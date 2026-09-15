Jalil encabezó los actos por los 393 años de Pomán con inauguración de obras

El departamento Pomán celebró sus 393 años de historia, identidad y tradición con una jornada que tuvo como eje central la inauguración de distintas obras vinculadas con la infraestructura, el desarrollo urbano y el fortalecimiento de los espacios destinados a la cultura local.

Durante la mañana, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente de Pomán, Francisco Gordillo, participó de las actividades organizadas para conmemorar un nuevo aniversario del departamento. La celebración permitió unir el reconocimiento de la trayectoria histórica de la comunidad con la puesta en marcha de proyectos destinados a mejorar distintos sectores y generar nuevos espacios para el desarrollo cultural.

La jornada comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional en la explanada de la plaza 15 de septiembre, en el marco de las actividades protocolares por el aniversario.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta el barrio Virgen de Guadalupe, donde se concretó una de las inauguraciones centrales de la jornada: más de 3.000 metros de pavimento, una obra que era esperada por los vecinos y que pudo concretarse mediante el trabajo conjunto entre Vialidad Provincial y el Municipio.

Pavimento para el barrio Virgen de Guadalupe

La intervención realizada en el barrio Virgen de Guadalupe representa uno de los principales componentes de la agenda de obras presentada durante la celebración. Se trata de una infraestructura que incorpora más de 3.000 metros de pavimento y que fue ejecutada a partir de la articulación entre organismos provinciales y municipales.

La obra fue presentada como una respuesta a una demanda que los vecinos esperaban y que finalmente pudo concretarse a través del trabajo conjunto entre Vialidad Provincial y el Municipio de Pomán.

El aniversario departamental tuvo así una dimensión que fue más allá de la conmemoración histórica. La fecha se convirtió también en una oportunidad para poner en valor intervenciones vinculadas con el crecimiento urbano y las necesidades de la comunidad.

Casa Santa Rita, un nuevo espacio para la cultura

La agenda de inauguraciones también incluyó la puesta en valor de la Casa Santa Rita, que desde ahora tendrá una nueva función dentro de la comunidad al convertirse en sede del Centro de Cultura, Memoria, Arte y Tradición.

El nuevo espacio tiene como objetivo fortalecer las actividades y propuestas relacionadas con la cultura local, generando un ámbito destinado a preservar y promover distintos aspectos vinculados con la identidad y las tradiciones de Pomán. La recuperación de la Casa Santa Rita se incorporó así a una celebración que buscó poner en diálogo el patrimonio histórico y cultural del departamento con nuevas propuestas destinadas a la comunidad.

En el marco de sus 393 años, Pomán no solo volvió la mirada hacia su historia, sino que también incorporó un espacio pensado para continuar fortaleciendo las expresiones culturales locales.

Jalil: "El futuro de Catamarca está en el Oeste"

Durante el acto, el gobernador Raúl Jalil saludó al pueblo pomanisto por el nuevo aniversario y destacó la importancia de continuar impulsando obras en el interior provincial. "El futuro de Catamarca está en el Oeste y por eso vamos a continuar haciendo obras para que nuestros jóvenes se desarrollen en sus ciudades", manifestó el mandatario.

La definición del gobernador vinculó las obras inauguradas con una mirada puesta en el desarrollo de las comunidades del Oeste catamarqueño y, particularmente, en la posibilidad de que los jóvenes puedan desarrollarse en sus propias ciudades.

En ese sentido, la jornada combinó infraestructura urbana y espacios culturales dentro de una misma agenda, con obras destinadas tanto a mejorar sectores de la localidad como a fortalecer propuestas vinculadas con la identidad y la cultura.

Gordillo destacó el acompañamiento provincial

Por su parte, el intendente Francisco Gordillo agradeció al gobernador Raúl Jalil por el permanente acompañamiento y resaltó el valor que tienen las obras para los vecinos de Pomán.

"Todas las obras que se realizan tienen un valor importante para nuestros vecinos. Sin el acompañamiento del Gobierno de la provincia sería imposible realizarlas", sostuvo el jefe comunal.

Las palabras de Gordillo pusieron el foco en la articulación entre el Municipio y el Gobierno provincial para avanzar con las intervenciones inauguradas durante el aniversario.

El pavimento ejecutado en el barrio Virgen de Guadalupe y la puesta en valor de la Casa Santa Rita quedaron así vinculados con una estrategia de trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

Autoridades presentes en la celebración

Las actividades por los 393 años de Pomán contaron además con la presencia de representantes de distintos ámbitos de la política provincial y municipal.

Participaron la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; el intendente de Saujil, Enzo Carrizo; el intendente de Mutquín, Carlos Luna; la senadora departamental, Carolina Casas, además de otras autoridades provinciales y municipales.

La presencia de funcionarios y representantes de distintos municipios acompañó una celebración que tuvo como escenario al departamento Pomán y que reunió actividades protocolares, inauguraciones y expresiones vinculadas con la identidad local.