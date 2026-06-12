Las personas con discapacidad podrán viajar sin costo utilizando su tarjeta SUBE

Las personas con discapacidad contarán desde el próximo 19 de junio con una nueva herramienta para acceder al beneficio de gratuidad en el transporte público. A partir de esa fecha, quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán utilizar su tarjeta SUBE para obtener el descuento del 100% en los viajes realizados en colectivos de jurisdicción nacional y en los servicios ferroviarios, sin necesidad de presentar el certificado al momento de viajar.

La medida representa un cambio en la forma de acreditar el beneficio y apunta a simplificar los procedimientos que deben realizar los usuarios. Además de facilitar el acceso al transporte, la iniciativa busca resguardar la información personal de las personas con discapacidad, evitando la exhibición permanente de documentación y reduciendo la utilización de mecanismos considerados más vulnerables a posibles fraudes.

De acuerdo con lo informado, el nuevo sistema también contribuirá a mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas beneficiarias como para los conductores y operadores que forman parte del sistema de transporte público.

Un sistema que convivirá con el mecanismo vigente

La incorporación de la tarjeta SUBE como herramienta para acceder al beneficio no implicará la eliminación inmediata de la modalidad actual. Las autoridades indicaron que ambos sistemas convivirán, permitiendo que quienes así lo deseen continúen utilizando el mecanismo vigente mediante la presentación física del Certificado Único de Discapacidad.

Para acceder a la nueva modalidad, será necesario que cada beneficiario vincule su CUD a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Una vez realizada esa asociación, la gratuidad quedará incorporada a la tarjeta y podrá utilizarse en los servicios habilitados.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno Nacional y desarrollada mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y SUBE.

Según se informó, la implementación será gradual y coordinada. En una primera etapa abarcará los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país.

Modernización e integración de sistemas

La incorporación de la SUBE como alternativa para acceder al beneficio forma parte de un proceso más amplio de modernización del transporte público.

Desde el Gobierno Nacional señalaron que esta medida se suma a otras iniciativas orientadas a la integración de sistemas de información y herramientas tecnológicas que permitan una gestión más eficiente. Entre los objetivos planteados se encuentran la reducción de la carga administrativa para los usuarios y la garantía de que el beneficio llegue efectivamente a quienes lo necesitan.

En este contexto, la tarjeta SUBE se presenta como una alternativa más simple y ágil para la acreditación de los descuentos destinados a las personas con discapacidad.

Cómo acceder al beneficio con la tarjeta SUBE

La funcionalidad para vincular el Certificado Único de Discapacidad con la tarjeta SUBE estará disponible a partir del 16 de junio.

Para realizar el trámite será necesario registrar la tarjeta y asociarla al número de CUD a través del sitio oficial de SUBE. En aquellos casos en que el beneficio contemple la presencia de un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Paso a paso para obtener el beneficio

Las personas interesadas deberán seguir el siguiente procedimiento:

• Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Quienes ya tengan una tarjeta registrada podrán comenzar directamente desde el segundo paso.

• Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección "Beneficios".

• Cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos.

• Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:

Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

Utilizar la aplicación SUBE y seleccionar la opción "Acreditá o consultá saldo", luego "Ver Saldo", apoyando la tarjeta en la parte posterior del celular. Esta alternativa está disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC.

Activar el beneficio directamente en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

Cómo viajar utilizando la SUBE con el beneficio habilitado

Una vez activado el beneficio, los usuarios podrán utilizar la tarjeta SUBE para acceder a los viajes gratuitos en los servicios comprendidos por la medida.

En colectivos de jurisdicción nacional

El procedimiento será el siguiente:

• Informar al conductor el destino del viaje.

• Apoyar la tarjeta SUBE en la validadora hasta que la operación sea confirmada.

En trenes

Para utilizar el beneficio en los servicios ferroviarios será necesario:

• Apoyar la tarjeta SUBE en el molinete al inicio del viaje para realizar el check-in.

• Volver a apoyarla al finalizar el recorrido para efectuar el check-out.

Las autoridades remarcaron un aspecto importante para los casos en que la persona con discapacidad viaje acompañada. En esas situaciones será necesario repetir el procedimiento correspondiente para registrar ambos pasajes, garantizando así la correcta aplicación del beneficio para los dos pasajeros contemplados por el sistema.