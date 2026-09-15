Valle Viejo acordó con los gremios un incremento de $120 mil para los municipales

La Municipalidad de Valle Viejo alcanzó este martes un nuevo acuerdo salarial con los gremios que representan a los trabajadores municipales. La intendenta Susana Zenteno rubricó el acta junto con representantes de UPCN, SOEM y ATE, formalizando una nueva pauta de recomposición para los empleados del Ejecutivo Municipal.

El entendimiento establece un incremento de $120.000 para los trabajadores municipales, una mejora que se aplicará de manera escalonada y que, de acuerdo con lo establecido en el acta, representa un 15%. El acuerdo alcanza a la pauta salarial correspondiente al segundo semestre de 2026 y fue alcanzado en un escenario caracterizado por la pérdida del poder adquisitivo y el incremento general de los precios.

De esta manera, el Municipio y las tres organizaciones sindicales formalizaron una respuesta salarial para los trabajadores municipales, al mismo tiempo que incorporaron modificaciones vinculadas con la etapa jubilatoria.

Cómo se pagará el incremento

El aumento acordado tendrá carácter no remunerativo y no bonificable y será abonado en cuatro cuotas consecutivas de $30.000.

La primera cuota corresponderá a los haberes del mes de septiembre y será percibida durante octubre. A partir de allí se completará el incremento mediante los tres pagos restantes. El esquema establecido es el siguiente:

Primera cuota: $30.000, correspondiente a los haberes de septiembre, a cobrar en octubre.

$30.000, correspondiente a los haberes de septiembre, a cobrar en octubre. Segunda cuota: $30.000, a percibir en noviembre.

$30.000, a percibir en noviembre. Tercera cuota: $30.000, a percibir en diciembre.

$30.000, a percibir en diciembre. Cuarta cuota: $30.000, correspondiente a los haberes de diciembre, a cobrar en enero de 2027.

$30.000, correspondiente a los haberes de diciembre, a cobrar en enero de 2027. Incremento total: $120.000.

$120.000. Carácter: no remunerativo y no bonificable.

no remunerativo y no bonificable. Porcentaje establecido en el acuerdo: 15%.

El cronograma permitirá completar los $120.000 de incremento a lo largo de cuatro meses, con el último tramo previsto para enero de 2027 junto con la remuneración correspondiente a diciembre.

Cambios para quienes se acercan a la jubilación

El acuerdo firmado entre el Ejecutivo municipal y los gremios no se limitó a la cuestión salarial. El acta también contempla nuevos beneficios vinculados con la etapa jubilatoria de los trabajadores municipales.

Uno de los puntos centrales establece el otorgamiento de la categoría 24, que constituye la más alta del escalafón municipal, para las trabajadoras que cumplan 50 años y para los trabajadores que alcancen los 55 años. La medida apunta a que, al momento de acceder a la jubilación, puedan contar con 10 años de antigüedad en esa categoría.

El beneficio incorpora así una modificación relacionada directamente con la situación de los trabajadores próximos a finalizar su etapa laboral en el Municipio. La categoría 24, por ser la más alta del escalafón municipal, pasa a tener un papel central dentro de las condiciones previstas para quienes se aproximan al momento de jubilarse.

El acuerdo establece como referencia las siguientes edades:

Trabajadoras: acceso a la categoría 24 al cumplir 50 años.

acceso a la categoría 24 al cumplir 50 años. Trabajadores: acceso a la categoría 24 al cumplir 55 años.

acceso a la categoría 24 al cumplir 55 años. Categoría: 24, la más alta del escalafón municipal.

24, la más alta del escalafón municipal. Antigüedad prevista: 10 años en esa categoría al momento de jubilarse.

Una gratificación de $3 millones

Otro de los puntos incorporados al entendimiento es una gratificación de $3.000.000 en un único pago para quienes accedan al beneficio jubilatorio.

El monto será otorgado como reconocimiento por los años de servicio prestados al Municipio. Esta disposición completa el conjunto de beneficios vinculados con la jubilación incorporados al acuerdo salarial. De esta manera, además de establecerse condiciones relacionadas con la categoría que podrán alcanzar determinados trabajadores durante los años previos a su retiro, se fija una gratificación específica al momento de acceder al beneficio jubilatorio.

El reconocimiento económico será de $3 millones y se abonará en un único pago, de acuerdo con lo establecido en el entendimiento alcanzado entre el Ejecutivo municipal y las organizaciones sindicales.