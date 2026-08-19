El Gobierno prepara un aumento salarial para las Fuerzas Armadas y de Seguridad

El Gobierno nacional avanzó en la definición de un aumento salarial para los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, una medida que busca responder al deterioro registrado en los ingresos de los uniformados durante los últimos meses. La decisión fue analizada en una reunión clave de la mesa política de Balcarce 50, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la planta baja de la Casa Rosada.

El eje de la discusión estuvo puesto en la situación salarial de las tres Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad, actualmente conducido por Alejandra Monteoliva.

La recomposición aparece en un escenario marcado por reclamos vinculados con el atraso de los haberes y la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. Según fuentes oficiales, una parte importante del personal quedó rezagada frente a la evolución de los precios, una situación que el Ejecutivo busca atender mediante una nueva mejora salarial.

Por el momento, el Gobierno no difundió los porcentajes ni los montos que recibirán los integrantes de las distintas fuerzas. Sin embargo, según fuentes oficiales, el anuncio de la recomposición se realizaría durante los próximos días.

La mesa política de Balcarce 50

La definición fue abordada durante un encuentro de la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada. La reunión estuvo encabezada por Karina Milei y contó con la participación de distintos funcionarios y dirigentes vinculados a la administración nacional.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; los dirigentes Martín y Lule Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich.

Bullrich, posteriormente, se dirigió al Congreso para participar de la Comisión de Acuerdos.

Uno de los principales asuntos tratados durante la reunión fue precisamente la situación de los ingresos del personal militar y de las fuerzas federales. La discusión se concentró en la necesidad de avanzar con una recomposición frente al deterioro salarial registrado durante los últimos meses.

El atraso de los haberes y las cuotas postergadas

La situación salarial de los uniformados está relacionada, según fuentes oficiales, con el retraso que experimentaron los haberes frente a la evolución de los precios. A principios de año habían sido postergadas las cuotas de jerarquización salarial impulsadas durante la gestión anterior. Esa decisión profundizó el reclamo de los efectivos, que reclamaron por la pérdida de poder adquisitivo.

El impacto de esta situación también se reflejó en las estrategias adoptadas por algunos integrantes de las fuerzas para complementar sus ingresos. Según la información proporcionada, algunos efectivos recurrieron al pluriempleo con ese objetivo.

En este contexto, el Gobierno busca avanzar ahora con una recomposición que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido y atender el deterioro de los ingresos registrado durante los últimos meses.

La discusión salarial, de esta manera, no se limita a la definición de un nuevo porcentaje de aumento, sino que se vincula con un proceso previo de medidas y decisiones relacionadas con los haberes del personal.

Las medidas adoptadas antes del nuevo aumento

La recomposición que prepara el Gobierno se sumaría a otras medidas adoptadas recientemente con el objetivo de mejorar los ingresos del personal militar. Entre esas medidas se encuentra la ampliación de los suplementos por título universitario para integrantes de las Fuerzas Armadas. A esto se agregaron bonificaciones extraordinarias, otorgadas luego de los reclamos realizados por distintos sectores.

El nuevo aumento formaría parte de ese esquema y tendría como objetivo completar las mejoras salariales iniciadas semanas atrás.

De acuerdo con la información oficial citada, la intención es avanzar con una recomposición que permita atender el deterioro de los ingresos y recuperar parte del poder adquisitivo que los efectivos perdieron durante los últimos meses.

Presti trabaja en el aspecto presupuestario

Mientras la mesa política analizaba la cuestión salarial en la Casa Rosada, el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo un encuentro de trabajo con el equipo de Santiago Caputo. La reunión se realizó en el salón Martín Fierro y tuvo como objetivo avanzar en los aspectos presupuestarios necesarios para implementar la recomposición de los haberes.

El trabajo presupuestario se desarrolla así en paralelo a las definiciones políticas sobre el aumento. La articulación entre ambos espacios apunta a establecer las condiciones necesarias para que la mejora salarial pueda ser implementada.

La participación de Presti en este proceso se concentra en el componente presupuestario de la medida, mientras que la discusión política sobre la recomposición fue abordada en la reunión de la mesa política de Balcarce 50.

Todavía no hay porcentaje ni fecha de vigencia

Aunque el Gobierno avanzó en la definición de la recomposición, todavía quedan por establecer algunos de los datos centrales de la medida. Por el momento, no fue informado el porcentaje definitivo del aumento, ni tampoco se precisó desde qué fecha comenzaría a regir.

Tampoco fueron comunicados los montos que recibirán los integrantes de las distintas fuerzas. Según las fuentes oficiales citadas, esos detalles serán dados a conocer durante los próximos días, cuando se concrete el anuncio de la recomposición salarial.

Los principales puntos pendientes son: