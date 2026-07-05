Argentina envió un nuevo contingente de brigadistas a Venezuela

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó este domingo la partida de un nuevo contingente de brigadistas argentinos hacia Venezuela, donde continúan las tareas de asistencia humanitaria luego de los sismos que afectaron distintas zonas del país.

La funcionaria informó que un segundo grupo de rescatistas perteneciente a las unidades USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe emprendió viaje con el propósito de completar el relevo de los equipos argentinos que permanecen desplegados en las regiones afectadas por los terremotos.

El operativo responde a un esquema de recambio logístico diseñado para asegurar la continuidad de las operaciones de búsqueda y salvamento que se desarrollan desde hace varios días en los sectores más comprometidos por el desastre.

Según precisó Monteoliva, el nuevo contingente permitirá mantener la presencia de especialistas argentinos en el terreno sin interrumpir el trabajo que se lleva adelante en las zonas críticas.

El objetivo del relevo operativo

El traslado del segundo grupo de brigadistas tiene como finalidad reemplazar a las dotaciones que vienen trabajando intensamente desde la llegada del primer contingente argentino. La renovación de los equipos forma parte de la estrategia prevista para sostener las tareas de asistencia humanitaria durante el tiempo que demanden las operaciones de emergencia.

Los brigadistas que parten hacia Venezuela asumirán las funciones que actualmente desempeñan los rescatistas desplegados en el lugar, garantizando que las acciones de búsqueda y salvamento continúen desarrollándose de manera ininterrumpida.

De este modo, el operativo no implica una reducción de recursos, sino una reorganización del personal especializado que interviene sobre el terreno, permitiendo que las brigadas mantengan la capacidad operativa necesaria para responder a la emergencia.

Equipos especializados para las zonas más afectadas

El contingente que viaja a Venezuela está integrado por personal perteneciente a dos unidades especializadas en operaciones de rescate. Las brigadas USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe fueron designadas para participar del relevo de los equipos argentinos que actualmente trabajan en las áreas más afectadas por los terremotos.

La misión de estos grupos consiste en dar continuidad a las tareas de búsqueda y salvamento en los sectores considerados más críticos del territorio venezolano. De acuerdo con la información proporcionada por la cartera nacional a la Agencia Noticias Argentinas, la incorporación del nuevo personal resulta indispensable para sostener el ritmo de las operaciones de apoyo que se desarrollan desde hace varios días.

Mientras una parte de los brigadistas concluye su período de trabajo en la zona del desastre, el nuevo contingente asumirá la responsabilidad de continuar con las tareas humanitarias.

La coordinación del Ministerio de Seguridad Nacional

La ministra Alejandra Monteoliva también brindó precisiones sobre la organización del operativo a través de sus canales oficiales de comunicación. En ese marco, señaló que "la misión es coordinada por la @AFE_Arg, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional", organismo encargado de articular el despliegue operativo y el soporte logístico necesario para las brigadas que participan de la emergencia.

La coordinación contempla tanto el traslado del personal como el acompañamiento requerido para que las unidades de Córdoba y Santa Fe puedan incorporarse a las tareas de asistencia una vez arribadas a Venezuela.

El esquema de trabajo busca garantizar que el relevo entre ambos contingentes se realice de manera ordenada y sin afectar la continuidad de las operaciones que permanecen activas en las zonas afectadas por los terremotos.

Un segundo grupo de brigadistas de las USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe partió hoy hacia Venezuela para completar el relevo de los equipos argentinos desplegados en las zonas afectadas por los terremotos.



La misión es coordinada por la @AFE_Arg , dependiente del... pic.twitter.com/9OJSpvC2O6 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) July 5, 2026

La continuidad de las operaciones en el terreno

La información difundida por el Ministerio de Seguridad Nacional destaca que desde hace algunos días ya se encuentra trabajando en Venezuela un primer grupo de rescatistas argentinos.

Ese contingente desarrolla tareas intensivas de búsqueda y salvamento en las áreas más comprometidas por el desastre, motivo por el cual el relevo operativo fue considerado un paso necesario para preservar el funcionamiento de la misión. El reemplazo de los brigadistas permite sostener el nivel de respuesta frente a la emergencia y asegurar que las operaciones continúen con personal especializado preparado para intervenir en escenarios de alta complejidad.

La llegada del segundo contingente representa así una nueva etapa dentro del despliegue argentino en territorio venezolano, manteniendo activo el compromiso de asistencia humanitaria mediante la rotación de sus equipos de rescate.