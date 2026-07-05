VIDEO. Vecinos complicados: colapsó otra calle en Valle Viejo y van...

El deterioro de las calles de Valle Viejo volvió a quedar en evidencia durante las últimas horas con el colapso de una nueva arteria, una situación que generó nuevamente malestar entre los vecinos de la zona y volvió a complicar tanto el tránsito vehicular como la movilidad cotidiana.

Aunque, según expresan los propios vecinos, lamentablemente no será la última situación de estas características, cada nuevo episodio profundiza la preocupación de quienes deben circular diariamente por las calles del departamento. El estado de la infraestructura vial continúa siendo motivo de reclamos, especialmente en aquellos sectores donde el deterioro dificulta el acceso a los domicilios y pone en riesgo la circulación.

En esta oportunidad, la escena tiene como principal protagonista el sector comprendido por la calle San Pedro, la avenida Ocampo y las arterias adyacentes, donde el estado de la calzada presenta un importante colapso que prácticamente impide el tránsito normal de vehículos.

Transitar resulta prácticamente imposible

Las imágenes registradas en un video al que accedió La Unión reflejan con claridad la magnitud del problema que afecta al sector. De acuerdo con el registro audiovisual, circular por esa zona resulta prácticamente imposible debido al estado de la calle. El deterioro de la calzada no solo representa un obstáculo para quienes transitan habitualmente por el lugar, sino que también afecta el libre acceso y la movilidad de los vecinos.

La situación genera complicaciones permanentes para quienes deben ingresar o salir del barrio, en un contexto en el que el deterioro de las calles vuelve a convertirse en un motivo de preocupación para la comunidad.

El nuevo colapso se suma a otros episodios que han despertado el descontento de los chacareros, quienes continúan manifestando su malestar frente a una problemática que, lejos de resolverse, vuelve a repetirse. En cuanto al porque de este nuevo aunque repetido inconveniente, según lo manifestado por los vecinos, un caño reventó, provocando no solo la pérdida de agua sino todos los mencionados inconvenientes.

Un vehículo quedó hundido

Las consecuencias del deterioro de las calles quedaron reflejadas durante la madrugada, cuando un automovilista sufrió un incidente mientras circulaba por el sector. Según se informó, el conductor transitaba por el pasaje San José, una calle paralela, y la avenida Enrique Ocampo, cuando su vehículo quedó literalmente hundido dentro de un cráter que se había formado en la calzada.

Como consecuencia de esa situación, el automóvil quedó completamente inmovilizado, imposibilitando que pudiera continuar su marcha.

El episodio volvió a exponer las dificultades que presenta la circulación en esa zona y el impacto que el deterioro de la infraestructura vial tiene sobre quienes utilizan diariamente esas calles.

Los reclamos de los vecinos continúan sin respuestas

La situación registrada en la calle San Pedro y avenida Ocampo no constituye un hecho aislado para los habitantes del lugar. De acuerdo con la información conocida, los vecinos del sector realizaron múltiples reclamos para que el municipio de Valle Viejo lleve adelante las tareas necesarias para reparar las calles afectadas.

Sin embargo, esos pedidos no obtuvieron respuesta, por lo que el estado de las arterias continuó deteriorándose hasta llegar al escenario actual.

La falta de soluciones es uno de los aspectos que más preocupa a quienes residen en la zona, ya que el deterioro de la calzada continúa generando inconvenientes para la circulación y el acceso a los distintos sectores del barrio.