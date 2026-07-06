El Gobierno se prepara para un nuevo cruce entre Milei y Villarruel en Tucumán

El Gobierno nacional inicia una semana marcada por los preparativos para uno de los actos institucionales más importantes del calendario oficial. El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmaron su asistencia a la vigilia por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, que se llevará a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán y que volverá a reunir a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo en una misma actividad pública.

La ceremonia tendrá lugar este miércoles 8 y contará con la presencia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien extendió la invitación formal a todos los mandatarios provinciales del país para participar de la conmemoración.

La confirmación de la participación de Milei y Villarruel convirtió al acto en un nuevo escenario de atención política, ya que será otro encuentro institucional entre ambos luego de su última aparición conjunta durante las celebraciones por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario.

La agenda del Presidente en Tucumán

La Secretaría General de la Presidencia de la Nación confirmó oficialmente la visita del mandatario a la provincia. De acuerdo con la información, Javier Milei arribará durante la tarde-noche del miércoles al Aeropuerto Benjamín Matienzo, desde donde se trasladará para participar de la vigilia organizada en la capital tucumana.

El Presidente no viajará solo. Según la información difundida, estará acompañado por la totalidad de sus ministros, quienes integrarán la comitiva oficial que participará de las actividades previstas para la celebración patria.

La ceremonia se desarrollará en la antesala del Día de la Independencia, una de las fechas más significativas del calendario institucional argentino, y reunirá a representantes nacionales y provinciales.

Un importante operativo de seguridad

Con motivo de la presencia del Presidente, su gabinete y las autoridades invitadas, el Ministerio de Seguridad de Tucumán desplegará un amplio operativo preventivo en la capital provincial. Según se informó, participarán más de 2.000 efectivos policiales, quienes estarán distribuidos en distintos sectores del microcentro tucumano para garantizar la seguridad del mandatario, de la comitiva oficial y del desarrollo general del acto.

El operativo acompañará una agenda institucional que tendrá su momento central durante la medianoche.

El acto oficial por el 210° aniversario de la Independencia

La vigilia culminará con una ceremonia protocolar que será transmitida por Cadena Nacional. De acuerdo con el cronograma previsto, a la medianoche se emitirá un mensaje oficial, posteriormente se interpretará el Himno Nacional Argentino y finalmente se procederá a la firma de las actas protocolares por parte de los funcionarios presentes en el Salón de Jura.

La conmemoración marcará el inicio de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia y reunirá a representantes de distintos niveles del Estado en uno de los sitios históricos más emblemáticos del país.

La postura institucional de Victoria Villarruel

En relación con su participación en el acto, la vicepresidenta Victoria Villarruel optó por mantener un perfil estrictamente institucional. Según trascendió, no realizó declaraciones públicas sobre el nuevo encuentro con Javier Milei ni hizo referencias al contexto político que rodea la actividad.

Desde su entorno señalaron que el viaje responde exclusivamente a la invitación oficial cursada a todas las autoridades nacionales para participar de la ceremonia organizada en Tucumán.

De esta manera, la Vicepresidenta confirmó su presencia sin emitir comentarios sobre el significado político del reencuentro con el jefe de Estado.

El antecedente del acto por el Día de la Bandera

La próxima coincidencia entre Milei y Villarruel tendrá como antecedente inmediato el acto realizado en la ciudad de Rosario con motivo del Día de la Bandera. En aquella oportunidad, ambos compartieron la ceremonia oficial, aunque la jornada estuvo marcada por una notoria distancia entre el Presidente y la Vicepresidenta.

Según se informó, Villarruel fue ubicada en el sector destinado a las autoridades provinciales, a varios metros de la comitiva presidencial y separada del núcleo de funcionarios que acompañaban al jefe de Estado. Incluso, durante la interpretación del Himno Nacional Argentino, la presidenta del Senado quedó de espaldas al Presidente debido a la disposición protocolar establecida para el acto.

Esa imagen se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la jornada y puso el foco en la dinámica institucional entre ambos mandatarios.

Las declaraciones posteriores de Villarruel

Al finalizar aquella ceremonia en Rosario, Victoria Villarruel realizó declaraciones en las que expresó su malestar por distintas situaciones ocurridas durante el acto.

La Vicepresidenta calificó de "maleducados" a los funcionarios que, según manifestó, evitaron saludarla durante la actividad oficial. Además, cuestionó la presencia del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al señalar que su participación se producía mientras atravesaba investigaciones vinculadas a un presunto enriquecimiento ilícito.

Ahora, con la confirmación de la asistencia de ambos funcionarios a la vigilia por el Día de la Independencia en San Miguel de Tucumán, el Gobierno nacional se prepara para una nueva actividad institucional en la que el Presidente y la Vicepresidenta volverán a compartir escenario junto al gobernador Osvaldo Jaldo, los ministros nacionales y las autoridades provinciales convocadas para conmemorar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.