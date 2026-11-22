El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, salió al cruce de la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que la titular del Senado lo cuestionara públicamente por los gastos destinados al catering de la Cancillería y por sus declaraciones sobre el cierre de empresas pymes en la Argentina.

La discusión se desarrolló a través de la red social X y tuvo como punto de partida una publicación de Villarruel, quien había compartido un fragmento del programa televisivo La Noche de Mirtha, en el que el canciller se refería a las empresas que cerraron en el país y relativizaba el alcance de las cifras difundidas.

A partir de ese recorte, la vicepresidenta cuestionó la explicación del funcionario y vinculó sus declaraciones con los gastos que, según denunció, se realizan para el servicio de catering del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La respuesta de Quirno llegó durante la tarde del mismo día y estuvo dirigida tanto al contenido de las críticas como a las fuentes de información utilizadas por Villarruel. El canciller negó que la contratación represente un gasto efectivo para la cartera y sostuvo que la vicepresidenta debería consultar fuentes fidedignas antes de realizar acusaciones públicas.

El intercambio expuso un nuevo episodio de diferencias públicas entre dos integrantes del Gobierno nacional, esta vez alrededor de la administración de los recursos de Cancillería y de la interpretación de los indicadores relacionados con el cierre de empresas.

La frase de Quirno sobre las 32.000 empresas cerradas

El origen inmediato de la controversia estuvo relacionado con una intervención televisiva del canciller en La Noche de Mirtha. Durante el programa, Quirno se refirió a la cifra de 32.000 empresas cerradas y planteó que era necesario observar en detalle la composición de ese número antes de interpretar su significado.

En ese contexto, el ministro expresó: "Cuando uno ve el detalle de las 32.000 empresas cerradas, muchas son unipersonales, de gente que pasó a ser autónoma y entonces ahí tenés un aumento del empleo y de los salarios reales no formales". La explicación fue cuestionada por Villarruel, quien seleccionó ese fragmento de la entrevista y lo publicó en sus redes sociales. La vicepresidenta interpretó que el funcionario estaba justificando una situación que consideraba indefendible y trasladó la discusión hacia los gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En su publicación, escribió: "El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros".

De esta manera, Villarruel combinó dos cuestionamientos diferentes: por un lado, la explicación del canciller sobre la cantidad de empresas que dejaron de funcionar y, por otro, el nivel de gasto destinado a los servicios de recepción y atención de delegaciones extranjeras.

La referencia a la austeridad fue uno de los ejes centrales de su planteo, al señalar que el compromiso asumido ante los votantes debía reflejarse también en la administración cotidiana de los recursos públicos.

La respuesta del canciller y las críticas a las fuentes de información

Quirno respondió mediante la misma red social y cuestionó directamente la información sobre la cual, según su interpretación, se había construido la acusación de la vicepresidenta.

"Si Villarruel no se informara por fuentes tendenciosas, o le preguntara a gente con conocimiento, se ahorraría acusaciones públicas y de desinformar. Aunque me parece que esto último no es de su interés", manifestó el ministro.

Con esa declaración, el titular de Cancillería rechazó los cuestionamientos y sostuvo que la vicepresidenta podría haber evitado realizar las acusaciones si hubiera consultado fuentes que consideró confiables o personas con conocimiento sobre el funcionamiento de la contratación.

La respuesta también incluyó una crítica política directa, al poner en duda el interés de Villarruel por evitar la difusión de información que el canciller considera incorrecta. Sin embargo, el funcionario no se limitó a responder sobre la forma en que se realizó la denuncia, sino que también brindó explicaciones acerca del procedimiento administrativo que había motivado la referencia al denominado "catering pantagruélico".

La licitación de febrero y el monto de hasta $135 millones

La expresión utilizada por Villarruel hizo referencia a una licitación realizada en febrero de 2026, correspondiente a la contratación del servicio de suministro de comidas y bebidas destinadas a actos y eventos protocolares de Cancillería.

El concurso estableció un techo estimado de hasta $135 millones, mientras que las adjudicaciones se ubicaron en torno a los $80 millones. Estos montos quedaron en el centro de la discusión pública, debido a que la vicepresidenta los utilizó como fundamento de su cuestionamiento sobre los recursos destinados a la atención de actividades oficiales.

Frente a esa interpretación, Quirno admitió que el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó una licitación para contar con un servicio de recepción de delegaciones extranjeras. No obstante, defendió el procedimiento y aseguró que había resultado competitivo.

El canciller sostuvo que el objetivo de la contratación era establecer las condiciones económicas del servicio que eventualmente podría requerir la cartera para atender a representantes y delegaciones provenientes de otros países. En ese sentido, remarcó que la existencia de una licitación no implica necesariamente que el Estado deba desembolsar el monto previsto, ya que el pago depende de que el servicio sea solicitado efectivamente.

Quirno aseguró que la licitación no genera gastos automáticos

Uno de los principales argumentos utilizados por el canciller para responder a la denuncia fue que el procedimiento administrativo no representa un gasto automático para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al explicar las características de la contratación, Quirno afirmó: "Esa licitación no produce gasto alguno a la Cancillería toda vez que solamente establece el costo a pagar en caso que se solicite el servicio".

Con esa explicación, el funcionario buscó diferenciar el monto máximo previsto en el procedimiento y las adjudicaciones realizadas de los desembolsos que efectivamente debe afrontar el organismo.

Según su planteo, la contratación establece previamente cuánto costaría brindar el servicio en caso de que Cancillería necesite utilizarlo para alguna actividad protocolar. Por lo tanto, el gasto se produciría únicamente cuando se requiera la prestación correspondiente.

El ministro insistió en que el procedimiento tuvo condiciones competitivas y rechazó que la cifra difundida pueda interpretarse como un desembolso permanente o automático de recursos públicos.

La discusión quedó así centrada en la diferencia entre el valor estimado de una contratación, los montos adjudicados y el costo efectivo que representa para el Estado la utilización concreta del servicio.

El uso del servicio y la referencia a la austeridad del Gobierno

En su explicación, Quirno también incorporó un dato relacionado con la frecuencia de utilización de la contratación desde que asumió al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El canciller aseguró que, desde su llegada al cargo y en el contexto de la austeridad que caracteriza al Gobierno de Javier Milei, el servicio fue utilizado como máximo cinco veces durante un año.

La referencia tuvo como propósito reforzar su argumento de que la contratación no constituye un gasto habitual ni representa una erogación permanente para el funcionamiento cotidiano de Cancillería.

Además, el funcionario respondió a lo que describió como cierta confusión respecto de los gastos de alimentación de quienes trabajan en el organismo. En ese punto, aclaró que los funcionarios de Cancillería pagan de su propio bolsillo sus almuerzos.

Para reforzar esa afirmación, hizo referencia a su propia rutina dentro del Ministerio y expresó: "De más está decir, dado que he leído cierta confusión al respecto, que los funcionarios de Cancillería pagan de su bolsillo sus propios almuerzos. En mi caso, como lo pueden atestiguar en mi oficina, traigo mis almuerzos de mi casa".

De esta manera, Quirno buscó separar la contratación de servicios protocolares para la recepción de delegaciones extranjeras de los gastos personales de alimentación de los funcionarios.