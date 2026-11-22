El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará este miércoles a las 15 ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación para brindar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo. La exposición marcará su debut parlamentario en cumplimiento de una obligación establecida por la Constitución Nacional y estará atravesada por un volumen significativo de consultas: deberá hacer frente a 1.287 preguntas formuladas por los distintos bloques legislativos.

El ministro coordinador prepara una intervención orientada a defender la gestión del Gobierno de Javier Milei, con especial énfasis en el contraste entre las medidas adoptadas durante la actual administración y la situación recibida al momento de asumir. La intención del funcionario es realizar un repaso de las diferentes áreas ministeriales y presentar una evaluación general del rumbo gubernamental, tomando el orden como concepto ordenador de toda la exposición.

La presentación tendrá también una particularidad institucional: será la primera vez que un funcionario de la actual administración visite la Cámara Alta desde la exposición realizada por Guillermo Francos. En ese contexto, la llegada de Santilli al Senado representa el inicio de una instancia de rendición de cuentas que permaneció pendiente durante su gestión al frente de la Jefatura de Gabinete.

El funcionario coordina los preparativos junto con los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt, quienes lo acompañarán durante la presentación parlamentaria.

Una obligación constitucional que permaneció incumplida

La exposición de Santilli se encuentra vinculada con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que determina que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a cada una de las cámaras del Congreso para brindar información sobre la marcha del Gobierno.

Sin embargo, esa obligación permaneció incumplida durante toda la gestión del exdiputado del PRO, quien hasta ahora no había concurrido a ninguna de las dos cámaras legislativas. La presentación del miércoles permitirá, por primera vez desde su asunción, concretar esa instancia formal de comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

La relevancia institucional de la convocatoria se explica tanto por el carácter obligatorio de la presentación como por el tiempo transcurrido sin que el jefe de Gabinete compareciera ante los legisladores. La rendición de cuentas constituye, de acuerdo con el mandato constitucional, una responsabilidad específica del ministro coordinador, que debe informar periódicamente sobre el funcionamiento y la marcha de la administración nacional.

Desde el entorno del funcionario anticiparon que el discurso inicial tendrá un enfoque definido. "Va a ser un discurso inicial muy centrado en la defensa de la gestión y la herencia recibida", señalaron desde el equipo encargado de recopilar y organizar las preguntas que deberán ser respondidas durante la sesión.

Las 1.287 preguntas y el predominio de la agenda económica

Uno de los principales desafíos que deberá afrontar Santilli será responder el conjunto de consultas presentadas por los distintos bloques del Senado. Según los datos contabilizados por la Jefatura de Gabinete, el número definitivo quedó establecido en 1.287 preguntas, luego de un proceso de unificación que modificó la cifra inicial, ubicada en 1.659.

La cantidad de interrogantes anticipa una jornada parlamentaria extensa, especialmente por la diversidad de asuntos que los legisladores incorporaron en sus consultas y por la distribución de los temas entre las distintas dependencias del Estado.

El relevamiento realizado por la coordinación de ministerios permitió establecer que las cuestiones económicas concentran la mayor proporción de las preguntas. Este apartado representa el 46% del total, lo que lo convierte en el principal eje de interés de los senadores y en el área que tendrá mayor peso dentro de la exposición del jefe de Gabinete.

En segundo lugar aparece el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, que reúne el 18% de las consultas. La cartera de Salud ocupa el tercer lugar, con una participación del 11,5%.

Por su parte, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior concentran conjuntamente el 7,6% de las preguntas. El porcentaje restante se distribuye entre otras dependencias y organismos de la administración nacional.

El desglose de las consultas permite identificar cuáles son las áreas que concentran la mayor atención legislativa y establece una referencia para organizar las respuestas que deberá ofrecer Santilli durante su presentación.

El reparto de las consultas entre los ministerios

La distribución de las preguntas constituye uno de los elementos centrales de la preparación del informe. La Jefatura de Gabinete trabaja sobre el volumen total de interrogantes para ordenar la información y organizar una exposición que contemple las diferentes áreas de la administración libertaria.

El relevamiento ministerial quedó conformado de la siguiente manera:

Economía: concentra el 46% de las preguntas.

Capital Humano: representa el 18% de las consultas. El ministerio está a cargo de Sandra Pettovello.

Salud: reúne el 11,5% del total.

Jefatura de Gabinete y Secretaría de Interior: concentran conjuntamente el 7,6%.

Otras áreas: el porcentaje restante se distribuye entre Seguridad, Banco Central, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Culto, Presidencia, Transformación del Estado y Desregulación.

La intención del equipo de Santilli es que el funcionario realice un recorrido ministerio por ministerio, de manera que la presentación permita abordar los distintos sectores de la administración nacional y responder a las inquietudes planteadas por los legisladores.

La distribución porcentual muestra, además, que la agenda económica ocupa un lugar predominante en el cuestionario parlamentario. Con casi la mitad de las consultas concentradas en ese ámbito, el área económica será el principal componente de una exposición que también deberá contemplar las políticas sociales, sanitarias, institucionales y de seguridad.

La defensa de la gestión y el orden como concepto central

Desde el entorno del jefe de Gabinete anticiparon que la exposición no se limitará a responder individualmente las preguntas recibidas. La estrategia contempla una presentación general de las distintas áreas ministeriales y una defensa de las decisiones adoptadas durante la administración de Javier Milei.

"La idea es que Diego (Santilli) haga un repaso ministerio por ministerio. Que además haga una defensa de lo que se hizo en estos tres años en función de lo que se recibió. Va a estar centrado en el orden como paraguas de todo", explicó a Infobae un estrecho colaborador del funcionario.

Esa definición sintetiza el enfoque que el ministro coordinador pretende imprimirle a su primera presentación ante el Senado. El concepto de orden funcionará como hilo conductor de la exposición y permitirá vincular el repaso de las diferentes carteras con la defensa general de la gestión gubernamental.

El contraste con la herencia recibida también tendrá un lugar destacado. La intención oficial es contextualizar las medidas implementadas durante los tres años mencionados por el colaborador y explicar las acciones de Gobierno en función de la situación que encontró la actual administración.

Desde el entorno de Santilli, además, anticipan que la sesión tendrá una duración considerable debido a la cantidad de preguntas y a la amplitud de los asuntos que deberán abordarse.

El debut parlamentario tras la salida de Manuel Adorni

La presentación del miércoles será la primera exposición parlamentaria que deberá afrontar Santilli desde que asumió el cargo, el 30 de junio de este año. Su llegada a la Jefatura de Gabinete se produjo después de la abrupta salida de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia en medio de la polémica generada por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde entonces, Santilli quedó al frente de la coordinación ministerial y de las responsabilidades institucionales propias del cargo. Ahora deberá trasladar esa función al ámbito parlamentario, donde tendrá que responder las consultas de los representantes de las distintas fuerzas políticas.

La convocatoria también tuvo como antecedente un pedido del bloque justicialista, conducido por el senador José Mayans. Los integrantes de ese espacio habían formalizado un proyecto de resolución para convocar al jefe de Gabinete ante la Cámara Alta, luego de la prolongada ausencia del funcionario en el recinto.

De esta manera, la primera presentación de Santilli se concreta a partir de un reclamo impulsado por la oposición y en un contexto en el que la obligación constitucional de informar sobre la marcha del Gobierno permanecía pendiente.

La reforma electoral, el próximo desafío en el Senado

La agenda parlamentaria tendrá continuidad inmediatamente después de la exposición del jefe de Gabinete. Un día más tarde, el Senado retomará su actividad para debatir la reforma electoral, uno de los proyectos considerados clave por el Poder Ejecutivo.

En esa negociación, Santilli tendrá un papel central como ministro coordinador, por lo que su presencia en la Cámara Alta no estará limitada únicamente a la rendición de cuentas prevista para este miércoles.

La proximidad entre ambas actividades convierte la presentación en una instancia relevante dentro de la agenda política del Gobierno. Primero, el funcionario deberá responder las 1.287 preguntas de los senadores y defender la gestión ministerio por ministerio; posteriormente, deberá participar de las negociaciones vinculadas con una de las iniciativas legislativas prioritarias del Ejecutivo.

Así, la primera comparecencia de Diego Santilli ante el Senado reunirá dos dimensiones de su responsabilidad política: la obligación constitucional de informar sobre la marcha del Gobierno y la participación en la construcción de acuerdos legislativos.

Con una agenda de consultas dominada por la economía, seguida por Capital Humano y Salud, el jefe de Gabinete buscará ordenar su exposición alrededor de la defensa de la gestión y de la herencia recibida. La sesión, que comenzará a las 15, marcará su primera rendición de cuentas ante la Cámara Alta y abrirá una nueva instancia de actividad parlamentaria para el funcionario, que tendrá como siguiente desafío la negociación de la reforma electoral.