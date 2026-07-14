Ravier dijo que Milei fue sacado de contexto por sus dichos sobre Margaret Thatcher

El Gobierno nacional salió a aclarar las expresiones del presidente Javier Milei sobre la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, luego de que sus declaraciones generaran repercusiones. Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que las palabras del mandatario fueron interpretadas fuera de contexto y explicó cuál es el aspecto que, según indicó, el jefe de Estado destaca de la exfuncionaria británica.

"Las palabras del presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora en Margaret Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja en la inflación y alguna parte de su ideología económica", expresó Ravier durante su contacto con la prensa.

El funcionario señaló que la valoración realizada por el Presidente se circunscribe al plano económico y remarcó que ello no modifica la posición del Gobierno respecto de la cuestión de las Islas Malvinas.

La postura oficial sobre Malvinas

En ese sentido, el vocero enfatizó que los elogios realizados por Milei hacia Thatcher no contradicen las acciones que, según sostuvo, lleva adelante el Gobierno en relación con el reclamo argentino sobre las islas.

"Esto no invalida el hecho de que el presidente Milei, con mucho liderazgo, esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días. El canciller (Pablo) Quirno lo manifiesta de manera permanente", afirmó Ravier.

De esta manera, el Gobierno buscó diferenciar la valoración que el Presidente realiza sobre determinados aspectos de la política económica aplicada por la ex primera ministra británica de la posición oficial vinculada a la soberanía de las Islas Malvinas.

Las declaraciones del vocero se produjeron luego de que Milei expresara en reiteradas oportunidades elogios hacia Thatcher, situación que motivó consultas durante la conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada.

La posible reforma del Banco Central continúa en análisis

Durante el mismo encuentro con los periodistas, Adrián Ravier también fue consultado acerca del proyecto que impulsa el Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Sobre ese punto, explicó que la iniciativa todavía no tiene una definición final y que continúa siendo analizada por las autoridades del organismo. Según indicó el vocero, el proyecto permanece en estudio y está en manos del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien continúa trabajando sobre sus detalles.

Ravier aclaró que la propuesta aún no fue cerrada y que, por ese motivo, tampoco existe una fecha prevista para su envío al Congreso de la Nación.

Blindar al INDEC

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la posibilidad de impulsar una normativa destinada a fortalecer la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El Gobierno evalúa avanzar con una iniciativa que permita "blindar" al organismo para impedir eventuales manipulaciones de los datos estadísticos, como, según se indicó, ocurrió en etapas anteriores.

Ravier explicó que la propuesta surgió a partir de una iniciativa del diputado de La Libertad Avanza, Santiago Santurio. "(Santiago) Santurio hizo una propuesta de blindar al INDEC, para evitar la manipulación y el presidente lo celebró", sostuvo el vocero.

No obstante, aclaró que actualmente se trata únicamente de una idea que todavía debe continuar su proceso de análisis antes de transformarse en un proyecto formal. En relación con la reforma del Banco Central, reiteró que Santiago Bausili continúa definiendo distintos aspectos técnicos de la iniciativa y señaló que aún "no está definido el proyecto".

Asimismo, indicó que todavía no existe una fecha para el envío del texto al Congreso, ni tampoco está resuelto si ingresará por la Cámara de Diputados o por el Senado.

El concepto de "shutdown" del Estado

Durante la conferencia también surgieron consultas respecto de la propuesta de implementar un "shutdown" del Estado, una expresión utilizada por el oficialismo y que ha generado interrogantes.

Sobre este punto, Ravier reconoció que el concepto puede despertar dudas debido a que se trata de una denominación importada.

"Sé que genera dudas, porque es un concepto que importamos", manifestó el vocero. Sin embargo, aclaró que esa modalidad no implica la interrupción de los servicios esenciales, sino que su alcance sería diferente.

Según explicó, durante la aplicación de una medida de ese tipo los servicios esenciales continúan funcionando, mientras que únicamente se suspenden las restantes actividades.

De esta manera, el Gobierno brindó precisiones sobre distintos temas de la agenda oficial. En primer lugar, defendió el contexto en el que, según sostiene, deben interpretarse las declaraciones del presidente Javier Milei sobre Margaret Thatcher y reafirmó su posición respecto de la cuestión Malvinas. Paralelamente, confirmó que continúan en análisis la eventual reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la propuesta para blindar institucionalmente al INDEC y la definición del alcance del concepto de "shutdown" del Estado, iniciativas que, por el momento, permanecen en etapa de estudio.