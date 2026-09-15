El Gobierno reúne a su mesa política para definir la estrategia legislativa

Con la necesidad de avanzar sobre proyectos considerados centrales para la gestión, el Gobierno volverá a reunir este martes a su mesa política, en un encuentro que tendrá como principal objetivo afinar la estrategia libertaria dentro del Congreso. La reunión comenzará a las 13 horas y estará atravesada por tres iniciativas que el oficialismo considera prioritarias: el Presupuesto 2027, las modificaciones al sistema electoral y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, orientado a las Islas Malvinas.

El escenario legislativo presenta diferentes niveles de respaldo para cada una de estas iniciativas. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo cuenta con la confianza suficiente y necesaria para avanzar tanto con la ley de leyes como con el proyecto que tiene al archipiélago nacional como eje. Sin embargo, la situación es diferente cuando se analiza la propuesta de modificación del sistema electoral.

Ese proyecto todavía no logró reunir el respaldo de los bloques aliados, entre ellos el PRO y aquellos sectores radicales identificados como "con peluca". La falta de acuerdos sobre este punto obliga al oficialismo a analizar con mayor precisión los próximos pasos y convierte a la reunión de este martes en una instancia destinada a establecer una hoja de ruta.

La definición de la estrategia electoral será, de esta manera, uno de los asuntos que requerirá mayor atención dentro del cónclave. El desafío para la mesa política será determinar cómo construir los acuerdos necesarios para que la iniciativa pueda avanzar en el ámbito parlamentario.

Malvinas: el proyecto llegará a Diputados

Otro de los puntos centrales de la agenda será el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con las Islas Malvinas. La gestión libertaria confirmó que la iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados, donde deberá atravesar el correspondiente proceso legislativo.

El proyecto contempla, entre otros aspectos, un endurecimiento de las sanciones frente a determinadas actividades desarrolladas en espacios vinculados con la soberanía argentina. Entre sus principales disposiciones se encuentra el incremento de las penalidades para la pesca ilegal y para la explotación no autorizada de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

No obstante, el Ejecutivo decidió administrar los tiempos del debate parlamentario. Para la instancia de discusión en comisiones, la presencia de funcionarios será postergada hasta que se encuentre consolidado el esquema de acuerdos y, fundamentalmente, definida la estrategia legislativa que seguirá el oficialismo.

La decisión refleja la importancia que el Gobierno le asigna a la construcción previa de consensos antes de avanzar con una participación directa de sus funcionarios en las comisiones parlamentarias. Por eso, la definición política de este martes tendrá también incidencia sobre los próximos movimientos vinculados con la iniciativa sobre Malvinas.

El escenario internacional suma presión a la agenda

La discusión de estos proyectos se produce, además, en un contexto internacional marcado por acontecimientos recientes relacionados con la cuestión de Malvinas y por la agenda presidencial.

En particular, el escenario está atravesado por las recientes declaraciones de Donald Trump sobre una eventual mediación y por la decisión del presidente Javier Milei de suspender su viaje a Londres, previsto antes de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

En ese marco, Milei mantendría una reunión bilateral con el mandatario estadounidense, mientras la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas permanece incorporada a la agenda política del Gobierno.

La combinación entre la discusión parlamentaria interna y estos movimientos en el plano internacional otorga una relevancia particular al proyecto que será enviado a Diputados. Sin embargo, el oficialismo deberá primero definir la estrategia legislativa y el esquema de acuerdos que permita encarar el debate en las comisiones.

El Presupuesto 2027, otro eje determinante

El martes tendrá, además, un segundo acontecimiento legislativo de gran importancia: el Poder Ejecutivo enviará a la Cámara baja el Presupuesto 2027.

La presentación estará a cargo del equipo económico, con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en primer plano. A diferencia de lo ocurrido en anteriores oportunidades, no está prevista la presencia del presidente Javier Milei ni del ministro de Economía, Luis Caputo. Los detalles del proyecto todavía se mantienen en reserva, pero los objetivos planteados ya fueron definidos. El Gobierno buscará consolidar el superávit fiscal y, al mismo tiempo, sostener la prioridad de las partidas destinadas a la acción social.

El envío del proyecto constituye uno de los momentos centrales de la agenda legislativa del oficialismo, no solamente por tratarse de la denominada ley de leyes, sino también porque establece las prioridades presupuestarias para el período que viene.

Entre los lineamientos anticipados se encuentran: