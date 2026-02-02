La Libertad Avanza impulsa la boleta única de papel y lanza una campaña de firmas en Catamarca

La Libertad Avanza promueve la implementación de la boleta única de papel en Catamarca y lanzó una campaña de recolección de firmas con el objetivo de visibilizar el respaldo social a la iniciativa.

Así lo confirmaron este lunes tras una conferencia de prensa realizada con Generación del Cambio. Federico Lencina, presidente y diputado del bloque libertario, se refirió al proyecto y a las discusiones mantenidas con el titular del bloque del Frente de Todos, Juan Carlos Ledesma.

En diálogo con La Unión, Lencina afirmó que la propuesta apunta a fortalecer la transparencia del sistema electoral. "Creemos que va a ser muy interesante para que la gente se pueda sumar. La boleta única de papel es un instrumento electoral para trabajar de una manera transparente y ecológica", sostuvo.

En ese sentido, el legislador destacó la experiencia electoral del año pasado y aseguró que la ciudadanía logró adaptarse sin mayores inconvenientes. "Ha quedado demostrado que la ciudadanía se ha adaptado bastante bien", señaló.

Respecto al escenario legislativo, Lencina remarcó que La Libertad Avanza se posiciona como una oposición firme y se mostró optimista de cara a este año. Consideró que el bloque podría reunir los apoyos necesarios para avanzar con el proyecto.

Finalmente, explicó que la campaña de firmas busca reforzar el respaldo social a la iniciativa. "La idea de juntar firmas es demostrar el apoyo ciudadano catamarqueño a la boleta única de papel", concluyó.