Malvinas: el Gobierno denunciará a más empresas por la explotación de hidrocarburos

El Gobierno anunció que presentará nuevas denuncias contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una nueva acción destinada a defender la posición argentina sobre la soberanía del territorio.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien confirmó que Cancillería y la Procuración del Tesoro avanzarán con una ampliación de la presentación judicial realizada durante la semana pasada.

La decisión incorpora a otras compañías a una presentación que ya había sido impulsada por el canciller Pablo Quirno junto con el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, en relación con actividades petroleras que el Gobierno considera ilegales. La medida se inscribe, según explicó Ravier, dentro de un conjunto de herramientas que el Gobierno sostiene para defender los derechos y la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

"Una convicción irrenunciable"

Durante una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el vocero presidencial se refirió inicialmente a la posición del Gobierno respecto de la soberanía de las Islas.

Ravier sostuvo que para la administración nacional se trata de una "convicción irrenunciable" y vinculó la posición argentina tanto con argumentos históricos como jurídicos. En ese sentido, afirmó: "Por historia y por derecho las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, son argentinas".

El funcionario recordó además la ocupación británica de las islas, que situó en 1833, y mencionó el pedido realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que no se desarrollen acciones unilaterales sobre el territorio mientras permanezca sin resolución la controversia. Según señaló Ravier, ese llamado de la ONU fue desoído por los británicos.

La posición expresada por el Gobierno quedó así vinculada con tres elementos centrales:

La consideración de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como territorio argentino .

. El antecedente de la ocupación británica de 1833 .

. El pedido de la ONU de no realizar acciones unilaterales mientras no se resuelva la controversia.

Las herramientas que utilizará el Gobierno

Ravier sostuvo que la defensa de la soberanía argentina contempla distintas herramientas y no se limita a una única vía de acción.

El vocero presidencial mencionó expresamente recursos de carácter diplomático, económico, judicial y legal, que forman parte de las medidas que el Gobierno lleva adelante en relación con la cuestión Malvinas. Dentro de ese conjunto, destacó las denuncias penales contra distintas empresas petroleras.

Estas presentaciones fueron realizadas por el canciller Pablo Quirno junto con el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y ahora serán ampliadas para incorporar a otras compañías. La decisión anunciada busca avanzar por la vía judicial frente a actividades hidrocarburíferas que el Ejecutivo considera incompatibles con la legislación argentina y con los derechos que sostiene sobre el territorio.

Empresas bajo la lupa por actividades hidrocarburíferas

El nuevo anuncio apunta específicamente a compañías que, de acuerdo con la posición expresada por el Gobierno, estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos.

Ravier vinculó esas actividades con una presunta violación de la Ley 26.659, normativa que, según explicó el funcionario, prohíbe la actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin autorización. El eje de la presentación judicial estará entonces centrado en aquellas empresas que, según el Gobierno, desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en el área cuestionada sin contar con la autorización correspondiente.

La denuncia tendrá una ampliación respecto de la presentación realizada la semana anterior, de manera que el alcance de la acción judicial comprenda a otras compañías.

La ampliación de la denuncia judicial

El vocero presidencial explicó que la presentación que se realizó la semana pasada será ampliada para incorporar a nuevas empresas. "Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías", afirmó Ravier.

La decisión será llevada adelante por Cancillería y la Procuración del Tesoro, que tendrán a su cargo la ampliación de la presentación judicial.

El Gobierno sostiene que esta vía constituye una de las herramientas disponibles para actuar frente a compañías o particulares que desarrollen actividades que considere contrarias a los derechos argentinos. La nueva presentación se suma así a las denuncias penales ya realizadas contra distintas empresas petroleras y amplía el frente judicial impulsado por el Ejecutivo.

Una advertencia contra empresas y particulares

Además de anunciar las nuevas denuncias, Ravier dejó planteada una advertencia respecto de las acciones que el Gobierno prevé desarrollar en adelante. El funcionario aseguró que el Gobierno Nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición con el objetivo de sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que, según la posición oficial, vulneren los derechos y la soberanía argentina sobre las Islas.

La definición extiende el alcance de la advertencia más allá de las empresas que serán incorporadas a la nueva presentación judicial. El Ejecutivo plantea que utilizará las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles frente a cualquier actividad que considere violatoria de los derechos argentinos.

De esta manera, la cuestión hidrocarburífera queda directamente vinculada con la política oficial respecto de la soberanía sobre las Malvinas.