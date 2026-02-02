El Gobierno provincial destinó más de $29.600 millones a municipios entre 2025 y enero de 2026

El Gobierno de la Provincia, a través del Poder Ejecutivo Provincial, destinó durante el período comprendido entre el año 2025 y el mes de enero de 2026 un total de $29.674.178.099 en aportes directos a los municipios, en el marco de una política sostenida de acompañamiento, fortalecimiento de la gestión local y promoción del desarrollo territorial.

Estos recursos fueron orientados a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, sostener la administración municipal y acompañar obras y programas con impacto directo en la calidad de vida de las comunidades de toda la provincia.

Los fondos se distribuyeron en distintos ejes estratégicos, entre los que se destacan:

-Ejecución de obras públicas, destinadas a infraestructura urbana, vial, sanitaria y de servicios básicos, permitiendo mejorar las condiciones de vida en cada localidad y fortalecer el desarrollo local.

-Asistencia para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de trabajadores municipales, garantizando previsibilidad salarial y el cumplimiento de las obligaciones laborales.

-Inversión en maquinarias y equipamiento, tanto para la adquisición como para la reparación, fundamentales para el mantenimiento de caminos, obras y servicios municipales.

-Aportes para transporte escolar, financiados a través del Fondo Educativo, con el objetivo de asegurar el acceso a la educación en zonas urbanas y rurales y promover la equidad territorial.

-Asistencia financiera general, orientada a atender situaciones de emergencia, desequilibrios financieros y necesidades coyunturales, permitiendo el normal funcionamiento de los municipios.

-Financiamiento de eventos deportivos y culturales, promoviendo la inclusión social, el fortalecimiento de la identidad local y la vida comunitaria.

Desde la secretaría de Asuntos Municipales destacaron que esta inversión refleja una política clara de federalismo activo, donde los municipios son considerados actores centrales del desarrollo. El acompañamiento permanente permite no solo sostener la gestión cotidiana, sino también impulsar proyectos estratégicos que fortalecen el entramado social, productivo y cultural de toda la provincia.