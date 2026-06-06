El Gobierno reúne a la mesa política para ordenar la agenda legislativa y acelerar las reformas

El Gobierno nacional convocó para este jueves a una nueva reunión de la mesa política con el objetivo de ordenar la agenda legislativa de junio, revisar el escenario parlamentario y definir la secuencia de las reformas que buscará impulsar en el Congreso durante las próximas semanas.

La convocatoria llega luego de una semana compleja para el oficialismo, marcada por la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado, el aval a la candidatura de María Verónica Michelli pese al rechazo del Ejecutivo y la postergación del paquete de medidas sobre propiedad privada. En la Casa Rosada consideran necesario reordenar prioridades y fortalecer la coordinación política para encarar los próximos debates legislativos.

Uno de los ejes de la reunión será la relación con Patricia Bullrich. La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado tomó distancia de la postura oficial respecto al pliego de Michelli y terminó absteniéndose durante la votación. Sin embargo, en Balcarce 50 buscan evitar una confrontación abierta y sostener los canales de diálogo dentro del esquema de coordinación parlamentaria.

Pese a ello, cerca del presidente Javier Milei aseguran que el mandatario no firmará el decreto para designar a Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata, aun después del respaldo obtenido en la Cámara Alta. Desde el oficialismo sostienen además que el tribunal todavía debe completar distintos pasos administrativos para entrar plenamente en funcionamiento.

La reunión también estará atravesada por la expectativa en torno a la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, que en el Gobierno esperan para los próximos días. En el Ejecutivo consideran que ese trámite podría contribuir a desactivar cuestionamientos surgidos en las últimas semanas sobre su situación patrimonial y judicial.

En paralelo, la Casa Rosada busca mantener activa la agenda judicial con una nueva tanda de pliegos para cubrir cargos en distintos fueros. La intención es enviar próximamente nuevos expedientes al Senado, principalmente vinculados a juzgados civiles, comerciales y de familia.

Además, el Gobierno sigue de cerca el plenario del Consejo de la Magistratura previsto para este miércoles, donde se tratarán concursos para cubrir vacantes en juzgados federales y cámaras de apelación consideradas estratégicas.

Entre los cargos en discusión figuran el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, tribunales federales con funciones de garantía en distintas ciudades de Santa Fe, cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal y dos puestos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. No obstante, en el oficialismo admiten que las designaciones más sensibles quedarán para una etapa posterior.

Otro de los proyectos que forma parte de la agenda inmediata es la implementación del juicio por jurados. Según fuentes oficiales, la iniciativa ya superó la revisión del Ministerio de Justicia y se encuentra en la órbita de la Secretaría Legal y Técnica, lista para ser enviada al Congreso.

Asimismo, la Casa Rosada avanza en la redacción final de la reforma del Código Penal. En el entorno presidencial señalan que el texto tendrá un alcance más amplio que el previsto inicialmente, aunque reconocen que su tratamiento demandará una negociación compleja con distintos sectores políticos.

Por el momento, el Gobierno descartó impulsar una comisión bicameral especial para acelerar su tratamiento legislativo, una alternativa que había sido evaluada en las primeras etapas del proyecto.

En cuanto a las reformas económicas, continúa bajo revisión técnica el paquete de desregulación promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que incluye modificaciones en materia de cabotaje, seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales.

También permanece demorada la reforma de Defensa de la Competencia, orientada a actualizar las normas sobre fusiones empresariales, posiciones dominantes y mecanismos de control del mercado. En contraste, la reforma de la Ley de Sociedades ya fue enviada al Congreso durante la última semana de mayo.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo apunta a concretar una sesión de gran volumen legislativo hacia fines de junio. Entre los proyectos prioritarios figuran el denominado "super RIGI" y la ley de lobby, además de otras iniciativas que podrían incorporarse si logran completar su recorrido técnico y político.

El escenario es más complejo en el Senado, donde se acumulan proyectos con media sanción provenientes de Diputados, entre ellos la Ley Hojarasca y la reforma del régimen de Zonas Frías, además de otras iniciativas impulsadas recientemente por el Poder Ejecutivo.

También se espera el ingreso de modificaciones vinculadas a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una propuesta impulsada por el Ministerio de Economía que busca incentivar la incorporación de dólares no declarados al circuito formal.

Con este panorama, la reunión de la mesa política buscará definir prioridades, establecer una hoja de ruta legislativa y coordinar las negociaciones necesarias para avanzar con las reformas antes de que la agenda pública quede atravesada por el Mundial.