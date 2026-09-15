El Gobierno rechazó la guía británica para empresas en Malvinas y adelantó mayores sanciones

La República Argentina ha manifestado de manera oficial su "más enérgico rechazo" frente a la reciente publicación de la guía británica titulada "Haciendo negocios con las Islas Malvinas". A través de un comunicado emitido por la cartera que dirige Pablo Quirno, el Gobierno nacional denunció que mediante esta acción, el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas que vulneran los intereses soberanos del país.

En este marco institucional, la Cancillería profundizó su postura al reafirmar categóricamente que los archipiélagos mencionados —que comprenden las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus respectivos espacios marítimos e insulares circundantes— son parte integrante de su territorio nacional. Asimismo, el texto oficial remarcó que estos territorios se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido, consolidando una disputa histórica que el Estado argentino mantiene firme en los foros internacionales y en su política exterior.

Acciones Legales, Sanciones y el Alcance Global de las Medidas

Como parte de la estrategia para frenar estas operaciones comerciales inconsultas, el Gobierno nacional ha desplegado un robusto andamiaje de medidas punitivas y de advertencia. Las acciones implementadas por las autoridades comprenden un registro detallado de gestiones diplomáticas y legales dirigidas a disuadir a inversores internacionales de participar en la explotación ilegal de la región.

Envío de cerca de 180 advertencias formales dirigidas a personas y empresas procedentes de 30 países.

Mantenimiento activo de 60 procedimientos administrativos abiertos contra infractores.

Presentación de tres denuncias penales concretas que alcanzan de manera directa a 10 compañías y sus respectivos directivos.

Este esquema coercitivo busca frenar el flujo de inversiones extranjeras no autorizadas, advirtiendo sobre las consecuencias legales que conlleva operar en los archipiélagos bajo el amparo de la administración británica.

La Ampliación Judicial Anunciada por el Ejecutivo

La ofensiva diplomática y legal encuentra un correlato directo en las declaraciones emitidas desde el Poder Ejecutivo. El mensaje gubernamental refuerza lo expresado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa ofrecida el martes por la mañana, en la cual confirmó que el oficialismo mantiene una línea clara de acción orientada a ampliar la denuncia contra firmas que operen en las Islas Malvinas.

Durante su exposición ante los medios, el funcionario aseveró de manera categórica que "se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías". En la misma línea, Ravier enfatizó que "el gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas", ratificando así el compromiso estatal con la defensa de los recursos soberanos.

Infraestructura Estratégica: La Nueva Base Naval en Tierra del Fuego

En el tramo final de su intervención matutina, el vocero presidencial se refirió a los proyectos de infraestructura destinados a respaldar la presencia nacional en la región austral, centrando su atención en la construcción de la base naval en Tierra del Fuego. Al respecto, el funcionario precisó detalles fundamentales sobre el alcance operativo que tendrá esta obra fundamental para la geopolítica del país.

Según lo detallado por el Ejecutivo, la base va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes que transformarán las capacidades operativas del Estado en el extremo sur. Por un lado, se proyecta como un punto logístico estratégico para la proyección Argentina al Atlántico Sur, lo cual permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía, consolidando una presencia física y operativa indispensable en la zona en disputa.