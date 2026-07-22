El Gobierno presenta hoy los cambios en el proyecto de Inocencia Fiscal

Luego de varias idas y vueltas, el Gobierno presenta este miércoles el nuevo proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que busca atraer y formalizar un mayor ingreso de los denominados "dólares del colchón".

La presentación oficial se realizará durante la tarde en el Ministerio de Economía, con la presencia del titular de la cartera, Luis Caputo, y representantes de las cámaras del sector.

El objetivo central del proyecto es introducir cambios que permitan una mayor adhesión de contribuyentes al régimen y, al mismo tiempo, incentivar la incorporación a la economía formal de fondos que actualmente no están declarados o formalizados por sus propietarios.

Los llamados "dólares del colchón" constituyen uno de los ejes fundamentales de la norma. Se trata de recursos que permanecen fuera del circuito formal y que el Ejecutivo busca volcar e invertir en la economía del país.

Quiénes revisaron la iniciativa

La nueva versión del proyecto llega después de una serie de reuniones y modificaciones. La semana pasada, Luis Caputo mantuvo un nuevo encuentro con un grupo de contadores y tributaristas para definir completamente los cambios que serían incorporados a la iniciativa.

Entre los pedidos planteados al funcionario estuvo la postergación de la declaración jurada. La solicitud no fue casual. Horas después de ese encuentro, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó hasta el 27 de agosto la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

La prórroga, sin embargo, mantuvo la fecha de vencimiento del pago.

El contador Alejandro Rosenfeld, uno de los participantes de la reunión con Caputo, explicó el contexto de la decisión. "La idea del Gobierno, por temas recaudatorios, era que no hubiera prórroga y que se rectificara después por el régimen simplificado a los que entraban luego con la modificación a la ley. Salió una prórroga de la declaración y no del pago: en mi humilde opinión, bastante bueno (de última se pagará con resarcitorios)", sostuvo.

La modificación del calendario tributario se produjo en paralelo al proceso de definición del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal.

La discusión sobre la recaudación

La postergación de la presentación de la declaración jurada no favoreció la recaudación de las cuentas públicas. Si bien el Gobierno cerró el primer semestre con un superávit, durante junio registró tanto déficit primario como déficit financiero.

El dato se incorpora a la discusión sobre el momento en que el Ejecutivo impulsa la reforma y sobre el impacto que las modificaciones en los plazos tributarios pueden tener sobre los ingresos públicos.

La iniciativa busca ampliar la cantidad de contribuyentes que adhieran al régimen y, en paralelo, estimular la formalización de recursos que permanecen fuera del sistema financiero.

El Régimen Simplificado de Ganancias

Según pudo confirmar a partir de fuentes oficiales, dos de los principales cambios que impulsa el Gobierno recaen sobre el Régimen Simplificado de Ganancias y el sistema de discrepancias significativas.

En el primer caso, la propuesta crea un régimen al que los contribuyentes que adhieran quedarían "blindados para siempre". Sin embargo, el esquema establece límites concretos para poder acceder al beneficio. Los ingresos anuales no pueden superar los $1.000 millones, mientras que el patrimonio total no puede ubicarse por encima de los $10.000 millones.

Los límites abren una discusión sobre el alcance de la medida. Los grandes patrimonios quedarían excluidos del régimen y, junto con ellos, también podrían quedar fuera mayores cantidades de dólares que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.

El diseño del nuevo régimen busca, por lo tanto, ampliar la formalización de determinados recursos, pero con topes de ingresos y patrimonio que establecen quiénes podrán acceder al beneficio.

El límite de las discrepancias significativas

El segundo eje de los cambios se relaciona con el límite legal que invalida la presunción de exactitud de la declaración del contribuyente. Actualmente, si ARCA detecta una diferencia mediante una impugnación que supere el 15% de los saldos declarados o que sea superior a $100 millones, el fisco puede derribar el beneficio de la Inocencia Fiscal.

La pérdida del beneficio implica quitar el llamado tapón impositivo y la prescripción corta.

Frente a ese escenario, el Gobierno busca ampliar el margen porcentual permitido. Además, si se detecta un error, ARCA permitiría al contribuyente rectificar la declaración jurada y pagar la diferencia antes de que se inicie una investigación. La modificación apunta a evitar que una diferencia detectada active de manera inmediata la pérdida de los beneficios previstos por el régimen.

El aporte de contadores y tributaristas

El nuevo proyecto incluirá algunas de las modificaciones propuestas por distintos contadores y tributaristas que participaron de las reuniones con el Gobierno. Entre ellos se encuentran:

Alejandro Rosenfeld .

. César Litvin .

. Miriam Roldán .

. Sonia Becherman.

Los encuentros con los especialistas fueron parte del proceso de revisión del proyecto y permitieron discutir aspectos vinculados con el régimen simplificado, las discrepancias significativas y la presentación de las declaraciones juradas.

La participación de los profesionales se produjo en el marco de la búsqueda del Ejecutivo de definir completamente los cambios antes de la presentación oficial.