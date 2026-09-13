El Gobierno respaldó las declaraciones de Trump sobre Malvinas

El Gobierno destacó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las Islas Malvinas, en un contexto de tensión con Gran Bretaña por la soberanía del archipiélago. La interpretación oficial fue expresada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien consideró que las afirmaciones del mandatario republicano deben ser entendidas como un llamado a evitar una confrontación y avanzar hacia una salida pacífica.

"Son a favor de una solución pacífica", señaló el funcionario al referirse a las declaraciones de Trump, y sostuvo que las expresiones del presidente estadounidense no fueron formuladas "en contra de nadie".

Las palabras de Presti se produjeron luego de que Trump advirtiera recientemente sobre "un desastre potencial" en caso de que se produjera un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. El planteo del presidente estadounidense fue así incorporado por el Gobierno argentino al análisis de la situación, con una lectura centrada en la necesidad de evitar cualquier escenario de confrontación y preservar una búsqueda diplomática para la cuestión de soberanía.

Presti: "No es en contra de nadie"

En declaraciones realizadas al programa Aire de Noticias, por Radio Mitre, Presti explicó su interpretación de las palabras de Trump y diferenció el planteo del mandatario estadounidense de una posición contraria a alguna de las partes involucradas.

"Lo veo como una declaración del presidente de Estados Unidos referente a esta situación que para mí, para mi punto de vista, no es en contra de nadie, sino a favor de buscar una solución pacífica a este tema", expresó el ministro. Presti remarcó además que la cuestión de Malvinas es abordada dentro del Gobierno mediante un trabajo "muy integrado y muy articulado", al tiempo que señaló que las definiciones vinculadas con la política exterior corresponden específicamente al presidente Javier Milei y al canciller Pablo Quirno.

En ese sentido, el ministro de Defensa sostuvo que ambos funcionarios estarán analizando las declaraciones del presidente estadounidense.

"Seguramente el presidente Javier Milei o el canciller Pablo Quirno, que son los responsables de la política exterior, estarán pensando y analizando las declaraciones de Trump", afirmó.

La advertencia de Trump sobre un "desastre potencial"

Las declaraciones de Trump se producen en un escenario en el que la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas continúa ocupando un lugar central en la relación entre la Argentina y el Reino Unido.

El presidente republicano había advertido recientemente sobre "un desastre potencial" ante la posibilidad de un conflicto entre ambos países por la soberanía de las Islas. Ese señalamiento fue destacado por el Gobierno argentino, que interpretó las palabras del mandatario estadounidense desde una perspectiva vinculada con la búsqueda de una solución pacífica.

Para Presti, el sentido de las declaraciones no debe ser entendido como una toma de posición "en contra de nadie", sino como una expresión favorable a evitar un conflicto y procurar una salida pacífica para una cuestión que la Argentina considera de carácter nacional.

El ministro vinculó esta interpretación con la postura que sostiene el Gobierno respecto del modo en que debe abordarse la cuestión de soberanía.

Malvinas, una "causa nacional"

En su declaración, Presti definió a Malvinas como "una causa nacional", reafirmando el carácter central que la cuestión tiene para la Argentina. El ministro sostuvo que el objetivo de recuperar la soberanía plena sobre las Islas permanece vigente, aunque remarcó que el camino para alcanzar ese objetivo debe ser estrictamente diplomático y pacífico.

"La única manera de recuperar la soberanía plena sobre las Islas es la diplomática, pacífica", afirmó.

De esta manera, Presti vinculó el reclamo argentino de soberanía con una estrategia basada en las relaciones internacionales y descartó la vía de la confrontación como mecanismo para alcanzar ese objetivo.

El funcionario también calificó de "inclaudicable" el reclamo argentino de soberanía, al tiempo que estableció una distinción entre la firmeza de esa reivindicación y los mecanismos mediante los cuales debe desarrollarse.