempla una reunión con el presidente Javier Milei, una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, una charla magistral en el Palacio Libertad y, como cierre de la visita, un recorrido por la megaformación neuquina, considerada el corazón de la producción de petróleo y gas no convencional del país y responsable del auge de las exportaciones de energía.

La confirmación de esta agenda se produjo luego de una reunión de la mesa política del Poder Ejecutivo, en la que se repasaron los detalles de una visita considerada de especial importancia para la gestión del Gobierno nacional.

El anuncio y el objetivo del viaje

La llegada de Georgieva había sido anunciada la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Posteriormente, el jueves 9, la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, precisó que la visita forma parte del "compromiso cercano y constructivo" que mantiene el organismo con la Argentina.

Durante una conferencia de prensa, Kozack explicó que el viaje ofrecerá la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre el progreso, los desafíos y las oportunidades del país, además de permitir que la titular del FMI pueda escuchar a distintos sectores de la sociedad argentina.

La visita se desarrollará luego de los contactos mantenidos entre el organismo internacional y el equipo económico argentino durante los últimos meses, en un contexto marcado por el seguimiento del acuerdo vigente entre ambas partes.

El antecedente de las negociaciones en Washington

El último encuentro entre la conducción del Fondo Monetario Internacional y el equipo económico argentino se produjo en abril, en Washington, durante el cierre de la cumbre de primavera del organismo. En esa instancia, el Gobierno concluyó las negociaciones correspondientes a la segunda revisión del acuerdo, lo que permitió destrabar un desembolso de 1.000 millones de dólares estadounidenses.

Ese encuentro constituyó uno de los principales antecedentes de la visita que ahora realizará Georgieva a la Argentina, en un momento en el que ambas partes continúan avanzando en la implementación de los compromisos establecidos.

La primera visita de Georgieva como directora gerente

Aunque será la primera vez que Kristalina Georgieva visite la Argentina como máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional, no será su primer viaje al país.

La funcionaria ya había estado en territorio argentino durante la realización de la cumbre del G20 en 2018, cuando se desempeñaba como gerente del Banco Mundial.

En aquella oportunidad recorrió, junto al entonces presidente Mauricio Macri, obras que se desarrollaban en una planta de Aysa.

Lo que espera el Gobierno de la visita

Dentro del Gobierno consideran que la presencia de Georgieva también puede contribuir a avanzar sin inconvenientes en la tercera revisión del acuerdo firmado en abril de 2025. Ese proceso resulta necesario para habilitar un nuevo desembolso de 850 millones de dólares estadounidenses, en el marco del entendimiento vigente entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional.

La visita se desarrollará, además, en un escenario que el Ejecutivo considera favorable luego de que el FMI expresara su respaldo al proyecto oficial destinado a reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según manifestó el organismo, esa iniciativa "ayudará a respaldar la baja sostenida de la inflación", ya que tiene como objetivo aclarar el mandato del Banco Central, mejorar la rendición de cuentas y reducir las vulnerabilidades del sistema financiero.

Respaldo al programa financiero y cambios en el FMI

Otro de los aspectos destacados en el contexto de la visita es la valoración realizada por el Fondo Monetario Internacional respecto del programa financiero presentado por Luis Caputo. El organismo consideró positivamente la estrategia diseñada para afrontar los vencimientos de deuda externa correspondientes a este año y a 2027, dentro del objetivo oficial de recuperar el acceso a los mercados internacionales de manera duradera y en condiciones de financiamiento más convenientes.

Entre los elementos que rodean esta visita también sobresale la reciente designación de la economista argentina Silvana Tenreyro como economista jefa del Fondo Monetario Internacional.

Tenreyro reemplazará a Pierre-Olivier Gourinchas a partir del 10 de agosto y desarrollará sus funciones trabajando junto a la propia Kristalina Georgieva.