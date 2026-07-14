El Gobierno volvió a reunir a la mesa política y confía en suspender las PASO

El Gobierno nacional reunió este martes en Casa Rosada a la mesa política, el ámbito deliberativo y de organización política del Poder Ejecutivo encargado de coordinar la estrategia institucional y ordenar las prioridades del oficialismo. El encuentro estuvo orientado a revisar el conjunto de iniciativas que el presidente Javier Milei busca impulsar una vez concluido el receso invernal del Congreso, con el objetivo de encarar una nueva etapa de la agenda legislativa.

La reunión se desarrolló en el despacho de la Jefatura de Gabinete y se extendió durante aproximadamente dos horas. El intercambio comenzó luego de la conferencia de prensa que el vocero presidencial, Adrián Ravier, realiza todos los martes a las 11 de la mañana. En esas presentaciones públicas lo acompaña habitualmente el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, quien además integra la mesa política junto a otros ocho funcionarios y dirigentes.

El encuentro permitió realizar un repaso integral de los principales temas que ocupan al Poder Ejecutivo tanto en el plano legislativo como en la coordinación política y la planificación de los próximos meses.

Coordinación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño

Uno de los puntos abordados durante la reunión estuvo vinculado a la preparación del Estado frente a los potenciales efectos de El Niño, el fenómeno climático caracterizado por producir alteraciones en los vientos, las lluvias y las temperaturas.

Según fuentes presentes en el encuentro, los participantes avanzaron en la organización de la coordinación interinstitucional destinada a afrontar ese escenario. En ese marco se resolvió que:

La Secretaría General de la Presidencia.

La Jefatura de Gabinete.

El Ministerio de Seguridad.

participarán de una reunión coordinada por el AFE durante los primeros días de agosto.

El encuentro se desarrollará en la provincia del Chaco junto a autoridades del NEA, con el propósito de abordar específicamente las implicancias del fenómeno climático y coordinar acciones entre los distintos niveles del Estado.

La agenda legislativa, uno de los ejes centrales del encuentro

La estrategia parlamentaria ocupó un lugar destacado dentro de la reunión. Los integrantes de la mesa política realizaron un relevamiento sobre los apoyos con los que cuenta la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que, según lo previsto, será tratada este jueves en la Cámara de Senadores.

Al mismo tiempo, los funcionarios resolvieron convocar a una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía para presentar los detalles del proyecto que propone modificar el régimen de Inocencia Fiscal.

La coordinación de estos anuncios forma parte del esquema de comunicación política diseñado para acompañar el tratamiento legislativo de las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

### Avances en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Durante la reunión también tomó la palabra el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó sobre los avances alcanzados en la elaboración del proyecto de ley destinado a reformar la Carta Orgánica del Banco Central.

Según explicó durante el encuentro, el trabajo sobre la iniciativa se desarrolla junto al presidente Javier Milei. Como resultado de ese análisis, la mesa política resolvió que el proyecto sea enviado al Congreso durante el mes de agosto.

Antes de ese paso legislativo, el mandatario realizará una exposición dedicada al contenido de la reforma. No obstante, al término de la reunión todavía no estaba definido cuál será el formato elegido para esa presentación.

La visita de Kristalina Georgieva también formó parte de la planificación

Otro de los temas incluidos en el orden del día fue la agenda que desarrollará en Argentina la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, cuya llegada está prevista para el próximo 27 de julio.

Durante su estadía mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei y, además, cumplirá una serie de actividades institucionales que ya fueron programadas.

Entre ellas figuran:

Una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía.

Una charla en el Palacio Libertad.

Una visita al yacimiento Vaca Muerta.

El repaso de esa agenda permitió coordinar las distintas instancias institucionales vinculadas con la presencia de la titular del organismo internacional.

Karina Milei consolida su rol dentro de la mesa política

La conducción del espacio quedó nuevamente bajo el liderazgo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien asumió ese rol tras el desplazamiento del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De acuerdo con la información conocida, es ella quien convoca los encuentros y dirige las reuniones de la mesa política.

Las fuentes describen ese ámbito como un espacio de conversación más distendido y menos protocolar de lo que suele suponerse desde el exterior, privilegiando el intercambio directo entre los principales referentes del Gobierno para coordinar decisiones políticas y administrativas.

Los participantes del encuentro

Además de Karina Milei, participaron de la reunión los principales funcionarios y dirigentes que integran la conducción política del oficialismo.

Entre los asistentes estuvieron:

Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados.

, presidente de la Cámara de Diputados. Diego Santilli , jefe de Gabinete.

, jefe de Gabinete. Ignacio Devitt , vicejefe de Gabinete.

, vicejefe de Gabinete. Eduardo "Lule" Menem , armador nacional de La Libertad Avanza.

, armador nacional de La Libertad Avanza. Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Santiago Caputo , asesor presidencial.

, asesor presidencial. Patricia Bullrich , jefa del bloque oficialista en el Senado.

, jefa del bloque oficialista en el Senado. Fabián Fernández , secretario de Comunicación y Medios.

, secretario de Comunicación y Medios. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y responsable de conducir la mesa política.

Con una agenda que combinó la planificación parlamentaria, la coordinación frente a eventuales contingencias climáticas, el seguimiento de proyectos económicos estratégicos y la organización de compromisos internacionales, la reunión de la mesa política permitió al Poder Ejecutivo revisar las prioridades inmediatas para los próximos meses y definir el cronograma de iniciativas que buscará impulsar tras el receso invernal del Congreso.