Milei evalúa presentar por cadena nacional la reforma del Banco Central

El Gobierno evalúa que Javier Milei presente por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos que la Casa Rosada busca convertir en un eje económico y electoral durante el segundo semestre.

En Nación reconocen que la cadena nacional se encuentra entre las opciones que se analizan para realizar el anuncio oficial antes del envío de la iniciativa al Congreso. La decisión todavía no está tomada y forma parte de una discusión más amplia sobre el formato que tendrá la presentación de un proyecto considerado central dentro de la agenda del Ejecutivo.

Lo que sí está definido es que el Presidente no concurrirá al recinto como lo hizo cuando presentó y defendió el Presupuesto ante diputados y senadores. En despachos oficiales descartan repetir ese esquema, aunque sostienen que la reforma tendrá una presentación política de alto impacto.

La Casa Rosada también analiza otras alternativas:

Una cadena nacional .

. Una conferencia .

. Un evento económico específico con Milei como principal expositor.

La definición dependerá del estado de avance del texto y de la estrategia de comunicación que termine de ordenar la mesa política.

El proyecto todavía no llegó a Legal y Técnica

En Balcarce 50 remarcan que la reforma todavía no está cerrada. El texto continúa bajo revisión de los equipos técnicos del Ministerio de Economía y aún no fue enviado a la Secretaría de Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal.

Ese dato muestra que el proyecto se encuentra avanzado en términos políticos, pero todavía no ingresó en la etapa final de control jurídico. La iniciativa atraviesa así una instancia de revisión técnica que deberá completarse antes de que el Gobierno pueda avanzar con su presentación legislativa.

El Ejecutivo pretende enviar el proyecto al Congreso en agosto. En la mesa política se informó que Luis Caputo expuso los avances alcanzados en la elaboración de la reforma y que Milei realizará un anuncio oficial antes de la presentación legislativa.

El formato, sin embargo, será definido en los próximos días.

El eje: impedir que el Banco Central financie al Tesoro

La Casa Rosada ubica la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central dentro del paquete de reformas con el que Milei planea hacer campaña.

El Gobierno busca instalar la idea de que la baja de la inflación no depende únicamente del programa económico vigente, sino también de una modificación legal que impida volver a financiar al Tesoro mediante la emisión monetaria.

La iniciativa es presentada como una señal institucional destinada a blindar el equilibrio fiscal y la política monetaria. El núcleo del proyecto consiste en limitar o prohibir el financiamiento directo e indirecto del Banco Central al Tesoro. Entre los mecanismos que el Ejecutivo pretende restringir aparecen:

Los adelantos transitorios .

. Las utilidades contables .

. Mecanismos como las Letras Intransferibles .

. Otras formas de financiamiento monetario directo o indirecto al Tesoro.

La intención política del Gobierno es asociar la reforma con la idea de que el déficit no vuelva a ser financiado mediante emisión. En el discurso de Milei, esa premisa ocupa un lugar central y la modificación de la Carta Orgánica busca transformarla en una regla legal con mayor permanencia.

El mandato central y la reforma de 2012

Otro de los objetivos que analiza el Gobierno es que el Banco Central tenga como mandato central la preservación del valor de la moneda.

La reforma apunta a revertir los cambios introducidos en 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, cuando se ampliaron los objetivos del organismo e incorporaron metas relacionadas con el empleo, el desarrollo económico y la equidad social.

El oficialismo busca modificar ese esquema y concentrar el mandato principal del BCRA en la preservación del valor de la moneda. La discusión sobre los objetivos del organismo forma parte de una reforma más amplia que el Gobierno pretende presentar como un cambio institucional. La Casa Rosada sostiene que el Banco Central debe tener reglas que reduzcan la posibilidad de que la autoridad monetaria sea utilizada para financiar el déficit fiscal.

Más exigencias para remover a las autoridades

El Ejecutivo también analiza endurecer las reglas de gobernanza del Banco Central. En el oficialismo estudian establecer requisitos más exigentes para remover al presidente y al directorio de la entidad. El argumento es que una mayor dificultad para desplazar a las autoridades permitiría reforzar la independencia del organismo frente a los cambios de gobierno y reducir la presión política sobre la autoridad monetaria.

La discusión no se limita, por lo tanto, al financiamiento del Tesoro. El proyecto también busca establecer un esquema de funcionamiento institucional que, según la visión del Gobierno, otorgue mayor estabilidad a la conducción del Banco Central.

En paralelo, el Ejecutivo estudia un régimen de responsabilidades y sanciones para los funcionarios que habiliten el uso del organismo como financista del déficit. En la mesa chica de Milei consideran que ese capítulo resulta clave para evitar que la reforma quede reducida a una declaración de principios. La intención es que las restricciones tengan consecuencias concretas ante eventuales incumplimientos.

La autonomía del INDEC también entra en la discusión

La Casa Rosada analiza incorporar además una discusión sobre la autonomía del INDEC. La idea surgió durante una reunión de Milei con legisladores libertarios y apunta a reforzar la credibilidad de los datos oficiales. La cuestión adquiere especial importancia si la reforma del Banco Central incorpora reglas vinculadas con el comportamiento de la inflación.

El Gobierno evalúa, de esta manera, que la discusión sobre la política monetaria y la confiabilidad de los indicadores oficiales pueda formar parte de un mismo paquete institucional.

La eventual autonomía del INDEC aparece como un elemento adicional dentro de una reforma que pretende modificar las reglas de funcionamiento de organismos considerados centrales para la política económica.

La tensión entre la prohibición y lo monetario

El Ejecutivo sabe que el proyecto tendrá una fuerte tensión técnica y política. Una prohibición absoluta de la emisión podría quitarle margen operativo al Banco Central para comprar reservas, administrar la liquidez o actuar ante escenarios de estrés financiero. Por ese motivo, los equipos económicos trabajan en una redacción que limite el financiamiento monetario del Tesoro sin bloquear las herramientas monetarias ordinarias.

El desafío consiste en establecer una restricción suficientemente fuerte para impedir el uso del BCRA como financista del déficit, pero sin impedir que la autoridad monetaria pueda utilizar instrumentos necesarios para el funcionamiento del sistema financiero.

La redacción definitiva deberá resolver esa tensión antes de que el proyecto llegue a la etapa final de revisión jurídica y sea enviado al Congreso.

Una reforma con sello personal de Milei

El Gobierno quiere que la presentación de la iniciativa ordene también el mensaje de campaña. Milei busca contrastar su programa económico con el modelo de la gestión anterior y vincular la reforma con la idea de "nunca más" financiamiento del déficit con emisión.

El proyecto forma parte de una agenda más amplia que el Ejecutivo pretende impulsar durante el segundo semestre. El paquete incluye:

Inocencia Fiscal .

. La regla fiscal .

. La reforma presupuestaria inspirada en el "shutdown" .

. Los nuevos códigos Penal, Civil y Aduanero .

. El paquete de seguridad y defensa.

La diferencia, dentro de ese conjunto de iniciativas, es que la reforma del Banco Central aparece como una de las propuestas más personales del Presidente. La Casa Rosada busca que la iniciativa funcione no solo como una modificación legal, sino también como una definición política central de la gestión de Milei.

La definición del formato y el calendario de agosto

La decisión sobre cómo se presentará el proyecto todavía está pendiente. El Gobierno espera definir en los próximos días si el anuncio será mediante cadena nacional, conferencia o un acto económico.

La elección del formato dependerá de varios factores:

El avance técnico del texto.

La revisión pendiente en el Ministerio de Economía.

El paso posterior por la Secretaría de Legal y Técnica.

El timing legislativo previsto para agosto.

La estrategia política y electoral del Presidente.

El objetivo de Milei es convertir la reforma del Banco Central en una bandera de campaña antes de que comience la etapa más intensa de negociación electoral.

El proyecto todavía debe completar su recorrido técnico y jurídico, pero la Casa Rosada ya trabaja en el modo de presentarlo como una de las reformas centrales del segundo semestre. Mientras Economía continúa revisando el texto y la iniciativa aún no llega a Legal y Técnica, el Gobierno define si la voz del Presidente llegará a los argentinos por cadena nacional, en una conferencia o desde un evento económico.

En todos los casos, la intención política es la misma: instalar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como una herramienta para impedir el financiamiento del déficit con emisión, reforzar la independencia de la autoridad monetaria y convertir la promesa de "nunca más" emisión para financiar al Tesoro en uno de los principales ejes del programa económico y electoral de Javier Milei.